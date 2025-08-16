ROMÂNIA
România consideră dialogul Trump-Putin din Alaska drept “un prim pas în deblocarea negocierilor” și salută vizita lui Zelenski la Washington
Ministrul de externe Oana Țoiu a apreciat sâmbătă că dialogul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin la summitul din Alaska „a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor”.
Într-o postare pe X, șefa diplomației române a subliniat, de asemenea, importanța invitației lansate de Trump pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 16, 2025
„Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii”, a transmis Oana Țoiu.
Aceasta a subliniat că unitatea transatlantică și solidaritatea europeană sunt cheia unui viitor bazat pe pace și securitate durabilă. „Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune”, a precizat ea.
Țoiu a precizat că România va continua să fie parte activă a efortului comun pentru pace și creștere economică, subliniind că „stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”.
Citiți și După summitul cu Putin, Trump l-a invitat pe Zelenski luni la Washington: Ucraina sprijină o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia și solicită implicarea Europei
Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că, așa cum a precizat în declarația de presă cu Putin, președintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii țărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska.
Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, dar care s-a încheiat cu o scurtă declarație de presă de 10 minute după discuții politico-diplomatice la cel mai înalt nivel de trei ore.
Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.
La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.
Primire cu covor roșu
Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2, escortat de aeronave F-22 Raptor, survola cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.
Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.
Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.
BUSINESS
Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală/PIB”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.
Fitch notează însă că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Consolidarea fiscală a început „de la o poziție extrem de slabă” în 2024, când deficitul guvernamental general era de 9,3% din PIB. Guvernul estimează că pachetul adoptat în iulie are un impact bugetar de circa 1% din PIB în acest an, principala măsură fiind creșterea TVA – cu 2 puncte procentuale la rata standard și între 2 și 6 pp la rata redusă – intrată în vigoare din august. Alte măsuri, inclusiv înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public pentru încă un an, sunt programate pentru ianuarie 2026.
Chiar și așa, Fitch se așteaptă ca deficitul să rămână printre cele mai ridicate din categoria „BBB”, coborând gradual la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. În paralel, agenția prognozează o creștere economică modestă, de doar 0,7% în 2025 și aproximativ 1,2% în 2026–2027, sub rata potențială de 2%, dar sprijinită de fondurile europene și de redresarea zonei euro.
Inflația ridicată, accentuată de majorarea TVA, rămâne o vulnerabilitate. Fitch estimează o inflație medie de 6,5% în perioada 2024–2026, dublă față de media statelor cu rating „BBB”.
Datoria publică a crescut la 55% din PIB la finalul lui 2024 și este prognozată să urce la 63,4% în 2027 și chiar la 70% în 2029. „Consolidarea fiscală doar va atenua presiunile asupra datoriei, ținând cont de deficitul extrem de ridicat”, avertizează agenția.
Pe partea externă, deficitul de cont curent a ajuns la 8,4% din PIB în 2024, iar datoria externă netă este estimată să crească la 26% din PIB până în 2027, mult peste media statelor comparabile, de 3%.
Fitch menționează că factori precum un eșec în implementarea consolidării fiscale sau deficite persistent ridicate ar putea duce la o acțiune negativă asupra ratingului. În schimb, progrese solide și credibile în consolidarea fiscală, alături de reducerea gradului de îndatorare externă și îmbunătățirea deficitului de cont curent, ar putea sprijini o acțiune pozitivă asupra ratingului.
ROMÂNIA
Nicușor Dan, despre summitul Trump–Putin din Alaska: „Mi-aș dori o încetare imediată a focului, dar sunt relativ pesimist. Fără tot sprijinul pentru Ucraina, azi Rusia ar fi vecină cu România”
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dedicată negocierilor pentru un posibil acord de pace în Ucraina, este „foarte importantă pentru toată Europa”, mai ales pentru statele din estul continentului.
Șeful statului a spus că speră într-o încetare rapidă a focului, dar nu vede semnale din partea Moscovei că ar dori pacea.
„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa și cu cât ești mai la Est cu atât este mai importantă. (…) În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că și-ar dori pacea. Și de asta eu mi-aș dori foarte mult imediat ca după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a afirmat Nicușor Dan, după slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, unde s-a aflat împreună cu familia.
Președintele a precizat că, în lipsa unui armistițiu, este necesar să fie continuată presiunea economică asupra Rusiei și sprijinul militar pentru Ucraina: „Dacă nu se întâmplă să avem încetarea focului, să continuăm cu presiunile economice și, bineînțeles, cu sprijinul pentru Ucraina”.
Întrebat cum vede un deznodământ just al negocierilor, Nicușor Dan s-a arătat rezervat și a precizat că Ucraina trebuie să participe la negocieri.
„Nu ne putem aștepta în mod pragmatic ca Rusia… să spună ‘ne retragem și lăsăm’. Dar o încetare a focului ar fi binevenită, iar garanții de securitate pentru teritoriul rămas ar fi foarte bine. (…) Ar fi foarte important ca peste o săptămână, peste două săptămâni, să avem o discuție în trei în care să fie și Ucraina”, a punctat el.
În privința securității României, șeful statului a declarat că țara nu este vecină cu Rusia, însă se confruntă cu forme de „război hibrid” similare celor din alte state europene, inclusiv Republica Moldova.
El a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei a contribuit la îndepărtarea pericolului militar direct.
„Din fericire, noi nu suntem vecini cu Rusia, dar (…) fără tot sprijinul acesta pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”, a conchis Nicușor Dan.
ROMÂNIA
Ministrul Economiei, discuții cu ANIS pentru „soluții rapide și concrete” privind dezvoltarea industriei IT și accelerarea transformării digitale a României
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, s-a întâlnit joi cu reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) pentru a identifica soluții rapide și concrete care să sprijine dezvoltarea industriei IT și să accelereze transformarea digitală a României.
Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului, principalele teme de discuție au vizat:
- sprijinirea companiilor de tehnologie implicate în cercetare, dezvoltare și inovare, prin proceduri simplificate pentru facilitățile fiscale destinate activităților R&D;
- implementarea accelerată a cloud-ului guvernamental și digitalizarea administrației publice;
- stabilirea unor norme clare pentru utilizarea semnăturii electronice;
- aplicarea la nivel național a prevederilor AI Act;
- implicarea mai puternică a României în inițiativele digitale strategice europene.
„Este esențial dialogul între autorități și mediul privat pentru a transforma prioritățile în măsuri concrete, cu impact real asupra economiei și serviciilor publice”, a subliniat ministrul Radu Miruță, potrivit sursei citate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
