România cumpără rachete antinavă din SUA. MApN: Departamentul de Stat a finalizat evaluarea cererii României și solicită aprobarea Congresului SUA

Robert Lupițu: Bună ziua domnule secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană! Avem un interviu special cu ocazia Bucharest Forum, cel mai important forum de dezbateri geostrategice din regiunea Mării Negre la care suntem onorați să fim parteneri media și pe care dumneavoastră, în calitate de președinte al Aspen Institute România, l-ați organizat ani la rândul, oferind o viziune strategică pentru regiunea noastră. Bine ați revenit pe CaleaEuropeană.ro!

Mircea Geoană: Bună ziua și mulțumesc mult! Mă bucur să reînnodăm colaborarea și pe această cale. CaleaEuropeană.ro este o platformă credibilă și influentă și de fiecare dată când am fost invitat am venit cu mare plăcere la voi.

Robert Lupițu: Mulțumim pentru încredere! Tema în jurul căreia pivotează ediția din acest an a Bucharest Forum este reziliența noastră occidentală. De la capacitate financiară la sisteme critice, de la tehnologie și la apărare clasică, dar și la reziliența societală per ansamblu. Cum arată reziliența occidentală astăzi? Este ea sub asediu? Cum o protejăm?

Mircea Geoană: Mă bucur foarte mult că organizatorii Bucharest Forum, Institutul Aspen România și biroul de la București al GMF, au ales această temă care extrem de importantă și dominantă în conversația publică, politică și a cetățenilor. Acest moment al pandemiei este revelator pentru interdependențe între segmente ale vieții noastre sociale, economice, politice, comunitare, așa cum nu am avut de foarte multă vreme. De aceea, dintr-o perspectivă NATO, liderii Alianței au decis, într-un fel de înțelepciune anticipativă, la summitul de la Varșovia din 2016, să însărcineze NATO cu definirea unor indicatori de reziliență. Au fost șapte indicatori inițial: infrastructuri critice, securitate energetică, colaborare civil-militar, apărare cibernetică, dimensiune de hibrid, și, mai nou, pentru că pandemia ne-a arătat o vulnerabilitate și pe zona de lanțuri de aprovizionare, inclusiv în zona de telecomunicații și de active și infrastructuri strategice importante și pe zona militară. De aceea, și o spun cu modestie și responsabilitate, NATO este probabil cea mai pregătită instituție multilaterală la nivel internațional pe subiectul rezilienței. Evident, salutăm și încurajăm munca foarte serioasă pe care Uniunea Europeană o face în contextul pandemiei pentru extinderea definiției de reziliență și în zone pe care Comisia Europeană le are cu mai multe instrumente decât le avem noi la NATO. De aceea, colaborarea NATO – UE pe subiectul rezilienței este foarte importantă, așa cum colaborarea NATO cu Uniunea Europeană și cu G7 pe tema dezinformării este la fel de importantă. Ceea ce vreau să spun din punct de vedere al acestui subiect foarte important: definiția securității naționale și internaționale este într-o profundă transformare. Avem definițiile de natură militară și non-militară, dar avem tot mai mult dimensiuni de securitate care derivă din schimbările climatice, pandemia, noile tehnologii care schimbă și dinamica economică și socială, spațiul extraterestru. Acesta a fost declarat de NATO, în urma cu 11 luni, la Londra, când liderii NATO s-au întâlnit ultima dată, ca un alt domeniu operațional al Alianței noastre. Această dimensiune holistică este foarte importantă pentru că este un subiect care este la fundația Alianței Nord-Atlantice, la fundamentul Uniunii Europene și la fundamentul societăților noastre democratice. În acest moment, se vorbește despre o reziliență la nivel societal și la nivelul întregului aparat guvernamental, dar cred că este vorba și de nevoia de o mai puternică reziliență democratică. De foarte multe ori observăm cum rivali, adversari, state și entități non-statale profită de întrebările și de dubiile cetățenilor noștri. Avem foarte multă dezinformare și ceea ce numim în jargon anglo-saxon “fake news”, minciuni, propagandă, amplificarea unor temeri autentice legate de inegalități sociale, de pandemie și de foarte multe întrebări pe care noi le avem în societățile deschise ale Occidentului democratic. De aceea, salut alegerea acestei temei de către organizatorii Bucharest Forum. Este o temă în care cred că România se poate profila, iar acest forum de la București creează o platformă pentru România, întrucât România excelează în anumite zone ale rezilienței, iar în alte zone este încă muncă de făcut, pentru că vorbim de un produs perfectibil.

