România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
Cu trei zile înainte de Ziua Internațională a Bolilor Rare, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că alte 7 noi centre de expertiză în boli rare au primit aprobarea din partea Ministerului, iar astfel, țara noastră ajunge la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.
„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii. Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea. Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară. Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.
Doar 10 centre de expertiză din țara noastră, din totalul celor 58, sunt conectate și la ERN. Aproximativ 17% dintre centrele de expertiză din România sut conectate la Rețelele Europene de Referință în boli rare.
Noile centre aprobate:
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare
- Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii
- Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II – pentru boli neurologice rare
- Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare
- ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante
- Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii
Reamintim că în Uniunea Europeană, între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de o boală rară. În prezent, se estimează că există între 6.000 și 8.000 de boli rare distincte. În timp ce unele boli rare afectează doar câteva zeci de persoane, altele pot ajunge la până la 245.000 de pacienți.
Aproximativ 80% dintre aceste boli sunt de origine genetică, iar 70% debutează încă din copilărie, ceea ce transformă diagnosticul precoce și accesul rapid la tratamente într-o prioritate esențială.
Potrivit INSP, în România, în evidențe se află doar peste 8.000 de persoane diagnosticate cu boli rare, însă specialiștii estimează că numărul real al pacienților este semnificativ mare, având în vedere dificultățile de diagnostic și subraportarea cazurilor.
De asemenea, la nivel european există 24 de rețele europene de referință (ERN), care sunt rețele transfrontaliere ce reunesc centre europene de expertiză și referință pentru a aborda boli și afecțiuni rare, cu prevalență redusă și complexe, care necesită îngrijiri medicale foarte specializate. ERN-urile reprezintă un element-cheie într-o Uniune Europeană a Sănătății. Comisia Europeană se ocupă de coordonarea acestor rețele, gestionează registrele pacienților, formarea, ghidurile de practică clinică și comunicarea pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la bolile rare și activitățile ERN.
Din cele 24 de Rețele Europene de Referință (ERN), România este conectată la 11 dintre acestea, mai puțin de jumătate. Astfel, 10 centre de expertiză din țara noastră, din totalul celor 58, sunt conectate și la ERN. Aproximativ 17% dintre centrele de expertiză din România sut conectate la Rețelele Europene de Referință în boli rare.
Care este situația medicamentelor orfane, destinate pacienților cu boli rare, în cel mai recent „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024”:
Dintre cele 66 medicamente aprobate la nivel european in perioada 2020-2023, la începutul lui 2025 erau compensate în România 17 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară. În aceeaşi analizǎ, Germania a compensat 59 de medicamente din cele 66, dintre care 10 aprobate la nivel european în 2023.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, participă în perioada 25–26 februarie 2026 la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale Uniunii Europene, organizată de Președinția Ciprului a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Participarea României are ca obiectiv consolidarea cooperării europene în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătății mintale și al implementării Spațiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), unul dintre proiectele-cheie pentru digitalizarea sistemelor medicale din UE și pentru facilitarea schimbului securizat de date între statele membre.
Agenda oficială a ministrului român include o întâlnire bilaterală cu ministrul sănătății din Regatul Norvegiei, Jan Christian Vestre, precum și o întrevedere cu ministrul sănătății din Republica Croația, Irena Hrstic.
În cadrul reuniunii, Alexandru Rogobete va participa la două sesiuni tematice majore:
– Dezvoltarea unui Centru European de Excelență Clinică pentru Produsele Farmaceutice, inițiativă care vizează consolidarea capacității de evaluare și inovare în domeniul medicamentelor la nivel european;
– Sănătate Mintală și Incluziune, temă aflată tot mai mult pe agenda europeană în contextul impactului social și economic al problemelor de sănătate psihică.
Reuniunea se va încheia cu o sesiune de închidere a lucrărilor, la care ministrul român va participa alături de omologii săi din statele membre.
Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnală că „multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate”.
Acesta a participat marți la evenimentul organizat de Salvați Copiii România pentru a marca „un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie”.
„Am dorit să fiu alături de această organizație la evenimentul care a marcat un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie, așa cum am fost în ultimii 25 de ani de colaborare! Salvați Copiii reprezintă un exemplu de bună practică prin profesionalism, credibilitate și prin modul riguros în care utilizează resursele, un model de colaborare între sistemul public și organizațiile non-guvernamentale. Impactul acestei organizații este concret și măsurabil. În zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%. Prin dotarea spitalelor și programe de educație pentru sănătate, organizația contribuie direct la reducerea mortalității infantile și la protejarea copiilor vulnerabili”, a subliniat Alexandru Rafila.
Făcând referire la situația actuală în care se găsesc sute de localități, și anume că nu dispun de un medic de familie, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a arătat că „o reformă administrativă prin comasarea localităților mici ar putea conduce la îmbunătățirea accesului si calității serviciilor medicale, printr-un mecanism simplu: acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor.”
Alexandru Rafila a explicat că „fragmentarea administrativă înseamnă bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, iar această realitate se traduce prin acces inegal la servicii de bază.”
În plus, în lipsa unui medic de familie care să se ocupe de sănătatea comunității, mai spune Rafila, „prevenția, monitorizarea gravidelor si nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor sau gestionarea bolilor cronice devin extrem de dificile.”
Fostul ministru al Sănătății a amintit că o „soluție parțială a venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate.”
„Acestea oferă asistență medicală și în zonele unde nu există medic de familie, acoperind nevoi medicale si comunitare esențiale. Este un pas important, dar nu suficient pentru a compensa dezechilibrele structurale”, a completat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
În încheiere, Alexandru Rafila și-a exprimat speranța că „programul de educație pentru sănătate, al cărui manual de noțiuni a fost elaborat de Salvați Copiii, să fie implementat în școlile din România.”
El i-a mulțumit Gabrielei Alexandrescu, președinta organizației Salvați Copiii, pentru „profesionalism și dăruire” și a transmis „aprecieri speciale „arhitectului Omid Ghannadi, ambasador al organizației Salvați Copiii România, pentru mesajul său empatic prin care ne-a reamintit cât de simplu este să facem bine.”
„Fiecare gest, chiar și acela care ne consumă foarte puțin timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.
Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.
Obiective specifice ale proiectului
- Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.
- Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.
- Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.
- Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.
- Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.
Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.
- Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2029
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.
În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.
În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.
