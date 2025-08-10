REPUBLICA MOLDOVA
România deja ajută R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei, afirmă Nicușor Dan, prezent la mai multe evenimente peste Prut alături de Maia Sandu: Sper că cetățenii vor vota direcția europeană
În cadrul vizitei private pe care a efectuat-o în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a sprijini Chișinăul, inclusiv prin măsuri de securitate cibernetică, și a subliniat că respectă dreptul moldovenilor de a-și decide singuri direcția politică la alegerile viitoare.
Prezent la Festivalul Zemii de la Sipoteni alături de Maia Sandu, liderul de la Cotroceni a fost întrebat de jurnaliști cum ar putea România ajuta R. Moldova în cadrul scrutinului, la care Nicușor Dan a declarat că respectă dreptul cetățenilor de pe acest mal al Prutului de a-și defini viitorul.
Potrivit lui, atât România, cât și alte state occidentale, au deja echipe de lucru care ajută Chișinăul pe zona de securitate cibernetică, pentru a face față ingerințelor Rusiei.
„Sper că ceea ce vor vota cetățenii de aici să fie în direcția europeană. Mai departe, respect votul și ceea ce se va întâmpla, România va continua să ajute”, a declarat el, citat de deschide.md.
La solicitarea Chișinăului, România va oferi sprijin împotriva războiului hibrid purtat de Rusia fără a se implica în procesul electoral, afirmă Nicușor Dan după avertismentele Maiei Sandu
Maia Sandu, acompaniată de Nicușor Dan la mai multe evenimente culturale peste Prut: Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova
Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Republica Moldova, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, și președinta acestei țări, Maia Sandu, după ce a petrecut sfârșitul de săptămână alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat împreună cu familia într-o vizită privată peste Prut.
Cei doi lideri au participat la mai multe evenimente în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, unde au fost întâmpinați de comunități primitoare și mândre de tradițiile lor.
„Ce frumos este august în Moldova! Am ajuns împreună la mai multe evenimente… locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează. Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi”, a declarat Maia Sandu.
Șefa statului a îndemnat cetățenii să profite de perioada verii pentru a explora satele Moldovei, a participa la festivaluri și a susține tradițiile și producătorii locali. „Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a continuat ea.
Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul de președinte. Prima vizită oficială peste Prut a avut loc în iunie. Cu acel prilej, șeful statului a avut ca obiectiv reconfirmarea sprijinului cuprinzător al României pentru eforturile susținute de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea stabilității țării vecine pe fundalul amenințărilor hibride în perspectiva alegerilor legislative din această toamnă.
"Trebuie să ne mobilizăm cu toții" pentru viitorul european comun al R. Moldova și României, îndeamnă Maia Sandu și Nicușor Dan
În conferința de presă pe care a susținut-o alături de Maia Sandu, președintele român s-a declarat foarte optimist că, pe 28 septembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare peste Prut, cetățenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic pentru a păstra direcția europeană pe care țara și-a construit-o.
"Trebuie să ne mobilizăm cu toții" pentru viitorul european comun al R. Moldova și României, îndeamnă Maia Sandu și Nicușor Dan
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova își consolidează cooperarea pentru securitate, conectivitate și integrare europeană
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august 2025 la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologul din Ucraina, Andrii Sybiha, și omologul din R. Moldova, Mihai Popșoi.
De asemenea, la reuniune au participat în format online miniștrii afacerilor externe din Polonia și din Lituania, Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys, ocazie cu care au fost abordate teme privind amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă.
Întâlnirea a evidențiat relevanța strategică a continuării și aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluțiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile și societățile celor trei state, în vederea consolidării conectivității transfrontaliere și avansării agendei de integrare europeană.
În cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul ferm al României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. A evidențiat necesitatea asigurării unei păci juste, durabile și incluzive în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum și la nivel sistemic.
“În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare România – Moldova – Ucraina contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a declarat ea.
Ministrul român al afacerilor externe a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an. Alături de omologii săi, a salutat testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București. Au fost trecute în revistă prioritățile legate de deschiderea unor noi puncte de frontieră și modernizarea și amplificarea capacității celor existente.
“Prin coordonarea noastră activă, contribuim, de asemenea, la asigurarea stabilității și securității regiunii Mării Negre și setăm un standard în relațiile noastre de vecinătate”, a subliniat ministrul român.
Totodată, demnitarul român a precizat că amploarea procesului de reconstrucție a Ucrainei va necesita coordonarea adecvată a partenerilor și asigurarea complementarității cu procesul de integrare europeană. A punctat, în context, relevanța coordonării trilaterale în vederea capitalizării investițiilor realizate deja în domeniul conectivității transfrontaliere, precum și al utilizării oportunităților economice viitoare.
În cadrul întâlnirii trilaterale RO-MD-UA, miniștrii de externe au adoptat o declarație comună care confirmă progresul semnificativ realizat până în prezent și evidențiază potențialul important al acestui format de coordonare.
“Acest cadru a căpătat, în ultimii trei ani, atât o dinamică sporită, cât și o substanță foarte consistentă, pe baza angajamentului nostru comun de a aprofunda proiectele comune de cooperare, în special în domeniul conectivității energetice, în beneficiul reciproc al țărilor noastre”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.
De asemenea, demnitarul român a salutat progresele înregistrate de Ucraina și Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în condițiile dificile determinate de războiul de agresiune împotriva Ucrainei. A evidențiat importanța menținerii angajamentului față de agenda de reforme și a exprimat, în context, disponibilitatea României de a împărtăși lecții desprinse din propria experiență.
Rusia își intensifică campania de influență asupra diasporei moldovenești din Europa, avertizează oficiali de la Chișinău
Rusia desfășoară o ofensivă tot mai agresivă de dezinformare în rândul moldovenilor care trăiesc în Europa, cu scopul de a influența alegerile cruciale din luna septembrie, a avertizat Stanislav Secrieru, consilierul pentru securitate națională al Republicii Moldova.
Într-un interviu acordat publicației Politico, Stanislav Secrieru a declarat că autoritățile de la Chișinău au observat o creștere semnificativă a activităților de manipulare informațională îndreptate către cei aproximativ 250.000 de alegători moldoveni din diaspora. Potrivit acestuia, campania are ca obiectiv demobilizarea electoratului din afara țării și manipularea opiniei publice în favoarea unor formațiuni politice pro-ruse, prezentate fals drept pro-europene.
„Rusia și reprezentanții săi își concentrează acum eforturile asupra diasporei moldovenești”, a spus Secrieru, indicând o nouă campanie intensă a unei rețele susținute de Kremlin, cunoscută sub numele de Matryoshka. Tactica include crearea de surse false și utilizarea acestora pentru a difuza știri false.
„Campania este concepută pentru a demobiliza alegătorii din diaspora – încurajându-i să rămână acasă – și pentru a-i manipula pe cei care votează să susțină o forță pro-UE falsă. Deghizate pentru a imita aspectul și tonul mass-media europene legitime, aceste știri fabricate au scopul de a eroda încrederea în instituțiile democratice din Moldova și de a semăna confuzie în rândul comunităților moldovenești din străinătate”, a adăugat el.
Autoritățile de la Chișinău consideră că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei de a submina parcursul european al Republcii Moldova, într-un moment în care țara se află într-un moment de cotitură, fiind cadidată oficială la aderarea la Uniunea Europeană.
Avertismentul premierului Dorin Recean: Rusia vrea să controleze din toamnă R. Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie
