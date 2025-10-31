România, conectată la rețeaua globală a donatorilor de celule stem. Ministrul Sănătății anunță aprobarea interconectării Registrului Național cu rețelele internaționale similare

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, hotărârea privind interconectarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu rețelele internaționale similare și acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„România își consolidează rolul activ în rețeaua globală a donatorilor de celule stem hematopoietice — o legătură esențială care le oferă pacienților șansa de a identifica mai rapid un donator compatibil, oriunde în lume”, a declarat ministrul Rogobete.

Finanțarea aprobată prin această hotărâre permite conectarea României la baza internațională de date „Search & Match Service” și recunoașterea europeană a laboratoarelor de profil, facilitând astfel accesul pacienților români la o rețea extinsă de donatori.

Transplantul de celule stem hematopoietice reprezintă o șansă reală la viață pentru pacienții diagnosticați cu leucemie, anemie aplastică severă sau alte boli hematologice grave.

Ministerul Sănătății va continua să susțină dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și colaborarea internațională, astfel încât „fiecare pacient care are nevoie de un transplant să poată primi tratamentul necesar”, a subliniat ministrul.