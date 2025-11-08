NATO
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrat în dotarea Forțelor Navale Române din partea Marinei Regale Britanice, va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră, într-un context de securitate maritimă tot mai complex, marcat de prezența minelor marine în derivă, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului de tip Guvern la Guvern încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Prezentarea navei și a echipajului a avut loc vineri, 7 noiembrie, în Portul militar Constanța. La activitate au participat și ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Ministrul apărării naționale a apreciat că nava crește semnificativ capacitatea de luptă a Forțelor Navale Române. El a amintit că, din cele peste 70 de programe de înzestrare derulate astăzi de Armata României, circa 20 sunt destinate marinei militare, printre acestea numărându-se sistemele mobile de lansare rachete anti-navă, remorcherele maritime, elicopterele echipate cu capabilități de luptă la suprafață și vehiculele de asalt amfibiu pentru infanteria marină.
Șeful Statului Major al Apărării a apreciat că „marșul de peste 4.000 de mile marine al vânătorului de mine Căpitan Constantin Dumitrescu nu a fost doar o deplasare pe mare, ci o demonstrație de profesionalism, reziliență și spirit de echipă din partea militarilor români. Acești oameni reprezintă forța reală a Armatei României. Sosirea navei în Portul Constanța întărește capacitatea noastră de acțiune în Marea Neagră și contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO pe flancul estic”.
Erdogan, invitat de Nicușor Dan într-o vizită de stat în România anul viitor, la 15 ani de Parteneriat Strategic: Oana Țoiu și Hakan Fidan au discutat, la Ankara, consolidarea relațiilor economice și de securitate
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat vineri, 7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Ankara, la invitația omologului său turc, Hakan Fidan, cu prilejul căreia au avut loc consultări politice privind consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Turcia, context în care Țoiu i-a înmânat lui Fidan, invitația oficială adresată de președintele României, Nicușor Dan, președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, pentru efectuarea unei vizite oficiale de stat la București în cursul anului 2026.
Invitația a fost transmisă în contextul pregătirilor pentru cea de-a doua ediție a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România–Turcia, care va fi găzduită de România anul viitor, marcând totodată aniversarea a 15 ani de la operaționalizarea Parteneriatului Strategic bilateral.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întrevederea a oferit prilejul unei evaluări asupra relațiilor bilaterale „solide și apropiate” dintre cele două state. Ministrul român a subliniat interesul Bucureștiului pentru dezvoltarea, în continuare, a Parteneriatului Strategic pe toate palierele sale și a anunțat pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, instituit în mai 2024, care va fi găzduită de România anul viitor.
„Vizita de astăzi, de aici, reprezintă o continuare firească a dialogului nostru bilateral activ și o reconfirmare a voinței comune de a consolida și de a dezvolta și mai departe relația dintre România și Turcia”, a declarat ministrul Oana Țoiu, în cadrul conferinței de presă comune cu omologul său turc.
Șefa diplomației române a evidențiat faptul că anul 2026 va marca 15 ani de la operaționalizarea Parteneriatului Strategic bilateral, subliniind „obiectivul comun de aprofundare și eficientizare a cooperării în plan politic, economic și sectorial”.
Totodată, Oana Țoiu a anunțat că a înmânat ministrului Hakan Fidan invitația oficială din partea președintelui României, Nicușor Dan, adresată președintelui Recep Tayyip Erdoğan, pentru o vizită oficială de stat la București în cursul anului viitor.
„Am agreat, împreună cu omologul meu, importanța implementării obiectivelor stabilite în cadrul primei ședințe comune a guvernelor României și Turciei, în special pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, pe care îl vom găzdui, anul viitor, la București”, a precizat Oana Țoiu.
Cooperare economică și investiții bilaterale
În cadrul discuțiilor, cei doi miniștri au salutat nivelul remarcabil al comerțului bilateral, care plasează Turcia drept principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și prima destinație extracomunitară a exporturilor românești.
„Am salutat nivelul excepțional al comerțului bilateral, Turcia fiind în continuare principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene. Este prima destinație extracomunitară a exporturilor românești”, a declarat ministrul român.
Șefa diplomației române a subliniat importanța valorificării potențialului economic bilateral în domenii precum energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară și cea prelucrătoare, inclusiv prin facilitarea accesului pe piață și echilibrarea balanței comerciale.
„Avem multiple domenii cu potențial de dezvoltare — energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară, industria prelucrătoare — toate pot să aducă nu doar beneficii concrete din perspectiva creșterii economice, ci și locuri de muncă sigure și bine plătite”, a arătat Oana Țoiu.
