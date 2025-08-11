ROMÂNIA
România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, după participarea la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, că România sprijină o soluție de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar aceasta trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acesteia.
Discuțiile au avut loc în contextul pregătirilor pentru summitul anunțat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programat în Alaska, pe tema unui posibil acord de pace.
„Am subliniat că România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu implicarea deplină a acesteia în negocieri — nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a afirmat Țoiu, într-o postare pe X, subliniind că “eforturile SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe puternica influență pe care SUA o au și, sperăm, o vor folosi în continuare”.
Ea a adăugat că pacea trebuie să fie de durată și să aibă la bază voința cetățenilor ucraineni.
Potrivit șefei diplomației române, orice „înțelegere trebuie să fie însoțită de garanții de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune”.
„Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a conchis Oana Țoiu.
POLITICĂ
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin autostrăzile A7 și A8, rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României, a transmis luni vicepreședintele Senatului, senatorul liberal Lucian Rusu.
„Moldova are nevoie de autostrăzi, nu de blocaje! Declarațiile alarmiste ale unor colegi aflați la guvernare și care conduc Ministerul Transporturilor nu ajută pe nimeni. Ele nu fac decât să inducă un sentiment de nesiguranță și de impredictibilitate în rândul constructorilor de autostrăzi din România. A7 și A8 sunt proiecte vitale pentru conectarea Moldovei la Europa, nu pioni în meciuri politice”, a scris Lucian Rusu, pe Facebook.
Lucian Rusu a declarat că realizarea legăturii Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin A7 și A8, rămâne o prioritate strategică atât pentru Guvernul României, cât și pentru el, în calitate de parlamentar al acestei regiuni.
„Premierul Ilie Bolojan a confirmat că investițiile în autostrăzi și modernizarea căilor ferate rămân în topul priorităților guvernului, cu o abordare responsabilă: proiecte prioritizate, finanțare asigurată și șantiere active”, a adăugat vicepreședintele Senatului.
El a reamintit că actualul guvern a reușit să renegocieze întregul program PNRR și să păstreze finanțarea pentru A7, transferând proiectul de la categoria împrumuturi la granturi, adică pe componenta de fonduri nerambursabile.
„Mai precis, este vorba despre 2,15 miliarde de euro, fonduri nerambursabile noi, obținute pentru cinci loturi din A7: trei între Focșani – Bacău și două între Bacău – Pașcani. Aceste fonduri europene nerambursabile din PNRR pentru A7 reprezintă o garanție atât pentru constructori, cât și pentru cetățeni, că lucrările vor continua și vor fi finalizate, pierderea lor însemnând o lovitură directă pentru regiunea Moldovei și pentru Iași”, a detaliat Lucian Rusu.
De asemenea, Lucian Rusu a precizat că același guvern a anunțat continuarea construcției A8 și intenția de a propune finanțarea acesteia prin noul mecanism european de finanțare pentru securitate, SAFE.
„Astăzi, întreaga regiune nu are nevoie de dispute sterile, ci de termene respectate și rezultate concrete. A7 și A8 trebuie realizate etapă cu etapă, kilometru cu kilometru, până la finalizare”, a conchis vicepreședintele Senatului.
REPUBLICA MOLDOVA
România deja ajută R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei, afirmă Nicușor Dan, prezent la mai multe evenimente peste Prut alături de Maia Sandu: Sper că cetățenii vor vota direcția europeană
În cadrul vizitei private pe care a efectuat-o în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a sprijini Chișinăul, inclusiv prin măsuri de securitate cibernetică, și a subliniat că respectă dreptul moldovenilor de a-și decide singuri direcția politică la alegerile viitoare.
Prezent la Festivalul Zemii de la Sipoteni alături de Maia Sandu, liderul de la Cotroceni a fost întrebat de jurnaliști cum ar putea România ajuta R. Moldova în cadrul scrutinului, la care Nicușor Dan a declarat că respectă dreptul cetățenilor de pe acest mal al Prutului de a-și defini viitorul.
Potrivit lui, atât România, cât și alte state occidentale, au deja echipe de lucru care ajută Chișinăul pe zona de securitate cibernetică, pentru a face față ingerințelor Rusiei.
„Sper că ceea ce vor vota cetățenii de aici să fie în direcția europeană. Mai departe, respect votul și ceea ce se va întâmpla, România va continua să ajute”, a declarat el, citat de deschide.md.
Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Republica Moldova, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, și președinta acestei țări, Maia Sandu, după ce a petrecut sfârșitul de săptămână alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat împreună cu familia într-o vizită privată peste Prut.
Cei doi lideri au participat la mai multe evenimente în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, unde au fost întâmpinați de comunități primitoare și mândre de tradițiile lor.
„Ce frumos este august în Moldova! Am ajuns împreună la mai multe evenimente… locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează. Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi”, a declarat Maia Sandu.
Șefa statului a îndemnat cetățenii să profite de perioada verii pentru a explora satele Moldovei, a participa la festivaluri și a susține tradițiile și producătorii locali. „Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a continuat ea.
Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul de președinte. Prima vizită oficială peste Prut a avut loc în iunie. Cu acel prilej, șeful statului a avut ca obiectiv reconfirmarea sprijinului cuprinzător al României pentru eforturile susținute de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea stabilității țării vecine pe fundalul amenințărilor hibride în perspectiva alegerilor legislative din această toamnă.
