România digitală: Site-ul RO Wallet și documentația tehnică, lansate pe GitHub. Actul de identitate, permisul și diplomele vor putea fi păstrate pe telefon

Ministerul Afacerilor Interne a lansat site-ul RO Wallet și a publicat pe GitHub documentația tehnică a viitorului portofel românesc de identitate digitală. Proiectul se află încă în dezvoltare și va fi extins treptat cu noi funcționalități.

RO Wallet va permite păstrarea pe telefon a actului de identitate, permisului de conducere, diplomelor și a altor documente, care vor putea fi utilizate în România și în celelalte state ale Uniunii Europene.

„RO Wallet este portofelul tău pentru identitate digitală: îți ții actul de identitate, permisul, diplomele și alte documente importante direct pe telefon, le folosești cu aceeași valoare legală ca pe hârtie și decizi de fiecare dată ce arăți, cui și în ce scop”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit instituției, portofelul digital va putea fi utilizat pentru accesarea unor servicii publice și financiare, dar și în domenii precum educația, sănătatea și călătoriile.

„Mult mai mult decât o simplă legitimare, un mod nou, simplu și sigur de a-ți rezolva treburile de zi cu zi, în România și în toată Uniunea Europeană”, a precizat MAI.

Site-ul proiectului poate fi accesat la adresa rowallet.gov.ro, iar documentația tehnică a fost publicată deschis pe GitHub, în depozitele „rowallet-documentation” și „rowallet-pid”.

MAI a subliniat că lansarea site-ului și a documentației nu echivalează cu finalizarea portofelului digital, proiectul fiind în continuare în construcție.

„Suntem abia la început, iar proiectul este în plină construcție. Îl dezvoltăm treptat, cu grijă pentru securitatea și confidențialitatea datelor tale, gândite din start, nu adăugate ulterior. Vor urma funcționalități noi și tot mai multe situații în care îl vei putea folosi, de la servicii publice și financiare, până la educație, sănătate și călătorii”, a arătat instituția.

Ministerul de Interne a anunțat și organizarea periodică a unor sesiuni deschise în cadrul cărora vor fi prezentate stadiul proiectului și etapele următoare.

RO Wallet este dezvoltat în contextul cadrului european privind identitatea digitală, potrivit căruia fiecare stat membru trebuie să pună la dispoziția cetățenilor și rezidenților cel puțin un portofel european de identitate digitală până la sfârșitul anului 2026. Acesta le va permite utilizatorilor să controleze ce date și documente transmit furnizorilor de servicii.