România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat vineri, 7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Ankara, la invitația omologului său turc, Hakan Fidan, cu prilejul căreia au avut loc consultări politice privind consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Turcia, context în care Țoiu i-a înmânat lui Fidan, invitația oficială adresată de președintele României, Nicușor Dan, președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, pentru efectuarea unei vizite oficiale de stat la București în cursul anului 2026.

Invitația a fost transmisă în contextul pregătirilor pentru cea de-a doua ediție a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România–Turcia, care va fi găzduită de România anul viitor, marcând totodată aniversarea a 15 ani de la operaționalizarea Parteneriatului Strategic bilateral.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întrevederea a oferit prilejul unei evaluări asupra relațiilor bilaterale „solide și apropiate” dintre cele două state. Ministrul român a subliniat interesul Bucureștiului pentru dezvoltarea, în continuare, a Parteneriatului Strategic pe toate palierele sale și a anunțat pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, instituit în mai 2024, care va fi găzduită de România anul viitor.

„Vizita de astăzi, de aici, reprezintă o continuare firească a dialogului nostru bilateral activ și o reconfirmare a voinței comune de a consolida și de a dezvolta și mai departe relația dintre România și Turcia”, a declarat ministrul Oana Țoiu, în cadrul conferinței de presă comune cu omologul său turc.

Șefa diplomației române a evidențiat faptul că anul 2026 va marca 15 ani de la operaționalizarea Parteneriatului Strategic bilateral, subliniind „obiectivul comun de aprofundare și eficientizare a cooperării în plan politic, economic și sectorial”.

Totodată, Oana Țoiu a anunțat că a înmânat ministrului Hakan Fidan invitația oficială din partea președintelui României, Nicușor Dan, adresată președintelui Recep Tayyip Erdoğan, pentru o vizită oficială de stat la București în cursul anului viitor.

„Am agreat, împreună cu omologul meu, importanța implementării obiectivelor stabilite în cadrul primei ședințe comune a guvernelor României și Turciei, în special pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, pe care îl vom găzdui, anul viitor, la București”, a precizat Oana Țoiu.

Cooperare economică și investiții bilaterale

În cadrul discuțiilor, cei doi miniștri au salutat nivelul remarcabil al comerțului bilateral, care plasează Turcia drept principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și prima destinație extracomunitară a exporturilor românești.

„Am salutat nivelul excepțional al comerțului bilateral, Turcia fiind în continuare principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene. Este prima destinație extracomunitară a exporturilor românești”, a declarat ministrul român.

Șefa diplomației române a subliniat importanța valorificării potențialului economic bilateral în domenii precum energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară și cea prelucrătoare, inclusiv prin facilitarea accesului pe piață și echilibrarea balanței comerciale.

„Avem multiple domenii cu potențial de dezvoltare — energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară, industria prelucrătoare — toate pot să aducă nu doar beneficii concrete din perspectiva creșterii economice, ci și locuri de muncă sigure și bine plătite”, a arătat Oana Țoiu.

Ministrul român a încurajat extinderea investițiilor turce în România și intensificarea dialogului între comunitățile de afaceri, anunțând relansarea Comisiei Mixte de Cooperare Economică și Comercială.

De asemenea, Oana Țoiu a apreciat sprijinul acordat de Turcia în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subliniind obiectivul Guvernului de a finaliza procesul „la începutul anului 2026”.

Dimensiunea umană a relației româno-turce

Oana Țoiu a subliniat „puternica legătură umană” dintre cele două țări, evidențiind rolul comunităților turcă și tătară din România, precum și al comunității românești din Turcia, în consolidarea relației bilaterale.

„Apreciem foarte mult comunitățile turcă și tătară din România, modele remarcabile de integrare. Alături de comunitatea română din Turcia, au un rol-cheie în consolidarea legăturilor dintre țările noastre”, a declarat ministrul.

Cu ocazia vizitei, șefa diplomației române a avut o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Istanbul, în cadrul căreia a discutat despre „posibilitățile de a practica, exersa și învăța mai mult limba română”, precum și despre provocările și așteptările acestei comunități.

Securitate, Marea Neagră și NATO

O parte semnificativă a discuțiilor a fost dedicată cooperării în domeniul securității și apărării, în contextul deteriorării situației regionale.

„Am vorbit despre NATO și parteneriatul esențial pentru securitatea României și a Mării Negre. Am discutat despre potențiala intensificare a atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, despre incidentele de încălcare a integrității spațiului aerian al statelor NATO de pe Flancul Estic și despre riscurile de destabilizare care planează asupra altor state din regiune”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.

Aceasta a evidențiat relevanța cooperării cu Turcia și Bulgaria „atât în cadrul NATO, cât și la nivel regional”, pentru consolidarea posturii Alianței pe Flancul Estic și pentru securitatea Mării Negre.

„Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes recunoscut internațional al cooperării noastre — un model care poate fi extins și la alte domenii”, a adăugat șefa diplomației române.

De asemenea, Oana Țoiu a reiterat interesul României de a găzdui Hub-ul european de securitate la Marea Neagră, subliniind dorința de a asigura complementaritatea între eforturile NATO și cele ale Uniunii Europene.

Relațiile UE – Turcia și dosarele regionale

În cadrul consultărilor, a fost abordată și relația Turciei cu Uniunea Europeană. Ministrul român a reafirmat sprijinul României pentru continuarea unei „traiectorii ascendente, constructive a relației UE-Turcia, bazată pe dialog și cooperare”.

„Pentru România este extrem de important să accelerăm integrarea economică. Am pledat pentru continuarea acestei traiectorii ascendente, bazată pe dialog și cooperare în domenii de interes comun”, a spus Oana Țoiu, subliniind că Turcia „rămâne un stat candidat și un partener cheie al Uniunii Europene în domenii esențiale de colaborare”.

Un alt punct major al discuțiilor a vizat situația din Orientul Mijlociu. Ministrul român a salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor, inclusiv a „unui cetățean israelian de origine română”.

„Am apreciat rolul esențial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar și Egipt, în obținerea acestui progres. Consider că, în această etapă, este necesară intensificarea eforturilor diplomatice și a asistenței umanitare pentru Gaza”, a declarat Oana Țoiu, menționând că România a organizat „cel de-al zecelea zbor umanitar pentru copii cu nevoi medicale din Gaza, la finalul lunii octombrie”.

„Rămânem ferm angajați în susținerea unei păci juste și durabile, bazate pe soluția celor două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască în pace și securitate”, a subliniat ministrul român.

Dialog și cooperare regională

În marja vizitei, Oana Țoiu a participat la dezbaterea „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Türkiye”, organizată de Fundația TEPAV și German Marshall Fund, dedicată perspectivelor de dezvoltare a cooperării bilaterale și regionale la Marea Neagră.

Discuțiile au vizat teme precum conectivitatea, energia, sursele regenerabile, transporturile, producția comună și cooperarea industrială — inclusiv în domeniul apărării —, precum și eforturile comune de deminare și securitate maritimă.