Ministrul român a încurajat extinderea investițiilor turce în România și intensificarea dialogului între comunitățile de afaceri, anunțând relansarea Comisiei Mixte de Cooperare Economică și Comercială.
De asemenea, Oana Țoiu a apreciat sprijinul acordat de Turcia în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subliniind obiectivul Guvernului de a finaliza procesul „la începutul anului 2026”.
Dimensiunea umană a relației româno-turce
Oana Țoiu a subliniat „puternica legătură umană” dintre cele două țări, evidențiind rolul comunităților turcă și tătară din România, precum și al comunității românești din Turcia, în consolidarea relației bilaterale.
„Apreciem foarte mult comunitățile turcă și tătară din România, modele remarcabile de integrare. Alături de comunitatea română din Turcia, au un rol-cheie în consolidarea legăturilor dintre țările noastre”, a declarat ministrul.
Cu ocazia vizitei, șefa diplomației române a avut o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Istanbul, în cadrul căreia a discutat despre „posibilitățile de a practica, exersa și învăța mai mult limba română”, precum și despre provocările și așteptările acestei comunități.
Securitate, Marea Neagră și NATO
O parte semnificativă a discuțiilor a fost dedicată cooperării în domeniul securității și apărării, în contextul deteriorării situației regionale.
„Am vorbit despre NATO și parteneriatul esențial pentru securitatea României și a Mării Negre. Am discutat despre potențiala intensificare a atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, despre incidentele de încălcare a integrității spațiului aerian al statelor NATO de pe Flancul Estic și despre riscurile de destabilizare care planează asupra altor state din regiune”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.
Aceasta a evidențiat relevanța cooperării cu Turcia și Bulgaria „atât în cadrul NATO, cât și la nivel regional”, pentru consolidarea posturii Alianței pe Flancul Estic și pentru securitatea Mării Negre.
„Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes recunoscut internațional al cooperării noastre — un model care poate fi extins și la alte domenii”, a adăugat șefa diplomației române.
De asemenea, Oana Țoiu a reiterat interesul României de a găzdui Hub-ul european de securitate la Marea Neagră, subliniind dorința de a asigura complementaritatea între eforturile NATO și cele ale Uniunii Europene.
Relațiile UE – Turcia și dosarele regionale
În cadrul consultărilor, a fost abordată și relația Turciei cu Uniunea Europeană. Ministrul român a reafirmat sprijinul României pentru continuarea unei „traiectorii ascendente, constructive a relației UE-Turcia, bazată pe dialog și cooperare”.
„Pentru România este extrem de important să accelerăm integrarea economică. Am pledat pentru continuarea acestei traiectorii ascendente, bazată pe dialog și cooperare în domenii de interes comun”, a spus Oana Țoiu, subliniind că Turcia „rămâne un stat candidat și un partener cheie al Uniunii Europene în domenii esențiale de colaborare”.
Un alt punct major al discuțiilor a vizat situația din Orientul Mijlociu. Ministrul român a salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor, inclusiv a „unui cetățean israelian de origine română”.
„Am apreciat rolul esențial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar și Egipt, în obținerea acestui progres. Consider că, în această etapă, este necesară intensificarea eforturilor diplomatice și a asistenței umanitare pentru Gaza”, a declarat Oana Țoiu, menționând că România a organizat „cel de-al zecelea zbor umanitar pentru copii cu nevoi medicale din Gaza, la finalul lunii octombrie”.
„Rămânem ferm angajați în susținerea unei păci juste și durabile, bazate pe soluția celor două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască în pace și securitate”, a subliniat ministrul român.
Dialog și cooperare regională
În marja vizitei, Oana Țoiu a participat la dezbaterea „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Türkiye”, organizată de Fundația TEPAV și German Marshall Fund, dedicată perspectivelor de dezvoltare a cooperării bilaterale și regionale la Marea Neagră.
Discuțiile au vizat teme precum conectivitatea, energia, sursele regenerabile, transporturile, producția comună și cooperarea industrială — inclusiv în domeniul apărării —, precum și eforturile comune de deminare și securitate maritimă.
DOCUMENT Un grup de 20 de congresmeni americani cer Pentagonului să reconsidere decizia de a retrage soldați din România
Decizia Pentagonului de a retrage 700 de soldați americani din România ca parte a redimensionării prezenței rotaționale în Europa riscă să submineze angajamentele Washingtonului în Europa, față de Alianța Nord-Atlantică și chiar propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, avertizează 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi secretarului apărării Pete Hegseth.
