România consideră dialogul Trump-Putin din Alaska drept “un prim pas în deblocarea negocierilor” și salută vizita lui Zelenski la Washington

Ministrul de externe Oana Țoiu a apreciat sâmbătă că dialogul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin la summitul din Alaska „a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor”.

Într-o postare pe X, șefa diplomației române a subliniat, de asemenea, importanța invitației lansate de Trump pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

„Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii”, a transmis Oana Țoiu.

Aceasta a subliniat că unitatea transatlantică și solidaritatea europeană sunt cheia unui viitor bazat pe pace și securitate durabilă. „Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune”, a precizat ea.

Țoiu a precizat că România va continua să fie parte activă a efortului comun pentru pace și creștere economică, subliniind că „stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”.

Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că, așa cum a precizat în declarația de presă cu Putin, președintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii țărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska.

Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, dar care s-a încheiat cu o scurtă declarație de presă de 10 minute după discuții politico-diplomatice la cel mai înalt nivel de trei ore.

Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.

La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.

Primire cu covor roșu

Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2, escortat de aeronave F-22 Raptor, survola cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.

Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.