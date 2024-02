România condamnă încălcările repetate ale dreptului internațional de către regimul din Rusia: Navalnîi a devenit ținta lui Putin datorită activismului său în slujba unui stat rus democrat și liber

Corespondență din München

Vicepreședinta SUA Kamala Harris și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen s-au întâlnit vineri, la München, cu soția opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia, pe care au consolat-o după anunțul decesului soțului său în închisoarea în care executa o condamnare din partea regimului lui Vladimir Putin.

Cu puține minute înainte ca reuniunea anuală a Conferinței de Securitate de la München să debuteze și cu aproximativ o săptămână înaintea împlinirii a doi ani de la invazia Rusiei în Ucraina, administrația penitenciarului din regiunea Yamalo-Nenets, unde Nalvanîi își ispășea pedeapsa, a anunțat moartea acestuia, după cum a raportat Reuters.

“Astăzi, la München, după ce am aflat că Aleksei Navalnîi a murit în Rusia, mi-am exprimat profunda durere și indignare față de soția sa, Iulia. Rugăciunile mele sunt alături de ea și de întreaga sa familie“, a scris Kamala Harris, într-o postare pe X.

Today in Munich, following the news that Aleksey Navalny has died in Russia, I expressed my deep sorrow and outrage to his wife, Yulia. My prayers are with her and his entire family. pic.twitter.com/elhYHQFBw6

La rândul ei, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îmbrățișat-o pe Iulia și a consolat-o pentru pierderea suferită.

“Dragă Iulia, tu și familia ta l-ați susținut cu curaj pe Aleksei Navalnîi în cauza sa timp de mulți ani. Astăzi, ne plecăm și noi capul în fața întregii familii”, este mesajul care însoțește videoclipul difuzat de președinta Comisiei Europene în care cele două se îmbrățișează.

Dear Yuliya, you and your family have bravely supported Alexei Navalny in his cause for so many years.

Today, we also bow our heads to the entire family. pic.twitter.com/sw34KmrPQi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024