România, cursă contracronometru pentru a evita “junk”. Fitch avertizează: “Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări”

România este într-o „cursă contracronometru” pentru a evita retrogradarea ratingului suveran la categoria „junk”, nerecomandată pentru investiții, în condițiile în care prelungirea crizei politice pune presiune pe credibilitatea fiscală a țării, a declarat Malgorzata Krzywicka, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings, pentru Bloomberg.

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Acesta este ultimul calificativ din categoria „investment grade”, iar o eventuală retrogradare ar plasa România în categoria „junk”.

Fitch urmează să publice următoarea evaluare a ratingului suveran al României în ianuarie 2027. Până atunci, capacitatea Guvernului de la București de a continua reducerea deficitului bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul viitor va fi esențială pentru evaluarea bonității țării pe termen scurt, potrivit analistei Fitch.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a subliniat Malgorzata Krzywicka.

Avertismentul Fitch vine într-un moment în care România trebuie să demonstreze că poate menține traiectoria de reducere a deficitului și, în același timp, să ofere investitorilor un cadru fiscal predictibil. Evaluarea din ianuarie 2027 va reprezenta astfel un reper important pentru menținerea României în categoria „investment grade”.

Totodată, avertismentul Fitch urmează anunțului preşedintelui Nicuşor Dan, care l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că a luat această decizie deoarece Mureșan a fost persoana care a dispune de cele mai multe voturi din partea partidelor ca urmare a susținerii comune din partea PNL, USR și UDMR.

Șeful statului a invocat, de asemenea, experiența lui Mureșan în Parlamentul European și faptul că acesta a negociat de-a lungul timpului dosare importante.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri că începe, împreună cu experții PNL, USR și UDMR, elaborarea programului de guvernare, afirmând că obiectivul este formarea unui guvern „serios, reformator, proeuropean”, care să continue reformele și proiectele începute în ultimul an.

România se află în criză politică și guvernamentală prelungită după ce Parlamentul României a votat pe 5 mai în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. 281 de voturi au fost date în favoarea destituirii cabinetului Bolojan De atunci, România este condusă de un Executiv interimar la Palatul Victoria.

Potrivit Constituției, candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului. Pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

Aceasta este a doua încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul a respins, pe 23 iunie, cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Guvernul Veștea a primit 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire.

O a doua respingere a unui cabinet guvernamental îi conferă șefului statului posibilitatea dizolvării legislativului și convocarea alegerilor anticipate.