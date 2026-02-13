ROMÂNIA
”România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare”, subliniază ministrul Radu Miruță
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, susține că România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare, dacă „ne mișcăm rapid și în direcția corectă.”
Potrivit ministrului, efortul autorităților de a consolida investițiile în apărare riscă să rămână incomplet, dacă nu va fi contracaract mai ferm războiul hibrid.
„Trăim o perioadă complicată. De aceea trebuie să rămânem vigilenți și să nu acceptăm automat narațiunile gata mestecate de alții. Puterea noastră stă în gândirea critică, în rezistența la manipulare și în cererea de explicații bazate pe fapte. Europa își dezvoltă capacitățile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minților noastre. Pentru că securitatea nu înseamnă doar echipamente și investiții, ci și capacitatea de a discerne adevărul. Împreună chiar suntem puternici, dezbinați suntem ținta ușoar”, a mai transmis acesta.
Reamintim că ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030.
ROMÂNIA
Ministrul Cătălin Predoiu și Însărcinatul cu afaceri al SUA la București, dialog strategic pentru întărirea cooperării în combaterea criminalității
În data de 13 februarie 2026, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu E.S. Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri a.i. în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Cei doi demnitari au apreciat drept excelentă cooperarea derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile americane și au evidențiat angajamentul pentru continuarea și consolidarea acesteia, atât la nivel strategic cât și la nivel tehnic, prin realizarea de contacte permanente și dialog direct și deschis, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
A fost subliniată importanța continuării activităților desfășurate în colaborare cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, sub toate formele sale de manifestare. O atenție deosebită este acordată, în continuare, securității frontierelor, combaterii migrației ilegale sau a criminalității cibernetice, teme de interes prioritar pentru autoritățile de la Washington și București.
Obiectivul comun de asigurare a securității cetățenilor celor două state stă la baza relației bilaterale de cooperare.
Ministrul Cătălin Predoiu a arătat că SUA reprezintă principalul partener strategic al României și un aliat de încredere, cu care se va colabora în aceeași manieră consolidată pentru identificarea unor răspunsuri comune la prioritățile de pe agenda bilaterală de lucru.
A fost evocată intenția de dezvoltare, pe viitor, a potențialului de cooperare existent, prin identificarea de noi oportunități subsumate domeniului afacerilor interne.
Discuțiile au evidențiat, totodată, interesul și angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului Strategic, cu accent pe dimensiunea de securitate și necesitatea unor eforturi conjugate pentru a răspunde eficient provocărilor subsumate actualului context geopolitic.
POLITICĂ
Ministrul Alexandru Nazare: România nu este într-o criză economică, iar românii nu au nevoie de alarme false
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a analizat datele publicate azi, 13 februarie, de INS şi subliniază că acestea arată o „ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României.”
„Românii au nevoie de echilibru şi de fapte concrete, nu de alarme false. (…) România nu este într-o criză economică. Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă. (…) O creştere mică, dar reală – iar acesta este adevăratul mesaj pentru români, nu alarme false rostogolite în spațiul public, fără o completă analiză a datelor şi a contextului. (…) Astfel, față de informațiile alarmiste propagate cu atâta uşurință în spațiul public, trebuie să subliniem că România este departe de cele mai pesimiste dintre scenarii.”, a punctat acesta în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.
- Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei.
- O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă.
- Toate datele prezentate azi sunt efectul asumat unei reglări firești a economiei, prin măsuri responsabile impuse de contextul unei lungi perioade de derapaje bugetare.
- În 2024, anumite episoade de creștere economică au fost obținute în paralel cu o deteriorare accentuată a echilibrelor bugetare, prin măsuri cu impact fiscal ridicat.
- Această stimulare artificială nu era sustenabilă și a generat presiuni suplimentare asupra finanțelor publice. De altfel, datele INS indică scăderi ale PIB și în primele două trimestre din 2024, cu -0,4% și cu -0,4%, față de trimestrele anterioare.
Astfe, România a înregistrat o dinamică pozitivă a PIB-ului, de 0,6%, foarte apropiată de cea din 2024 (0,9%), în ciuda contextului dificil traversat anul trecut: „Este clar că economia României continuă să crească. Iar acest lucru, aşa cum am mai spus, este meritul unui management eficientizat al banilor publici şi al mediului de afaceri onest, care a continuat să facă performanță chiar şi în condiții de stres.”
Citiți și: Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”. Recesiunea tehnică, „un cost necesar” al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă
Potrivit acestuia, economia României va crește şi în 2026 – cu cel puțin 1%: „Aceasta este atât prognoza noastră, cât şi a marilor instituții internaționale – FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Este momentul să avem şi noi mai multă încredere în România – din interior -, cu atât mai mult cu cât marii parteneri internaționali o fac deja.”
