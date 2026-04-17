România derulează cele mai puține studii clinice oncologice din Europa de Est, găzduind doar 5,3% din totalul european. Belgia și Țările de Jos, printre statele care excelează

România este țara din Uniunea Europeană care investește cel mai puțin în sănătate, unde cancerul rămâne cea de-a doua cauză principală a mortalității. Un raport recent al European Society for Medical Oncology (ESMO) arată că România înregistrează cea mai mică densitate de studii clinice oncologice din Europa de Est: doar 0,9 studii la 100.000 de locuitori (2019-2024). Cu cel mai mic Raport al Densității Studiilor Clinice (TDR), de (0,5), România găzduiește de două ori mai puține studii clinice decât i-ar reveni proporțional cu populația sa.

Un studiu clinic înseamnă locuri de muncă înalt calificate, venituri pentru sistemele de sănătate, dar mai ales acces pentru pacienți la terapii inovatoare înainte de aprobare, adică ani de viață câștigați într-o luptă cu o boală pentru care nu există opțiune terapeutică.

România este cea mai subreprezentată țară din Europa de Est în studiile clinice oncologice;

Un pacient oncologic din Belgia sau Danemarca are de 6 ori mai multe șanse să accese un studiu clinic decât unul din România;

România are de două ori mai puține studii clinice decât i-ar reveni față de dimensiunea populației sale;

Subfinanțarea cronică a sistemului de sănătate limitează accesul pacienților oncologici români la tratamente inovatoare disponibile prin studii clinice;

Studiul W.A.I.T 2024” arată că, în medie, un nou medicament destinat pacienților oncologici ajunge cel mai repede la pacienții din Germania în 110 de zile, în comparație cu 762 de zile în România (adică peste doi ani).

Accesul României la studii clinice în context european și regional

La nivel european există disparități semnificative între statele membre. Belgia, Danemarca și Țările de Jos conduc topul țărilor europene cu cele mai multe studii clinice oncologice la 100.000 de locuitori, cu aproximativ (5,8), (5,2) și, respectiv, (3,5) de studii clinice oncologice la 100.000 de locuitori.

Pe regiuni, Europa de Vest și Europa de Sud au densități mai ridicate (aproximativ 2 studii clinice la 100.000 de locuitori), în timp ce Europa de Nord și Europa de Est rămân mult în urmă. România înregistrează cea mai mică densitate din Europa de Est, cu doar 0,9 studii clinice la 100.000 de locuitori. Prin comparație, Ungaria, țară vecină din aceeași regiune, are o densitate de trei ori mai mare (2,8 studii la 100.000 de locuitori).

© Grafic CaleaEuropeana, sursă ESMO raport

Această poziție plasează România printre cele mai puțin active țări europene în materie de cercetare clinică oncologică, ceea ce înseamnă că pacienții oncologici din țara noastră au un acces foarte limitat la terapii inovatoare în cadrul studiilor clinice.

Relația dintre incidența cancerului și accesul la studii clinice

Raportul ESMO compară rata de incidență a cancerului (câte cazuri noi apar la 100.000 de locuitori) cu densitatea studiilor clinice oncologice pentru fiecare țară europeană. Unele țări performează peste așteptări. Belgia, Danemarca și Țările de Jos atrag mai multe studii clinice decât s-ar aștepta în funcție de numărul de pacienți. În România se întâmplă fix invers.

Deși țara noastră are o rată de incidență a cancerului în creștere, numărul de studii clinice rămâne foarte scăzut. Cu alte cuvinte, avem pacienți oncologici, dar nu avem studii clinice.

Reprezentarea României în studiile clinice europene în baza indicatorului TDR

În analiza sa, ESMO introduce un indicator sintetic numit Raportul Densității Studiilor Clinice (Trial Density Ratio – TDR) pentru a vedea dacă o țară are atât de multe studii clinice cât ar merita față de populația sa.

TDR între 0,8 și 1,2 înseamnă că țara este reprezentată adecvat , adică are aproximativ câte studii ar corespunde populației sale.

între înseamnă că țara este , adică are aproximativ câte studii ar corespunde populației sale. TDR peste 1,2 înseamnă că țara este suprareprezentată , adică atrage mai multe studii decât media europeană.

peste înseamnă că țara este , adică atrage mai multe studii decât media europeană. TDR sub 0,8 înseamnă că țara este subreprezentată, adică are mai puține studii decât i-ar reveni proporțional.

La nivel european se observă o polarizare. Belgia, Danemarca și Țările de Jos sunt țările europene cu cel mai ridicat TDR, cu (3,2), (2,8) și (1,9) fiind urmate de o serie de țări cu reprezentare adecvată: Franța, Italia, Portugalia, Grecia, Cehia, Bulgaria sau Irlanda.

Cine înregistrează cel mai scăzut TDR din Europa de Est? Exact, România. Țara noastră are un TDR de doar 0,5, printre cele mai scăzute din Europa și cel mai scăzut din regiunea Europei de Est. Țara noastră gazduiește de două ori mai puține studii clinice decât i-ar reveni proporțional cu populația sa.

Valoarea de 0,5 TDR plasează România în categoria țărilor subreprezentate, alături de Luxemburg (0,2), Germania (0,5) sau Letonia și Marea Britanie (0,6). Restul țărilor din Europa de Est au o situație mai bună: Ungaria (1,5), Cehia (1,2), Bulgaria (0,9), Polonia (0,8) și Slovacia (0,6).

România și Europa în prezent

Potrivit CTIS, la nivel european, 1.875 de studii clinice oncologice recrutează activ pacienți, în 2.852 de centre medicale, în prezent. Europa de Vest are cea mai densă acoperire, în special, Germania, Belgia, Țările de Jos, Franța, Italia, Spania.

© https://euclinicaltrials.eu/

Potrivit CTIS, doar 100 de studii clinice oncologice recrutează activ pacienți în România, în doar 71 de centre medicale. Astfel, România găzduiește aproximativ 5,3% din studiile oncologice europene active.

© https://euclinicaltrials.eu/

Ce s-a mai întâmplat recent în România

În decembrie 2025 a fost lansată o nouă platformă online pentru facilitarea accesului la studii clinice. Platforma este în limba română, conectată la baza de date a Uniunii Europene și a fost dezvoltată și lansată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) împreună cu Hubul de Inovație în Sănătate.

Astfel, pacienții din România, aparținătorii, comunitatea medicală și publicul larg pot accesa informațiile despre studiile clinice în derulare în România, printr-o nouă platformă online, în limba română, conectată la baza de date a Uniunii Europene.

© https://studiiclinice.anm.ro/

Studiile clinice europene în context global

Europa devine mai puțin atractivă pentru companiile care decid unde să-și desfășoare cercetarea clinică, pierzând jumătate din ponderea studiilor clinice la nivel global în ultimul deceniu, arată cel mai recent studiu publicat de Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), „Assessing Europe’s Competitiveness as a Location for the Life Sciences Industry”,

În 2013, America de Nord, Spațiul Economic European și restul Europei (inclusiv Elveția și Regatul Unit) aveau împreună 53% din totalul global al studiilor clinice inițiate (comerciale și non-comerciale). Până în 2023, această pondere coborâse la 33%. În același interval, China a urcat de la 8% la 29%, cu o creștere anuală de aproximativ 20%.

În 2023, Uniunea Europeană s-a clasat pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește numărul de studii clinice inițiate, mult în urma Chinei și a Statelor Unite.

Astfel, Europa devine mai puțin atractivă pentru cercetarea clinică, în condițiile în care cota sa din totalul global a scăzut cu 50% în perioada 2013-2023.