Robert Lupițu: Ați menționat cooperarea UE-NATO și cât de importantă este, chiar în domeniul rezilienței. Deunăzi, spuneați în cadrul unui eveniment online și citez “UE are nevoie de un loc mai puternic în lume, dar trebuie să o facem într-un mod în care să nu slăbească Occidentul politic și legătura transatlantică”. Cum putem preveni acest risc? Este autonomia strategică europeană o capcană care riscă să fenteze relația transatlantică?

Mircea Geoană: Nu. În primul rând, Uniunea Europeană este un partener strategic al Alianței Nord-Atlantice. Noi încurajăm și sprijinim tot ceea ce înseamnă un profil mai robust al Uniunii Europene, inclusiv în plan securitar, de apărare, și un profil global al Uniunii Europene, care este foarte important. NATO și Uniunea Europeană suntem două fațete ale aceleiași monede. Suntem practic expresii diferite, ca geografie și ca accente. Noi suntem o alianță politico-militară, UE este mai largă ca spectru de preocupări. Dar să nu uităm un lucru foarte simplu: 90% din populația Uniunii Europene este și populație care ființează, lucrează și operează în țări NATO. Am spus-o și cu alte ocazii: din punct de vedere al bugetelor de apărare, astăzi, Uniunea Europeană, cu bugetele țărilor UE, acoperă 20% din cheltuielile de apărare la nivelul NATO. Celelalte țări non-UE acoperă 80%. Sunt niște realități de natură geopolitică și o complementaritate constructivă și dinamică între cele două organizații, care cred că este lucrul cel mai bun. Eu cred că Uniunea Europeană are o dezbatere justificată despre rolul UE la nivel global. Este absolut firesc ca o organizație atât de importantă, din care și România face parte, să facă asta. România este, dacă vreți, cel mai fidel barometru al acestei discuții la nivel european, pe care România și liderii noștri, în toate formatele, o încurajează, și în același timp, este un foarte consecvent apărător al relației transatlantice. Deci, atâta timp cât relația transatlantică nu este șubrezită, această discuție este pozitivă. Cred că există complementarități importante și secretarul general NATO m-a însărcinat în mod explicit, venind dintr-o țară care este și NATO și UE, să acord o atenție cu totul specială între NATO și Uniunea Europeană.

Robert Lupițu: Săptămâna viitoare va avea loc o nouă reuniune a miniștrilor apărării, condusă de secretarul general al NATO, domnul Jens Stoltenberg, o reuniune în format videoconferință. Cum se pregătește NATO pentru cel de-al doilea val pandemic pentru a-și sprijini mai mult aliații?