„Din februarie 2022, Vladimir Putin a purtat un război brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Drept răspuns, SUA au condus o coaliție globală de aliați care au sprijinit apărarea Ucrainei, întărind totodată determinarea și capacitatea NATO de a se apăra în fața atacurilor hibride și cinetice lansate de Kremlin”, se arată în documentul care poate fi consultat aici.
Semnatarii atrag atenția că „incursiunile recente ale dronelor rusești în Polonia, survolurile acestora deasupra teritoriilor Estoniei și României și utilizarea continuă de către Moscova a tacticilor de război hibrid împotriva NATO demonstrează că această amenințare este persistentă și de lungă durată”.
În contextul în care NATO și-a consolidat descurajarea, inclusiv prin asumarea unui obiectiv de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, congresmenii subliniază că „România a îndeplinit în mod constant exigențele Alianței și s-a dovedit o gazdă robustă și competentă pentru trupele americane”.
Aceștia evidențiază și rolul strategic al țării noastre la Marea Neagră: „Pe lângă contribuțiile sale la apărarea Mării Negre și găzduirea sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore, Bucureștiul a demonstrat o determinare constantă în sprijinul apărării colective a NATO”
În opinia lor, în momentul în care administrația SUA caută să asigure o pace de durată în Ucraina, este esențial ca Washingtonul să transmită un semnal de tărie și consecvență în fața agresiunii ruse.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
„Îndemnăm cu fermitate la o reconsiderare a acestei decizii și solicităm o prezentare clară în fața Congresului și a comisiilor relevante a modului în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să-și continue angajamentele față de NATO”, conchid cei 20 de congresmeni.
Săptămâna trecută, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat miercuri ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. El a avut ulterior și o convorbire telefonică cu ministrul de externe Oana Țoiu.
O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Până la confirmarea oficială a acestei decizii, publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. Totodată, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
De la nivel european, Comisia Europeană a estimat că decizia Statelor Unite de a-și reduce parțial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca Uniunea Europeană să-și crească cheltuielile de apărare. De asemenea, Franța și Germania au reacționat la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.
În aceeași perioadă, NATO desfășoară în România exercițiul militar Dacian Fall, care presupune, între altele, ridicarea grupului de luptă al NATO la nivel de brigadă. În context, ministrul francez a reconfirmat că Franța va rămâne în România cu numărul de militari stabilit în cadrul NATO, acesta fiind mărit în ultima perioadă.
Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026
Polonia va demara în această lună un nou program național de instruire militară, parte a unui plan ambițios prin care autoritățile de la Varșovia își propun să pregătească aproximativ 500.000 de cetățeni până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării, citat de Reuters și AFP, preluat de Agerpres.
Decizia vine pe fondul intensificării preocupărilor de securitate generate de invazia Rusiei în Ucraina, care a determinat Polonia să devină statul NATO cu cea mai mare pondere a cheltuielilor de apărare din PIB. Țara are în prezent 216.000 de militari activi, fiind a treia cea mai mare armată din Alianță, și plănuiește să-și crească efectivele cu aproape o treime în următorul deceniu.
Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris noul program — denumit „Mereu gata” — drept „cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei”. Acesta va fi bazat pe voluntariat și deschis tuturor categoriilor de vârstă, de la elevi până la angajați și seniori.
Programul va include cursuri de securitate de bază, antrenament de supraviețuire, instruire medicală și educație privind igiena cibernetică, potrivit Ministerului Apărării.
„Numai în noiembrie și decembrie (…) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce privește toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, în cadrul unei conferințe de presă.
El a adăugat că, în 2026, ministerul intenționează să pregătească aproximativ 400.000 de oameni.
Înscrierile se vor face printr-o aplicație mobilă oficială, deja larg utilizată în Polonia, iar programul va integra atât formări existente, cât și noi module menite să „întărească apărarea națională și reziliența socială”.
„După declanșarea războiului, locuitorii din Ucraina (…) au dezvoltat aceste competențe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competențe pentru comportamentul în situație de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a afirmat ministrul Kosiniak-Kamysz.
Șeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, a explicat că programul are două obiective principale: consolidarea rezilienței comunităților și creșterea pregătirii și disponibilității rezerviștilor.
Programul „Mereu gata” a fost anunțat inițial în martie de premierul Donald Tusk, ca parte a strategiei guvernului de formare a unei armate de rezerviști, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune.
