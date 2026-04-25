România “condamnă ferm acțiunile iresponsabile” ale Rusiei după ce fragmente de dronă s-au prăbușit în Galați

Forțele ruse au reluat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea, potrivit unui comunicat al Ministerul Apărării Naționale, care subliniază că fragmente de dronă s-a prăbușit în zona municipiului Galați.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian românesc, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat la ora 02.00 din Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din localitățile Grindu și Isaccea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 02.14.

Aeronavele britanice au avut contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de orașul Reni, pe teritoriul ucrainean, iar piloții au primit autorizare de angajare a dronelor. În paralel, radarele de la sol au urmărit mai multe ținte până în zona respectivă, unde au fost raportate explozii.

„În municipiul Galați, locuitorii au semnalat prin 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian. Echipe ale IGSU și ale altor structuri din cadrul MAI au intervenit la fața locului pentru cercetări”, arată sursa citată.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime. Din primele evaluări, o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost afectate, fără pagube semnificative. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe puncte din zonă, perimetrul fiind securizat de Poliția Română și militari.

Ministerul Apărării Naționale „condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse” și subliniază că acestea reprezintă „o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”.

Potrivit MApN, astfel de incidente „demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”.

România își menține angajamentul față de obligațiile asumate în cadrul NATO și va continua colaborarea cu aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național, mai arată comunicatul.