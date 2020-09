România: Comisia Europeană aprobă redirecționarea a 550 milioane de euro din fondurile de coeziune pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de COVID-19

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 28 septembrie 2020, la deschiderea celei de-a 10-a ediții a UN Youth Summer School on Diplomacy, cu tema ,,The human era: a world of changes and developments’’, organizată de Asociaţia Tineretul ONU din România (UN Youth), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Manifestarea, care trebuia organizată în luna iulie, a fost amânată pentru luna septembrie din cauza pandemiei de COVID-19, se arată în comunicatul oficial al MAE.

Cu acest prilej, șeful diplomației române a salutat desfășurarea ediției aniversare a evenimentului și a subliniat importanța pe care România o acordă educației și formării profesionale a tinerilor și implicării acestora în toate aspectele vieții publice. „Consider că tinerii trebuie să își aducă o contribuție substanțială în dezbaterile publice pentru a putea răspunde adecvat provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de tânăra generație în domeniile relațiilor internaționale și diplomației”, a afirmat ministrul Bogdan Aurescu. Totodată, șeful diplomației române a salutat desfășurarea programului Delegat de tineret la ONU, realizat în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, și ajuns la cea de a 14-a ediție, contribuind activ la o familiarizare sporită cu temele de pe agenda internațională.

În ceea ce privește importanța implicării tinerilor în procesele democratice, ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat că România promovează activ această prioritate inclusiv în cadrul mandatului actual de Președinție a Comunității Democrațiilor (CoD). Astfel, a amintit că Declarația de la București, adoptată la cea de-a 20-a aniversare a Comunității Democrațiilor găzduită de România, la 26 iunie 2020, subliniază rolul tinerilor în procesele democratice. Ministrul Bogdan Aurescu a făcut referire și la Forumul Tinerilor organizat de România, în calitate de Președinție a CoD, în luna iulie, la care au participat, în format online, tineri din peste 30 de țări și care a arătat că implicarea tinerilor este esențială pentru un viitor sustenabil. În context, a precizat că România speră să organizeze a doua ediție a Forumului în 2021, la București.

În contextul aniversar al marcării, în 2020, a 75 de ani de la înființarea ONU și a 65 de ani de când România a devenit stat membru ONU, ministrul Bogdan Aurescu le-a propus participanților ca, pe durata dezbaterilor, să realizeze un bilanț al transformării României și să evalueze impactul acesteia asupra profilului internațional al țării noastre.



Informaţii suplimentare

Asociaţia Tineretul ONU din România este un ONG studențesc ce are ca scopuri statutare promovarea şi încurajarea valorilor şi activităţilor ONU în rândul tinerilor, al societăţii româneşti şi al comunităţii internaţionale.

Cel mai important proiect al Asociaţiei, înființată în 2009, este conferinţa Bucharest International Student Model United Nations (BISMUN).

UN Youth Summer School on Diplomacy reunește studenţi pasionaţi de politică externă și relații internaționale.