România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei

Unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei, a afirmat duminică președintele Nicușor Dan, după participarea la o nouă reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.

Șeful statului a evidențiat mesajul comun al membrilor Coaliției, respectiv acela “de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate”.

„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei”, a declarat președintele.

El a subliniat că „oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace” și a cerut menținerea presiunii asupra Moscovei „inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată”.

Președintele a reafirmat sprijinul ferm pentru Kiev, subliniind că „nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina” și că „consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”.

În acest sens, el a menționat disponibilitatea statelor participante la Coaliție de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la garantarea securității Ucrainei.

“În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente“, a subliniat președintele, într-o poziționare similară cu cea exprimată de președintele francez Emmanuel Macron, care a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.

“Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a conchis Nicușor Dan.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.



Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german. Liderul ucrainean a participat la reuniunea online de la Bruxelles, unde se află alături de Ursula von der Leyen înainte de a zbura spre Washington.