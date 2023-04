România, Bulgaria, Polonia, Slovacia și Ungaria ajung la un acord cu Comisia Europeană pentru a elimina surplusul de cereale ucrainene de pe piețele lor

România, Bulgaria, Polonia, Slovacia și Ungaria au ajuns la un acord cu Comisia Europeană privind transferul a milioane de tone de cereale ucrainene în afara regiunii, după aproape două săptămâni de negocieri intense, a anunțat vineri comisarul european pentru comerț, Valdis Dombrovskis, potrivit Politico.

„Sunt bucuros să anunț că am ajuns la un acord politic privind importurile de produse agroalimentare ucrainene în UE. Am convenit cu cele cinci state membre vecine ale UE și cu Ucraina asupra modului în care vom aborda situația”, a declarat Dombrovskis.

🤝WE HAVE A DEAL🤝@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.

We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine 🇪🇺🇺🇦 – with @jwojc

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2023