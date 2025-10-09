România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE

Asociația Elenă de Comerț Electronic (GR.EC.A) a lansat un apel de urgență către Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării din Grecia, solicitând introducerea unei taxe naționale de 7 euro pentru fiecare colet importat din țări terțe, din afara Uniunii Europene, țări precum România și Franța fiind date ca exemplu de bună practică, se arată într-un comunicat al GR.EC.A.

Măsura ar avea ca scop protejarea întreprinderilor grecești de concurența neloială generată de platformele internaționale care inundă piața cu produse foarte ieftine și adesea neconforme cu standardele europene.

Potrivit GR.EC.A, „afluxul necontrolat de colete mici provenite din țări terțe – în principal prin intermediul platformelor internaționale care inundă piața grecească cu produse extrem de ieftine și adesea de conformitate îndoielnică cu standardele europene și naționale de siguranță – subminează zilnic concurența loială.” Asociația avertizează că firmele din afara UE „nu sunt impozitate în aceleași condiții care se aplică companiilor grecești și europene”, ceea ce „a provocat deja pierderi semnificative pentru mediul de afaceri intern și a instituit un cadru de concurență neloială”.

GR.EC.A subliniază că Greece „nu poate rămâne un observator pasiv”, menționând că România și Franța au introdus deja taxe similare la nivel național pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene.

„State membre ale UE, precum Franța și România, au instituit deja taxe naționale per colet importat, protejându-și economiile”, se arată în comunicatul organizației.

Citiți și

Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat

ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro

Propunerea concretă a Asociației prevede ca veniturile din această taxă să fie direcționate exclusiv către transformarea digitală a companiilor grecești și sprijinirea extinderii lor internaționale, astfel încât acestea „să poată concura în condiții egale într-un mediu globalizat și extrem de competitiv”.

„Acțiunea imediată nu este o opțiune, ci o necesitate. Companiile grecești nu mai pot suporta costul inacțiunii”, avertizează reprezentanții GR.EC.A. Aceștia cer Guvernului elen să adopte fără întârziere această taxă, pentru a proteja antreprenoriatul grec, asigura concurența echitabilă și consolida sustenabilitatea mediului de afaceri național.

Asociația consideră că instituționalizarea acestei taxe ar fi „un pas decisiv în garantarea unui mediu comercial echitabil” și ar oferi întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia „spațiul necesar pentru a avansa în procesul de transformare digitală”.