România avansează spre OCDE în ciuda tensiunilor din coaliție, asigură Nicușor Dan: Coaliția “se rupe” de 7-8 luni, dar noi am ajuns la 23 din 25 de jaloane pentru aderarea în OCDE

Președintele Nicușor Dan a declarat că România continuă să facă progrese în direcția aderării la OCDE, chiar dacă scena politică este marcată de tensiuni și conflicte în interiorul coaliției de guvernare.

“Această coaliție pare că se rupe de, nu știu, 7-8 luni. Și totuși, rând pe rând, am ajuns la cel de-al 23-lea jalon din cele 25 pe care trebuie să le bifăm pentru OCDE”, a spus Nicușor Dan, răspunzând unei întrebări din partea CaleaEuropeană.ro în cadrul unor declarații de presă susținute după participarea la evenimentul „The Economist – Romania Government Roundtable”.

Președintele a evidențiat o separare între nivelul administrativ și cel al discursului politic, sugerând că reformele continuă în ciuda conflictelor publice și a faptului că există tensiuni în cadrul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și minorități.

„Există o zonă de administrație unde se întâmplă să existe colaborare, de exemplu pe OCDE. Există o zonă de comunicare publică în care constatăm cu toții că este foarte mult zgomot și foarte multe atacuri reciproce”, a adăugat acesta.

Șeful statului a mai declarat luni că aderarea la OCDE este „în grafic” și ar putea avea loc chiar în acest an, în timp ce adoptarea monedei euro trebuie să devină un obiectiv strategic pentru creșterea competitivității economice și integrarea mai profundă în Uniunea Europeană.

El a participat, la Ateneul Român, la deschiderea evenimentului „The Economist – Romania Government Roundtable”, unde a susținut un discurs centrat pe perspectivele economice ale României și pe direcțiile de integrare europeană, insistând asupra aderării la OCDE și a adoptării monedei euro.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 23 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare.

Ultimele șase avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.