Mircea Geoană: Aș spune un cuvânt despre acest subiect al rezilienței la NATO. Pe lângă faptul că lucrăm de câțiva ani de zile pe o matrice extrem de solidă și de detaliată la nivelul indicatorilor de reziliență, secretarul general va prezenta săptămâna viitoare la reuniunea miniștrilor apărării NATO raportul său cu privire la nivelul de pregătire al statelor aliate din această perspectivă. Dar, subiectul rezilienței, adaptabilității și agilității Alianței este ceva ce noi avem în codul genetic din momentul inițial, acum 71 de ani. O Alianță, ca să fie de succesul pe care NATO îl deține – cea mai de succes alianță din istoria omenirii -, are în mod necesar și în sens operațional o permanentă adaptare la noi condiții. Când a izbucnit pandemia, NATO a fost extrem de capabilă să strângă rândurile, după un moment inițial în care, ținem minte cu toții, tentația de a ne duce către proritățile pur naționale a dominat conversația la nivelul Occidentului. Liderii naționali aleși de publicul nostru democratic au în primul rând obligația de a-și proteja proprii cetățeni. Este prima și sacrosancta obligație a liderilor naționali. Dar, de îndată ce ne-am dat seama cu toții că o viziune strict națională nu ne poate găsi un răspuns adecvat și rapid la această gravă criză, reflexele de colaborare NATO au apărut și au funcționat impecabil. România este un beneficiar al acestui mecanism de colaborare, parteneri ai Alianței, inclusiv Republica Moldova, au beneficiat de aceste lucruri. De aceea, liderii noștri au însărcinat comandamentul suprem în Europa, generalul american Wolters, cu întocmirea unui plan militar operațional în pregătirea unui eventual val al doilea. Cu toții sperăm și am sperat să nu fie, dar lucrurile nu arată foarte încurajator. Suntem într-o situație care în continuare este delicată. De aceea, apropo de lecții învățate, de agilitate și de adaptabilitate, NATO este pregătită în clipa de față pentru un al doilea val al pandemiei. Acest plan operațional este pregătit de către militarii noștri, care sunt impecabili din perspectiva organizării logistice, transport, mobilizare de resurse. Uitați-vă la modul exemplar în care militarii români și militarii din țările aliate au răspuns la nevoia de a fi alături de cadrele militare, alături de ceilalți care au fost în prima linie de luptă împotriva pandemiei. Cred că jumătate de milion de militari, bărbați și femei din țările aliate, au fost alături de cetățenii lor și colegii lor. De aceea, am creat și un fond special care achiziționează sau primește donații din partea statelor aliate pentru a avea un stoc de echipamente medicale. Statele Unite au donat. Faptul că România găzduiește rescEU, care este mecanismul de protecție civilă al UE, a dat României o poziție vizibilă și influentă. Suntem pregătiți pentru valul al doilea, însă sperăm ca el să nu aibă un impact care să aducă presiune suplimentară pe omul obișnuit, pe planurile de relansare economică, pe reziliența și rezistența noastră ca societate. Asta e menirea noastră, să fim pregătiți și pentru situațiile mai puțin fericite. NATO este aici să ajute. Sper ca atunci când vaccinurile vor fi fost identificate, dacă va fi nevoie de noi, ca de fiecare dată vom fi pregătiți cu dimensiunea logistică, distribuire.

Robert Lupițu: Ați menționat România și fidelitatea sa față de apartenența la UE și relația transatlantică. Reuniunea ministerială de săptămâna viitoare va urma unui acord la nivel de apărare semnat la Washington între ministrul român al apărării Nicolae Ciucă și secretarul american al apărării Mark Esper. Cum vede NATO această consolidare a Parteneriatului Strategic româno-american? Să ne așteptăm la o consolidare a prezenței SUA în România?

Mircea Geoană: Alianța Nord-Atlantică are în componența sa 30 de națiuni și are o geografie și un contur strategic foarte divers. Doi aliați nord-americani, Canada și Statele Unite, restul aliaților în Europa cu geografii diverse. De aceea, orice element care întărește capacitatea militară a statelor aliate este interesul NATO. România are un profil de influență, un profil respectat. Faptul că vă vorbesc de la Bruxelles din poziția de numărul 2 în NATO este, indirect, o recunoaștere a faptului că România este un jucător influent, respectat în NATO. De aceea, dacă în plan bilateral, mai ales dacă este vorba de aliatul cel mai important, Statele Unite, există o astfel de colaborare cu orice țară, în speță România, atunci este un lucru pe care noi îl încurajăm și îl aplaudăm. Evident, NATO reprezintă mai mult decât dimensiunile bilaterale ale acestei chestiuni, dar ceea ce cred că este foarte important, și se leagă într-un fel acest acordat semnat pe zece ani între Pentagon și Ministerul Apărării, între Guvernul american și Guvernul României, se suprapune foarte interesant și extrem de util cu procesul de reflecție și de anticipare a transformărilor mediului de securitate internațional pe care NATO le-a demarat în procesul NATO 2030. Într-un fel, din punct de vedere militar și al adaptării la această definiție lărgită a securității, a modului în care trebuie să îmbinăm elemente tradiționale de descurajare și apărare, elemente legate de o discuție cu privire la controlul armamentelor, o discuție cu privire la modul în care operăm în spațiile cibernetic și extraterestru, toate aceste lucruri fac parte dintr-un proces de gândire a modului în care reflectăm la nivelul NATO schimbările la nivel strategic și geopolitic. De aceea, cred că România, în a cărei recent aprobată Strategie de Apărare reziliența este extrem de prezentă, unde această triadă – membru activ și loial al NATO, UE și Parteneriatului Strategic cu SUA, este o triadă pentru modul în care România acționează și operează la nivel internațional. De aceea, urez succes domnului ministru Ciucă, așteptăm cu interes intervenția domniei sale, ca de fiecare dată, foarte ascultată, foarte respectată. Cred că sunt puține țări care să aibă atât ministrul apărării, cât și șeful Statului Major, doi veterani din Afganistan. Este, în sine, un element de chimie personală cu liderii Alianței și cu colegii din NATO. Importanța pe care România o are în cadrul Alianței este extrem de robustă și von continua să o întărim în anii care vin.

