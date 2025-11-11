ROMÂNIA
România compară cu un “roman de spionaj sovietic” acuzațiile Rusiei că Ucraina și Marea Britanie ar fi încercat să deturneze un avion rus spre Baza Mihail Kogălniceanu
Bucureștiul și Kievul au dezmințit marți acuzațiile Moscovei, care susține că Ucraina și aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe român, Andrei Țărnea, a calificat aceste acuzații drept ”inventate” și le-a comparat cu un ”roman de spionaj sovietic”, într-un mesaj postat marți pe platforma socială X.
”Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE.
Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propaganda. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere.
— Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) November 11, 2025
Marți dimineața, Serviciul federal rus de securitate (FSB) a afirmat că a zădărnicit o ”operațiune a Serviciilor de Informații ale Ministerului de Apărare ucrainean și a tutorilor lor britanici menită să deturneze spre o țară străină un avion de vânătoare MiG-31 al forțelor armate ruse, purtător de rachetă hipersonică Kinjal”, relatează Agerpres.
Potrivit FSB, avionul ar fi urmat apoi să fie îndreptat spre baza aeriană militară a NATO de lângă Constanța, în România, situată pe malul Mării Negre, unde aparatul ar fi putut apoi să fie ”doborât” de sistemele de apărare antiaeriene, a mai explicat FSB.
Centrul ucrainean de luptă contra dezinformării, un organism al Consiliului de Securitate și de Apărare al Ucrainei, a calificat marți aceste acuzații drept ”propagandă”.
”Difuzarea unor asemenea acuzații mincinoase este o tactică tipică a serviciilor de informații ruse”, a declarat centrul ucrainean pe rețelele sociale.
ROMÂNIA
Parchetul European trimite în judecată trei persoane din România pentru fraudă cu fonduri europene destinate modernizării sistemelor de irigații
Biroul Parchetului European (EPPO) din București a trimis în judecată trei persoane acuzate de fraudă cu fonduri europene, în urma unei anchete privind mai multe proiecte de modernizare a sistemelor de irigații finanțate din fonduri UE. Potrivit procurorilor europeni, suspecții ar fi obținut în mod necuvenit 1,2 milioane de euro.
Potrivit EPPO, cele trei organizații implicate au beneficiat de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru patru proiecte destinate modernizării sistemelor de irigații din localitățile Bucșani, Galicea și Olanu, județul Vâlcea. Valoarea totală a granturilor acordate a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18.575.634,53 lei) – fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte a fost efectuat un avans de 300.000 de euro (1.399.050,50 lei).
Ancheta a arătat că documente false sau inexacte au fost folosite atât în etapa de solicitare a finanțării, cât și în cea de implementare a proiectelor. În plus, probele indică faptul că beneficiarii au utilizat cea mai mare parte a sumelor primite în avans în interes propriu, și nu pentru scopul declarat al proiectelor.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani.
EPPO a subliniat că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din România.
Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.
ROMÂNIA
Nicușor Dan: Onorantul statut al României de “pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO” se datorează și veteranilor de teatrele de operații
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, omagiind curajul și sacrificiul militarilor români care au luptat în misiuni internaționale și pentru apărarea țării.
Mesajul a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidențial pentru securitate națională – Departamentul Securității Naționale, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României din București.
Șeful statului a subliniat semnificația datei de 11 noiembrie, care poartă o dublă încărcătură simbolică – atât internațională, cât și națională.
„11 noiembrie are o simbolistică deosebită. În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, acum mai bine de un secol, în 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial prin semnarea armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania. În România, comemorăm momentul când, în urmă cu 22 de ani, a căzut la datorie primul militar român în teatrul de operații din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogorași”, a transmis Nicușor Dan.
Președintele a subliniat că libertatea, independența și respectul internațional de care se bucură România astăzi se datorează, în mare măsură, sacrificiului militarilor români din toate timpurile.
„Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran, respectat la nivel internațional și parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme pe care ostașii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operații”, a adăugat șeful statului.
Totodată, Nicușor Dan a transmis un mesaj de recunoștință pentru toți veteranii de război, evocând contribuția lor istorică la formarea și apărarea statului român.
„Ne exprimăm recunoștința pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru toți ostașii români care, cu hotărâre, devotament și eroism au luptat în Războiul pentru Independența României și în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului”, a continuat președintele.
