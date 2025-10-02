ROMÂNIA
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
Guvernul a adoptat în cadrul ședinței din 2 octombrie 2025 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a altor acte normative.
Proiectul co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției urmărește transpunerea în dreptul intern a Directivei UE 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.
Armonizarea răspunsului statelor membre ale Uniunii Europene la actele de încălcare sau eludare a măsurilor restrictive este unul dintre factorii cheie care eficientizează instrumentul sancțiunilor internaționale adoptate de UE.
MAE amintește într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că instrumentul măsurilor restrictive ale Uniunii a cunoscut o amplificare fără precedent ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Încă de la debutul acestuia, România a susținut în mod vocal atât adoptarea de noi măsuri menite să limiteze semnificativ capacitatea Federației Ruse de a finanța războiul, cât și necesitatea implementării corecte și complete a acestor măsuri, pentru a asigura eficiența lor.
Potrivit cadrului legal actual din România, încălcarea sau eludarea măsurilor restrictive constituie contravenție.
„Dacă până în acest moment, tentativele sau acțiunile de eludare a sancțiunilor erau prevăzute mai degrabă ca un act de neglijență, din acest moment devin fapte grave cu pedeapsă de închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani. Competența este transferată la DIICOT. Investigarea acestor noi infracțiuni va fi realizată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Acest lucru transmite și un mesaj foarte clar. Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale. Legislația actuală nu definea în mod explicit eludarea sancțiunilor ca infracțiune. Odată cu acest proiect de lege și cu adoptarea lui de Parlament, acest lucru va fi clar. Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă, așa cum spuneam, un efect de descurajare, dar și un efect de consolidare a poziției României ca partener de încredere, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și față de celelalte țări”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, la finalul ședinței de Guvern.
Conform detaliilor oferite de aceasta, legea include și „o perspectivă modernă în sensul în care include în mod explicit criptoactivele în definiția fondurilor, închizând astfel o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradițional”.
„Principiul extrateritorialității active: legea penală română se va aplica de acum cetățenilor și firmelor care încalcă sancțiunile Uniunii Europene, chiar și în afara țării, indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din țara respectivă. Acest lucru blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan”, a completat aceasta.
Potrivit ministrului de externe, elementele din legislația european care au fost transpuse în cea europeană sunt următoarele: lista comună de infracțiuni, definiții clare, care pot să fie mai ușor aplicabile, nivelul minim al pedepselor și, în unele cazuri, pentru un efect de descurajare real, chiar depășirea acestor praguri minime din directivă, definirea circumstanțelor agravante, precum și a celor atenuante.
Prin proiectul de lege, Consiliul Interinstituțional este desemnat drept organism național de coordonare, conform cerințelor directivei, pentru a asigura un schimb de informații eficient între toate autoritățile de aplicare a legii: ANAF, Vamă, Parchete și celelalte instituții responsabile.
Instrumentele de investigare, de asemenea, se aliniază la legislația europeană.
„Un element foarte important pentru România este protecția avertizorilor de integritate. Asigurăm protecție, conform legii naționale și cerințelor europene, pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor, precum și obligația de raportare statistică”, a continuat ministrul de externe.
Oana Țoiu a anunțat că MAE va publica, în transparență, „date statistice privind investigațiile și condamnările, pentru a contribui atât la o imagine clară și transparentă națională, cât și pentru a contribui la această imagine la nivel european”.
Proiectul de lege vizează, în egală măsură, și comerțul cu bunuri restricționate, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul bunurilor interzise.
„Aici, de exemplu, intră anumite produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare, precum și foarte clară categoria eludării și ocolirii sancțiunilor prin ascunderea activelor, prin furnizarea de informații false sau prin neraportarea propriilor active”, a detaliat oficialul român.
Proiectul de lege urmează să ajungă la Parlament.
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a anunțat că se așteptă ca „până la sfârșitul acestui an, menționam luna noiembrie ca lună importantă, să fie adoptat în procedură de urgență de Parlament”.
ROMÂNIA
Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro
Guvernul a aprobat joi două proiecte de lege cu impact major asupra apărării României și a pregătirii populației în eventualitatea unui conflict, respectiv proiectul de lege a apărării naționale a României și cel pentru pregătirea populației pentru apărare, a anunțat ministrul apărării Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă.
Documentele, elaborate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), vor fi transmise Parlamentului, unde Executivul va solicita procedură de urgență pentru adoptarea lor până la finalul acestui an.
Primul proiect vizează instituirea stagiului militar voluntar.
Potrivit ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea urma un stagiu de patru luni în care se vor familiariza cu regulile armatei și cu utilizarea armamentului. La final, aceștia vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române și vor beneficia de o remunerație echivalentă cu trei salarii medii, aproximativ 6.000 de euro.
„Rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România din 2007 și, în fiecare an, pierdem oameni din rezervă. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați și soldați, la anul încă 118.000, iar în 2027 încă 111.000. În total, aproximativ 350.000 de militari vor ieși din rezervă pentru că depășesc vârsta legală de 55 de ani. Este nevoie să întinerim rezerva armatei române, de aceea propunem această nouă formă de stagiu voluntar”, a explicat ministrul Moșteanu.
