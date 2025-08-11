România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, după participarea la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, că România sprijină o soluție de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar aceasta trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acesteia.

Discuțiile au avut loc în contextul pregătirilor pentru summitul anunțat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programat în Alaska, pe tema unui posibil acord de pace.

„Am subliniat că România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu implicarea deplină a acesteia în negocieri — nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a afirmat Țoiu, într-o postare pe X, subliniind că “eforturile SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe puternica influență pe care SUA o au și, sperăm, o vor folosi în continuare”.

FAC: On Russian Aggression Against Ukraine My recent visit to Kyiv has once again confirmed that Ukraine🇺🇦, its leaders, and its people are committed to peace. Romania shares this goal as both a neighbor and a EU member🇪🇺, and I reiterated this today in the FAC meeting.

Ea a adăugat că pacea trebuie să fie de durată și să aibă la bază voința cetățenilor ucraineni.

Potrivit șefei diplomației române, orice „înțelegere trebuie să fie însoțită de garanții de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune”.

„Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a conchis Oana Țoiu.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană.

Ea anunțase, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori înaintea summitului programat vineri, în Alaska, între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.