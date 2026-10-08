România are posibilitatea de a solicita o nouă finanțare din SAFE: Comisia Europeană pregătește un nou apel de 20 mld. euro pentru apărare

*Corespondență Bruxelles

Comisia Europeană va lansa până la finalul acestui an un nou apel pentru aproximativ 20 miliarde de euro rămase disponibile în cadrul instrumentului de împrumuturi SAFE, prin care România ar putea solicita finanțare suplimentară pentru apărare, a declarat joi Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, apărare și spațiu, în cadrul unui briefing, la Bruxelles.

Oficialul a explicat că aproape toate acordurile de împrumut cu cele 19 state membre care au solicitat finanțare prin SAFE au fost semnate. Instrumentul are un buget de 150 miliarde de euro, însă reducerea sumelor solicitate de unele țări lasă disponibile aproximativ 20–21 de miliarde de euro pentru redistribuire.

Italia a anunțat că își va reduce solicitarea de la peste 14 miliarde de euro la aproximativ 8 miliarde, ceea ce eliberează circa 6 miliarde de euro. În cazul Ungariei, suma ar urma să scadă de la aproximativ 16 miliarde de euro la circa 5,4 miliarde, lăsând disponibile alte 10–11 miliarde de euro. Aceste sume se adaugă disponibilităților rămase de la alte state membre.

Întrebat dacă va exista un „SAFE 2”, reprezentantul Comisiei a precizat că prioritatea este punerea deplină în aplicare a instrumentului existent, iar noul apel va fi lansat în cadrul acestuia.

„Nu este SAFE 2, ci SAFE 1, în cadrul instrumentului SAFE existent, pentru că mai avem 20 de miliarde disponibile”, a explicat el.

România nu are deocamdată o finanțare suplimentară confirmată.

„Rămâne să vedem dacă România va solicita bani suplimentari”, a spus oficialul, menționând că Polonia și-a exprimat deja interesul pentru obținerea unor fonduri în plus.

În ceea ce privește destinația finanțării, reprezentantul Comisiei a invocat mesajul transmis de președinta instituției, Ursula von der Leyen, la ultima sa vizită la Kiev, potrivit căruia banii ar trebui, în mod ideal, să contribuie și la sprijinirea Ucrainei. În același context, el a argumentat că incursiunile dronelor justifică orientarea finanțării în primul rând către statele de pe flancul estic și proiectele lor de apărare.

„Având în vedere numeroasele incursiuni ale dronelor pe care le vedem pe flancul estic, ar avea sens să acordăm acești bani acestor state membre, inclusiv pentru sprijinirea proiectelor privind dronele și sistemele împotriva dronelor. Așadar, știm care este prioritatea în Europa, inclusiv în țara dumneavoastră (n.r. România)”, a declarat reprezentantul Comisiei.

România beneficiază deja de o alocare de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin SAFE, reprezentând peste 10% din bugetul instrumentului. Potrivit oficialului, țara noastră a primit circa 2,5 miliarde de euro, reprezentând prefinanțarea de 15%, pentru începerea proiectelor.

Plățile următoare vor depinde de progresele înregistrate în implementare. Autoritățile române vor transmite de două ori pe an rapoarte privind evoluția proiectelor, care pot fi însoțite de cereri de plată. Oficialul a indicat anul 2030 drept termen-limită în cadrul mecanismului.

Întrebat dacă o nouă tranșă ar putea fi acordată la începutul anului viitor, reprezentantul Comisiei a indicat prima jumătate a anului 2027 pentru o raportare din partea României, urmată de o posibilă plată.

„În prima jumătate a anului viitor ar fi de așteptat un raport al autorităților române privind modul în care aceste proiecte au avansat la nivel național. Iar apoi ar putea urma o nouă plată din partea Comisiei”, a precizat el.