România condamnă atacurile „masive și iresponsabile” ale Rusiei, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei și avarierea Ambasadei Lituaniei la Kiev

INTERNAȚIONALROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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România condamnă ferm atacurile masive lansate de Rusia în cursul nopții, a transmis sâmbătă ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, subliniind că încălcarea spațiului aerian al Poloniei și avarierea Ambasadei Lituaniei la Kiev au consecințe extrem de periculoase pentru securitatea regională și euro-atlantic.

„România condamnă ferm atacurile masive și iresponsabile lansate de Rusia în cursul nopții. Prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei și avarierea Ambasadei Lituaniei la Kiev, Rusia își continuă atacurile iresponsabile, cu consecințe extrem de periculoase pentru securitatea regională și euro-atlantică”, a scris Oana Țoiu, pe X.

Ministrul de externe a subliniat că Rusia trebuie să înceteze „aceste acțiuni lipsite de sens”, „care nu fac decât să prelungească un război devastator” și să aibă consecințe grave asupra întregii regiuni și dincolo de aceasta

„În loc să aleagă pacea, Rusia alege escaladarea și își continuă agresiunea ilegală, ignorând suveranitatea statelor și ucigând civili”, a punctat aceasta.

Declarația ministrului român de externe vine la o zi după ce autoritățile poloneze au confirmat că racheta care s-a prăbușit joi în estul Poloniei era o rachetă de croazieră rusească de tip CH-101, capabilă să transporte un focos nuclear.

Proiectilul, lansat în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, a încălcat spațiul aerian polonez înainte de a lovi o zonă nelocuită aflată la aproximativ 60 de kilometri de orașul Lublin, fără a provoca victime sau pagube materiale, scrie Agerpres.

De asemenea, ministerul lituanian de externe a anunțat sâmbătă că Ambasada Lituaniei la Kiev a fost avariată după ce două rachete au căzut în apropierea clădirii. Nu au fost înregistrate victime, însă geamurile ambasadei au fost sparte, panourile solare au fost avariate, iar curtea a fost acoperită de resturi, relatează Reuters.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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