România compensează doar 28 din 168 de medicamente inovatoare aprobate în UE. Rozalina Lăpădatu: ”Autoritățile trebuie să ia atitudine”

Președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APPA), Rozalina Lăpădatu, trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa de măsuri din partea autorităților cu privire la îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente inovatoare, în contextul în care cel mai recent raport Patients W.A.I.T. 2025 arată că un pacient român așteaptă, în medie, 1.110 zile până când accesează un medicament nou și compensat de stat, fiind cel mai mare timp de așteptare din rândul statelor UE.

„Ar trebui să ia atitudine și să facă ceva, dar autoritățile nu fac nimic. Le spunem de ani de zile că suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește finanțarea. Ei ne spun că au cheltuit nu știu câte miliarde în sănătate. Nu știu unde sunt acești bani. Pesemne că ei includ la servicii medicale și investițiile în spitale și în aparatură. Lucrurile sunt separate și trebuie privite separat. Serviciile medicale, accesul la tratament și accesul la diagnostic reprezintă un lucru, iar investițiile propriu-zise reprezintă altceva. Deci, cumva, ei amestecă discursul și, de fiecare dată, ne închid gura cu miliardele pe care le-au investit în sănătate și care nu se văd”, a declarat Rozalina Lăpădatu într-un răspuns pentru CaleaEuropeana.ro.

Reamintim că în perioada 2021–2024 au fost aprobate 168 de medicamente de către Agenția Europeană pentru Medicamente, dar doar 28 au fost compensate în România pentru pacienții cu boli rare sau afecțiuni oncologice.

Pentru celelalte 140, ce fac pacienții? Ce cale de acces mai putem găsi în afara acestei liste de compensare?

„Nu există altă cale de acces pentru pacienți, pentru că ei nu și le permit, iar companiile, dacă medicamentele nu sunt compensate, nu le pot aduce, deoarece există o legislație care le restricționează posibilitatea de a aduce medicamentele în România. Trebuie să traducă ambalajul, trebuie să traducă prospectul și trebuie să asigure toate informațiile în limba română”, a mai explicat Rozalina Lăpădatu.

România rămâne semnificativ sub standardele europene în accesul la inovație, nivelul investițiilor în sănătate și capacitatea sistemului de a genera rezultate mai bune pentru pacienți. Rezultatele Studiului W.A.I.T. 2025, care analizează atât numărul de medicamente inovatoare disponibile în statele europene în perioada 2021-2024, cât și timpul de așteptare pentru accesarea acestora de către pacienți, au fost prezentate azi, 21 mai, de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), reafirmând disponibilitatea de a contribui la elaborarea unor soluții durabile, alături de autorități, profesioniști din domeniul sănătății și societăți medicale, precum și organizații de pacienți.

România are cel mai lung timp de așteptare din UE pentru accesul la tratamente noi. Un pacient din România așteaptă, în medie, 1.110 zile – adică mai bine de 3 ani – până când un medicament inovator aprobat în Europa ajunge să fie compensat prin sistemul public de sănătate.

– până când un medicament inovator aprobat în Europa ajunge să fie compensat prin sistemul public de sănătate. Dintre cele 168 de medicamente inovatoare aprobate la nivel european în perioada 2021-2024, doar 28 erau compensate în România, la începutul lui 2026. Asta înseamnă că mulți pacienți nu au acces, la timp, la tratamente care în alte state sunt deja disponibile.