Acesta a menționat că există, pe de altă parte, o încetinire temporară reală între două trimestre ale anului trecut, de aprox. –0,1% în trimestrul al treilea şi -1,9% în ultimul trimestru, „fenomen corelat cu ajustări fireşti: companii care au vândut stocuri, consum mai prudent, corecții după ani de creștere accelerată pe consum.”
Ministrul Alexandru Rogobete evidențiată că în același timp:
🔵 investițiile cresc – în mod susţinut – având ca pilon central investiţiile publice, care s-au situat în anul 2025 la un record istoric de peste 138 miliarde lei, bani care se resimt deja şi care se vor vedea și în perioada următoare;
🔵 exporturile susțin economia, acestea majorându-se cu 4,2% în 2025 şi depăşind semnificativ dinamica importurilor (2,6%);
🔵 șomajul se menține la un procent restrâns de aproximativ 6%, conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, fără pierderi sau ìngrijorări serioase pe piața muncii;
🔵 depozitele populației în bănci cresc – semn de stabilitate și de prudență.
De asemene, ministrul anunță că Executivul trece la pasul următor: relansarea economică prin atragere de fonduri europene, investiții și sprijin real pentru mediul de business.
„Atât pachetul de măsuri fiscale, cât şi cel pentru atragerea de mari investiții, construite în dialog direct cu mediul de business şi cu antreprenorii, aduc predictibilitate, finanțare modernă și stimulente reale pentru investiții. Direcționăm capital acolo unde avem nevoie: industrie, exporturi, tehnologie și resurse strategice şi susținem în concret relansarea, cu viziune pe termen lung”, a precizat Alexandru Nazare.
Totododată, Nazare susține că adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală: „Orice abatere de la traiectoria de consolidare ar eroda încrederea investitorilor, ar crește costurile de finanțare, ar pune presiune pe ratingul de țară și ar expune economia la o ajustare mult mai dură, impusă de piețe. Disciplina bugetară este condiția stabilității, nu obstacolul creșterii.”
„După 35 de ani de tranziție, instabilitate şi șocuri continue, românii nu au nevoie de stres şi alarme false. Au nevoie de mai multă seriozitate şi fapte concrete. Iar faptele arată clar: economia a încetinit uşor ritmul, dar se consolidează pe baze mai sănătoase şi continuă să crească, susținută de investiții, management mai eficient al banilor publici şi măsuri strategice”, a conchis ministrul finanțelor.
ROMÂNIA
În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este “solidă”, afirmă ambasadorul României în SUA după întrevederea cu viitorul ambasador american la București
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este “solidă” şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti.
Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun.
Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul parteneriatului strategic şi a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susţinut, potrivit paginii de Facebook a Ambasadei României în SUA.
“Am avut o discuţie foarte bună şi directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configuraţie geopolitică, relaţia România – SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele ţări în următorii trei ani”, a subliniat ambasadorul Andrei Muraru.
El i-a transmis ambasadorului desemnat urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-şi încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale, a menţionat sursa citată.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Maia Sandu, întâlnire bilaterală cu Marco Rubio la München: “Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova”
“Aderă la UE, îți oferă protecție”, răspunde Stubb pe scena Conferinței de la München la întrebarea cum se pot proteja țările în noua ordine mondială
Comisia Europeană lansează un set de instrumente pentru securitatea lanțurilor de aprovizionare IT&C, în contextul creșterii riscurilor cibernetice
Ministrul Cătălin Predoiu și Însărcinatul cu afaceri al SUA la București, dialog strategic pentru întărirea cooperării în combaterea criminalității
Merz a discutat cu Macron despre “o forță nucleară europeană de descurajare” în contextul incertitudinii privind securitatea garantată de SUA
“Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, decretează Merz la München: “Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”
Ministrul ucrainean de externe l-a invitat pe omologul chinez in Ucraina. Kievul vede Beijingul drept un posibil actor in eforturile pentru o pace justa
UE și Austrialia au în vedere un nou acord ”echilibrat și de înaltă calitate”. Cele două părți realizează deja schimburi comerciale de peste 87,5 mld. euro anual
”România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare”, subliniază ministrul Radu Miruță
Minister Alexandru Nazare: Romania is not in an economic crisis, and Romanians do not need false alarms
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA1 week ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
SUA1 week ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE
-
EUROBAROMETRU1 week ago
Eurobarometru: Preocupați de securitate și costul vieții, 76% dintre români doresc o UE mai unită. 49% văd apartenența la UE ca pe un lucru pozitiv