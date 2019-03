România continuă înzestrarea cu sisteme Patriot de la SUA: MApN a plătit 85 de milioane de dolari pentru un nou lot rachete

România continuă procesul său de înzestrare militară cu sisteme de rachete Patriot, Ministerul Apărării Naționale efectuând vineri o plată de aproximativ 85 de milioane de dolari pentru achiziția unui lot de rachete PAC-2 GEM-T destinate sistemelor sol-aer cu bătaie mare (HSAM) – PATRIOT, informează MApN și compania Raytheon într-o serie de comunicate remise CaleaEuropeană.ro.

Plata a fost făcută după semnarea, în luna februarie a acestui an, a Amendamentul 3 al Scrisorii de Ofertă și Acceptare (Letter of Offer and Acceptance – LOA).

”Achiziția celor șapte sisteme de rachete sol-aer, patru pentru Forțele Aeriene și trei pentru Forțele Terestre, constituie, pentru țara noastră, un interes esenţial de securitate, având în vedere că, prin realizarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol, se asigură întărirea securităţii naţionale şi aliate. Acest demers contribuie, în mod semnificativ, la consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii”, afirmă MApN.

Potrivit Raytheon, compania producătoare a sistemului Patriot, achiziția include o cantitate nespecificată de interceptoare GEM-T care vor fi folosite pentru sistemul de apărare antiaeriană.

Achiziția este derulată prin programul Foreign Military Sales, derulat de Departamentul Apărării al SUA.

Compania mai precizează că ”toate unitățile de tragere ale României vor fi noi” și că ”deși are același nume și un aspect exterior asemănător cu sistemul Patriot care a apărat țările NATO în perioada Războiului Rece, sistemul a fost modernizat în întregime”.

Alături de România, alte 15 state se bazează pe sisteme Patriot pentru a-și proteja cetățenii și forțele armate, incluzând aici SUA și șase țări europene: Germania, Grecia, Olanda, Spania, Polonia și Suedia.

Anunțul privind plata efectuată pentru sisteme Patriot apare la o zi distanță după prezentara raportului anual al NATO, în care România a fost, în 2018, al treilea aliat din cadrul NATO care a investit cea mai mare parte din bugetul său militar în anul 2018 pentru dezvoltarea capabilităților sale de apărare. Cu un an în urmă, în 2017, România fusese statul membru NATO care a investit cei mai mulți bani din bugetul său militar pentru modernizare și înzestrare.

Cu toate acestea și deși România și-a asumat că începând cu anul 2017 va cheltui 2% din PIB pentru Apărare, 2018 a fost al doilea an în care Bucureștiul a ratat această țintă, cheltuind în jur de 1,9%.