Robert Lupițu: Din perspectiva acestui acord de apărare semnat la Washington, dar și a altor acorduri care s-au semnat în capitala SUA zilele trecute privind proiectele energetice de la Cernavodă sau a anunțului ambasadorului american al București privind conectarea Mării Baltice de Marea Neagră pe cale ferată și la nivel de autostradă, este România un exemplu de reziliență a Occidentului politic în timpul unor provocări geopolitice dramatice care ne contestă modul de viață, societățile deschise și ordinea liberală de sorginte occidentală?

Mircea Geoană: Deciziile cu privire la ce tip de investiții și în ce domenii sunt în atributul țărilor aliate. Dar trebuie să remarc un nivel important de coerență în modul în care România abordează subiectul mai larg al profilului strategic, al profilului economic și al rezilienței în sens larg al comunității occidentale. Acest lucru nu trece neobservat în foarte multe capitale aliate. Luni vom asista la un nou summit al Inițiativei celor Trei Mări. Acum doi ani România a găzduit acest summit. A fost momentul când și Germania s-a alăturat demersului țărilor din zona Mării Baltice, Negre și Adriatice. Evident, Statele Unite sunt prezente, Congresul american a alocat un miliard de dolari pentru proiecte de infrastructură. Dar mai spune un lucru important, acela ca aceste proiecte să aibă un nivel de coerență la nivel NATO-UE. Nu avem suficient de multe resurse să facem infrastructuri separate. Vorbeați de autostradă și de cale ferată. 90% dintre operațiunile și exercițiile militare ale NATO folosesc infrastructură civilă. 10% sunt infrastructuri proprii. De aceea, este foarte important și din perspectiva rezilienței militare și strategice ca și pe axa Est – Vest și pe axa Nord – Sud să existe coerență. De aceea, cred că acest traseu este fostul coridor 9 european, dacă mai țineți minte discuția de la Malta din 1994, când s-au stabilit coridoarele transeuropene. Vorbeam în urmă cu o săptămână la o întâlnire oficială pe care am avut-o cu comisarul european pentru transporturi Adina Vălean și sperăm ca în bugetul european să fie o sumă care să poată să stimuleze acest program de colaborare NATO – UE pe mobilitate militară. De aceea, cred că dimensiunea de infrastructuri civile și economice, cu potențial utilizator militar în caz de necesitate, are tot sensul din lume și dacă vor exista și resurse și o încăpățânare pozitivă de a nu abandona un proiect dacă la un moment dat el se împotmolește puțin. De aceea, într-un moment de transformare atât de important pe plan internațional, cu cât suntem mai puternici, inclusiv din punct de vedere economic, cu cât avem infrastructuri mai moderne, cu cât avem lume mai educată, cu cât avem lume mai rezilientă la nivelul conceptului democratic, cu atâta vom depăși momentele dificile și vom ieși mai puternici în acest moment de accelerare a istoriei la care asistăm și pe care încercăm să îl anticipăm.

Robert Lupițu: Domnule Geoană, vă mulțumim pentru acest interviu! Vă dorim mult succes în activitate!

Mircea Geoană: Mulțumesc! Și vouă la fel!