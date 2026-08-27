România „condamnă cu fermitate” încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești: Cerem Moscovei să înceteze „imediat astfel de acțiuni inacceptabile”

România, prin ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, „condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către cinci drone rusești, în noaptea de 26 spre 27 august”, în ajunul celebrării Zilei Independenței.

„Acest incident se înscrie într-un tipar repetitiv, imprudent și din ce în ce mai periculos de incursiuni neautorizate ale unor vehicule fără pilot rusești în spațiul aerian al țărilor vecine Ucrainei, inclusiv al României. Cel mai recent incident a avut loc în ajunul Zilei Independenței Republicii Moldova, ceea ce face ca acest act să fie nu numai iresponsabil, ci și extrem de provocator”, a subliniat Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe X.

RO MFA strongly condemns the violation of 🇲🇩 airspace by five Russian drones, on the night of 26/27 August. This adds to a repetitive, reckless and increasingly dangerous pattern of unauthorized incursions of Russian UAVs into the airspace of countries neighboring Ukraine,… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 27, 2026

România, a continuat aceasta, se alătură Republicii Moldova „în apelul adresat Federației Ruse de a înceta imediat astfel de acțiuni inacceptabile, care reprezintă o amenințare gravă la adresa securității Republicii Moldova și a siguranței cetățenilor săi, precum și o escaladare periculoasă a situației de securitate din regiune.”

„România își exprimă solidaritatea deplină cu Republica Moldova și își reafirmă angajamentul față de consolidarea securității, stabilității și rezilienței Republicii Moldova”, a mai spus Oana Țoiu.

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Potrivit unei informări a Ministerului Apărării din Republica Moldova, în noaptea de miercuri spre joi au fost observate survoluri neautorizate în spațiul aerian al Republicii Moldova cu implicarea a cinci drone.

Prima dronă cu traversarea frontierei de stat în Republica Moldova din Ucraina, a fost detectată în proximitatea loc. Beleaevka pe direcția localității Palanca, Ștefan Vodă la orele 03:56 cu ieșirea imediată pe aceeași direcție în Ucraina la orele 03:57.

A doua dronă a fost observată din direcția localității Starokazacie, Ucraina, în Republica Moldova prin apropierea localității Căplani la ora 03:59, dispărută de pe sistemele de monitorizare la ora 04:10 în proximitatea Carahasani, Ștefan Vodă.

A treia dronă, la ora 04:09 a traversat frontiera de stat din Ucraina pe direcția localităților Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. Ulterior la ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, sectorul transnistrean al Republicii Moldova, în apropierea regiunii de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera de stat la ora 04:16 pe direcția loc. Palanca cu imediata traversare pe aceeași direcție în direcția loc. Maiaki, Ucraina. Totodată, la ora 05:50, lângă Punctul de trecere a Frontierei de stat, Săiți, Republica Moldova – Lesnoe, Ucraina, o dronă a traversat ambele teritorii, ulterior la ora 6:02 s-a deplasat în direcția Lesnoie, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

Survolările neautorizate a spațiului aerian al Republicii Moldova a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei, mai explică Ministerul Apărării de la Chișinău.