Președintele a salutat, de asemenea, performanțele militarilor răniți în misiuni care au reprezentat România la Jocurile INVICTUS desfășurate anul acesta în Canada.
„În acest moment aniversar special, salut rezultatele remarcabile obținute de echipa Armatei României la Jocurile INVICTUS care au avut loc anul acesta în Canada, o echipă formată din militarii răniți în misiuni desfășurate în afara teritoriului național”, a subliniat el.
„Dumneavoastră sunteți modele de tenacitate și perseverență! Admir voința neclintită cu care vă dedicați sportului, cu același curaj pe care l-ați avut și în misiuni, și vă felicit pentru modul în care reprezentați România la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite”, a adăugat șeful statului.
Adresându-se direct veteranilor, Nicușor Dan a evidențiat contextul geopolitic actual și rolul României în arhitectura de securitate a NATO.
„Dragi veterani din teatrele de operații, continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei”, a mai spus el.
„În pofida efectelor negative ale acțiunilor agresive ale Federației Ruse la nivel european, țara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, cu o contribuție substanțială la securitatea regională și euroatlantică. Acest onorant statut vi se datorează și dumneavoastră, ca parte a întregii Armate Române, alături de aliații și partenerii noștri”, a mai afirmat președintele.
În finalul mesajului, președintele a transmis un apel la solidaritate și apreciere față de toți cei care au servit sub drapelul României.
„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale. Urez tuturor veteranilor din teatrele de operații, celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care v-au fost alături și vă susțin permanent. La mulți ani!”, a conchis președintele Nicușor Dan.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
„Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Acesta a participat la Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice.
„M-am bucurat să fiu din nou alături de antreprenorii români la Gala Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice. Felicit echipa Consiliul National al IMM-urilor din Romania, condusă de Florin Jianu, și pe toți cei care mențin viu spiritul inițiativei private în România. M-am bucurat să revăd mulți parteneri și colegi cu care am lucrat în proiecte importante pentru mediul de afaceri românesc”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Citiți și Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite
Victor Negrescu a precizat că 99,7% dintre firmele românești sunt întreprinderi mici și mijlocii, acestea generând aproximativ 65% din PIB-ul țării și peste două treimi din locurile de muncă din sectorul privat.
„De aceea, la nivel european am susținut pachetele SME Relief și Omnibus simplification, care reduc birocrația cu până la 35%, și am propus crearea unui Birou Unic European pentru IMM-uri”, a punctat europarlamentarul.
El a adăugat că IMM România a contribuit activ la obținerea finanțării europene pentru proiectul fabricii de inteligență artificială, pe care l-a coordonat.
„Voi continua să lupt pentru mai puțină birocrație, mai multă încredere și o Europă mai bună pentru antreprenorii român”, a conchis Victor Negrescu.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Parchetul European trimite în judecată trei persoane din România pentru fraudă cu fonduri europene destinate modernizării sistemelor de irigații
Nicușor Dan: Onorantul statut al României de “pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO” se datorează și veteranilor de teatrele de operații
Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
De la Chișinău, comisarul european pentru extindere felicită R. Moldova pentru progresele înregistrate și o îndemnă să accelereze „viteza reformelor” pentru ca „procesul de aderare să aibă succes”
România compară cu un “roman de spionaj sovietic” acuzațiile Rusiei că Ucraina și Marea Britanie ar fi încercat să deturneze un avion rus spre Baza Mihail Kogălniceanu
Președintele ASF, la evenimentul de listare a celor două ETF-uri lansate de InterCapital la Bursa de Valori București: „Vom continua să fim un partener activ al pieței de capital”
Alexandru Rogobete anunță o creștere de peste 73% a investițiilor în sănătate, cu peste 2 mld. de lei plătite prin PNRR în perioada iunie-octombrie
Comisia Europeană salută hotărârea CJUE care confirmă că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă: „O etapă importantă pentru europeni”
Încă un produs tradițional românesc capătă recunoaștere și protecție la nivel european
Un nou partid de extremă dreapta din Belgia își ia denumirea după Donald Trump: „El întruchipează ceea ce reprezentăm”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- SĂNĂTATE4 days ago
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- NATO1 week ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- POLITICĂ1 week ago
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
- COMUNICATE DE PRESĂ5 days ago
30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene