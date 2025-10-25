România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu

România își întărește “umbrela de securitate pe flancul estic al NATO” prin operaționalizarea unei noi escadrile de avioane F-16 Fighting Falcon, a anunțat vineri ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a fost certificată și a început, de vineri, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO.

Aceasta este a doua escadrilă românească de F-16 certificată pentru misiuni în cadrul Alianței, fapt care, potrivit ministrului, demonstrează profesionalismul Forțelor Aeriene Române și capacitatea lor de a opera integrat cu aliații.

„Astăzi, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian – două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Mihail Kogălniceanu. Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe flancul estic al NATO”, a transmis ministrul Moșteanu.

El a subliniat că fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor și fiecare echipă tehnică implicată contribuie la menținerea păcii și siguranței în regiune.

Ministrul a adresat felicitări militarilor români, tehnicienilor, piloților și tuturor celor implicați în certificarea noii escadrile, subliniind că acest pas marchează „un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită”.

România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.

În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.

Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.