El a precizat că voluntarii vor participa periodic la exerciții de refamiliarizare cu armamentul și tehnica militară, astfel încât să rămână pregătiți în cazul în care vor fi chemați.
Al doilea proiect adoptat de Guvern este noua Lege a Apărării Naționale, care actualizează cadrul legislativ vechi din 1994.
Potrivit ministrului apărării, legea definește apărarea națională, stabilește rolul MApN de conducere și integrare a efortului de apărare și statuează principiul conducerii unice în funcție de situațiile constituționale – Ministerul Afacerilor Interne în starea de urgență și MApN în starea de asediu.
„Proiectul creează un cadru pentru reacții adaptate gradual, atât la nivel național, cât și internațional. Este o necesitate reală pentru Armata României, mai ales în contextul actual de securitate”, a declarat Moșteanu.
Cele două proiecte legislative vor ajunge în Parlament în cursul zilei de joi, Guvernul urmând să ceară procedură de urgență pentru ca acestea să fie adoptate până la sfârșitul anului.
CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan prezintă raportul influenței ruse în alegerile din România la summitul Comunității Politice Europene: “Acum avem răspunsuri”
Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut întocmit de Parchetul General va fi prezentat în plenul reuniunii.
“Azi o să fie o reuniune a statelor europene – în Uniune sau nu -, cu o adunare plenară, și în cadrul ei mai multe discuții. Una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, și una pe dezinformare și pe influență rusă, și, în cadrul acestei discuții, o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public”, a spus Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă.
„Raportul analizează atât finanțarea și tentativele de destabilizare prin gruparea Potra, cât și influența exercitată pe rețelele sociale”, a explicat Nicușor Dan.
El a detaliat mecanismul identificat pe platforme precum TikTok, care implică un lanț de site-uri aparent inofensive – de la portaluri cu conținut despre viața cotidiană sau medicină alternativă, până la site-uri clone ale televiziunilor sau publicațiilor respectabile – pentru a manipula opinia publică. „Se pare că știrile prezentate prin aceste mecanisme erau chiar reale, ceea ce le oferea credibilitate”, a precizat președintele.
Referitor la implicarea pe TikTok, Nicușor Dan a menționat că anumite hashtag-uri au fost promovate intenționat pentru a ajunge în topul mondial, afectând percepția publică asupra candidaților.
Întrebat despre soluțiile autorităților române pentru combaterea acestor interferențe, președintele a răspuns: „Va fi o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta”.
El a mai subliniat că inițiativa prezentării raportului aparține României, ca răspuns la întrebări ridicate anterior. „Acum avem răspunsuri”, a insistat șeful statului.
De altfel, președintele francez Emmanuel Macron, cu care șeful statului român s-a conversat la summitul informal al Consiliului European, a apreciat că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat liderul de la Elysee.
Referirile la amenințările hibride au venit în timp ce președintele Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
rocurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
FONDURI EUROPENE
Alexandru Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurilor europene în contextul actual
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri seara, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobat proiectul de rectificare bugetară, că, în contextul actual, nu mai poate fi vorba de activarea clauzei privind suspendarea fondurilor europene. Aceasta, a explicat el, se datorează atât adoptării pachetului unu de reformă, cât și prevederilor deja incluse în pachetul doi, precum și măsurilor luate până acum.
„În zilele următoare vom intra din nou în discuție cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile de reglat înaintea Consiliului ECOFIN din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului unu și după tot ce am prevăzut deja în pachetul doi, și măsurile luate, de o activare a clauzei respective privind fondurile europene. Ea rămâne în continuare, bineînțeles, în discuție, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European. Pe măsură ce România ia măsuri, aceste lucruri sunt recunoscute de Comisie și sunt folosite ca și argumente în Parlamentul European, astfel încât, bineînțeles, să convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei”, a afirmat ministrul.
Acesta susține că România a luptat împotriva activării acestei clauze. „Am luptat împotriva activării clauzei la ultimul Consiliu. Am discutat despre această clauză la Consiliul informal de la Copenhaga și nu cred că în următorul Consiliu această chestiune va fi activată”, a explicat Nazare, scrie Agerpres.
Citiți și Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile
De asemenea, ministrul a subliniat că, prin adoptarea rectificării bugetare înaintea Consiliului miniștrilor de Finanțe din 10 octombrie și prin adoptarea și explicarea noii ținte de deficit, de 8,4%, precum și a tuturor măsurilor conexe acestei rectificări, va fi transmis un semnal foarte bun, nu doar către Comisia Europeană, ci și către piețe: „că ne menținem angajamentele, că ceea ce spunem facem și că schimbăm atitudinea în privința evaluării bugetelor”.
Nazare a mai anunțat că în luna noiembrie vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget de stat, pe alte coordonate, în care să fie prinse toate cheltuielile, atât cele de investiții, dar și toate cheltuielile esențiale, astfel încât anul viitor să nu mai fim în situația de a avea o rectificare față de care să fie făcută o adăugire pe cheltuieli atât de mare precum cea făcută miercuri.
