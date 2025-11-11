România compară cu un “roman de spionaj sovietic” acuzațiile Rusiei că Ucraina și Marea Britanie ar fi încercat să deturneze un avion rus spre Baza Mihail Kogălniceanu

Bucureștiul și Kievul au dezmințit marți acuzațiile Moscovei, care susține că Ucraina și aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe român, Andrei Țărnea, a calificat aceste acuzații drept ”inventate” și le-a comparat cu un ”roman de spionaj sovietic”, într-un mesaj postat marți pe platforma socială X.

”Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE.

— Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) November 11, 2025

Marți dimineața, Serviciul federal rus de securitate (FSB) a afirmat că a zădărnicit o ”operațiune a Serviciilor de Informații ale Ministerului de Apărare ucrainean și a tutorilor lor britanici menită să deturneze spre o țară străină un avion de vânătoare MiG-31 al forțelor armate ruse, purtător de rachetă hipersonică Kinjal”, relatează Agerpres.

Potrivit FSB, avionul ar fi urmat apoi să fie îndreptat spre baza aeriană militară a NATO de lângă Constanța, în România, situată pe malul Mării Negre, unde aparatul ar fi putut apoi să fie ”doborât” de sistemele de apărare antiaeriene, a mai explicat FSB.

Centrul ucrainean de luptă contra dezinformării, un organism al Consiliului de Securitate și de Apărare al Ucrainei, a calificat marți aceste acuzații drept ”propagandă”.

”Difuzarea unor asemenea acuzații mincinoase este o tactică tipică a serviciilor de informații ruse”, a declarat centrul ucrainean pe rețelele sociale.