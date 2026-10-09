România contribuie la reziliența și competitivitatea UE prin alte două proiecte strategice menite să diversifice sursele de materii prime critice

Comisia Europeană a anunțat astăzi că a selectat 46 de noi proiecte strategice din 16 state membre menite să consolideze lanțurile de aprovizionare ale UE și să diversifice sursele de materii prime critice.

Potrivit unui comunicat al executivului european, proiectele vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Legea privind materiile prime critice (CRMA), conform cărora, până în 2030, capacitatea UE să acopere cel puțin 10 % din consumul anual al UE pentru extracția materiilor prime strategice, 40 % pentru prelucrarea acestora și 25 % pentru reciclarea acestora, în vederea sporirii competitivității, a dezvoltării unei reziliențe mai mari și a reducerii dependenței de un singur furnizor.

„Odată cu această a doua serie de proiecte strategice, Europa își intensifică eforturile ca niciodată până acum pentru a-și recâștiga suveranitatea asupra materiilor prime critice. De la adoptarea RESourceEU, folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a deschide mine, a ne dezvolta capacitățile de prelucrare și reciclare și a ne asigura lanțurile de aprovizionare. Abordarea noastră este simplă: reducerea dependenței, creșterea producției în Europa. Avem resursele, proiectele și finanțarea: acum accelerăm ritmul”, a declarat Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv pentru prosperitate și strategie industrială.

Noile proiecte strategice se desfășoară în Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Suedia. Acestea au fost selectate din cele 102 de cereri primite în cadrul apelului de propuneri care s-a încheiat la începutul acestui an.

Proiectele acoperă diferite etape ale lanțului valoric al materiilor prime: opt se referă la extracție, 11 la prelucrare și 19 sunt proiecte de reciclare. În plus, există opt proiecte integrate: trei care combină extracția cu prelucrarea și cinci care combină prelucrarea cu reciclarea, susținând abordarea UE privind lanțul valoric integrat. Proiectele acoperă 15 dintre cele 17 materii prime strategice prevăzute în CRMA.

Proiectele vor consolida lanțurile valorice europene în domeniul bateriilor, al apărării și al industriei aerospațiale, precum și al magneților permanenți. Acestea includ șapte proiecte privind litiul, 12 privind nichelul, 10 privind cobaltul, cinci privind manganul și patru privind grafitul, toate sprijinind lanțul valoric al bateriilor din UE.

Cele două proiecte privind magneziul și cele trei privind tungstenul vor contribui la sectorul apărării și al industriei aerospațiale, în timp ce cele patru proiecte privind elementele de pământuri rare vor sprijini lanțul valoric al magneților permanenți.

În 2025, Comisia Europeană a selectat trei proiecte din România. Selecția anunțată vineri de executivul european cuprinde alte două proiecte din țara noastră. Unul dintre ele vizează crearea unei capacități de reciclare a bateriilor electrice, amplasată în Răcari, județul Dâmbovița. Prin această facilitate ar urma să fie salvate din baterii electrice materii prime precum cobalt, litiu (de calitate corespunzătoare pentru noi baterii), mangan (de calitate corespunzătoare pentru noi baterii), grafit (de calitate corespunzătoare pentru noi baterii), nichel (de calitate corespunzătoare pentru noi baterii).

Cel de-al doilea proiect se referă la procesarea magneziului.

Cele 46 de proiecte – împreună cu cele 47 de proiecte strategice din UE și cele 13 proiecte strategice din țări terțe, care au fost selectate în martie și, respectiv, iunie anul trecut – se preconizează că vor aduce o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor UE privind reducerea riscurilor și diversificarea în domeniul resurselor critice (CRM).

Potrivit Comisiei Europene, acestea ar putea îndeplini integral obiectivele de referință privind extracția pentru litiu, nichel, elemente de pământuri rare, magneziu și tungsten, precum și obiectivele de referință privind prelucrarea pentru litiu și elemente de pământuri rare.

De asemenea, ar putea acoperi 89 % din obiectivul de referință privind prelucrarea pentru cobalt și 57 %, respectiv 51 %, pentru tungsten și magneziu, îndeplinind în același timp integral obiectivele de referință privind reciclarea pentru litiu, cobalt și elemente de pământuri rare.

Progrese în ceea ce privește prima listă de proiecte strategice

Proiectele strategice selectate în 2025 înregistrează deja progrese în vederea punerii lor în funcțiune. Până în prezent, 25 de proiecte strategice au finalizat evaluarea impactului asupra mediului, iar 17 au obținut autorizația de construire, grație punctelor unice de contact din statele membre, care contribuie la accelerarea procedurilor de autorizare.

Prin comunicarea RESourceEU din decembrie anul trecut, UE își accelerează și își intensifică eforturile. De la lansarea RESourceEU, Team Europe a mobilizat peste 2 miliarde de euro sub formă de sprijin financiar, sumă angajată prin Fondul pentru inovare, ajutoare de stat și Banca Europeană de Investiții.