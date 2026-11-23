ELIXIR România va reuni organizații de prim rang din domeniul științelor vieții, cu un accent deosebit pe bioinformatică, genomică și știința datelor biologice. Prin intermediul acestei rețele naționale, cercetătorii români vor avea acces la resurse europene esențiale de date, instrumente și programe de formare. Această integrare va consolida cooperarea științifică internațională în domenii importante precum sănătatea umană, bolile rare, biodiversitatea, alimentația și nutriția.

„România este onorată să se alăture familiei ELIXIR și să contribuie activ la progresul științific la nivel european și global. Această calitate de membru va încuraja o colaborare mai strânsă între comunitatea științifică din România și experții internaționali de prim rang din domeniul științelor vieții”, a declarat Sorin Costreie, ministrul Educației și Cercetării.

Potrivit Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, această aderare reprezintă mai mult decât o recunoaștere internațională. Ea oferă României oportunitatea de a participa activ la dezvoltarea infrastructurii europene de date biologice și genomice, prin:

Acces la expertiză, instrumente și resurse europene de bioinformatică.

Colaborări internaționale și noi oportunități de participare la proiecte de cercetare.

Dezvoltarea unor standarde comune pentru analiza, interoperabilitatea și utilizarea responsabilă a datelor genomice.

Formarea specialiștilor și consolidarea capacităților naționale de cercetare.

Accelerarea cercetărilor în toate domeniile stiintelor vietii, inclusiv in domeniul bolilor rare, medicinei personalizate, cancerului și altor domenii cu impact asupra sănătății.

„Mă bucur foarte mult că România a devenit cel mai nou membru ELIXIR. Comunitatea de bioinformatică și întregul ecosistem al științelor vieții din România vor beneficia de această evoluție în anii următori și aștept cu interes dezvoltarea legăturilor cu celelalte noduri ELIXIR din Europa”, a transmis Andy Smith, director interimar al ELIXIR.