România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei
Unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei, a afirmat duminică președintele Nicușor Dan, după participarea la o nouă reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.
Șeful statului a evidențiat mesajul comun al membrilor Coaliției, respectiv acela “de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate”.
„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei”, a declarat președintele.
El a subliniat că „oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace” și a cerut menținerea presiunii asupra Moscovei „inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată”.
Președintele a reafirmat sprijinul ferm pentru Kiev, subliniind că „nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina” și că „consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”.
În acest sens, el a menționat disponibilitatea statelor participante la Coaliție de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la garantarea securității Ucrainei.
“În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente“, a subliniat președintele, într-o poziționare similară cu cea exprimată de președintele francez Emmanuel Macron, care a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.
“Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a conchis Nicușor Dan.
Citiți și Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german. Liderul ucrainean a participat la reuniunea online de la Bruxelles, unde se află alături de Ursula von der Leyen înainte de a zbura spre Washington.
România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate
Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că întâlnirea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin a fost “o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, iar pentru România rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare.
Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că eforturile președintelui SUA, Donald Trump, sunt menite să oprească acest război “ilegal” și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
“Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu președintele Trump despre pașii următori. Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”, a scris Nicușor Dan.
Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace.
Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
Aceste negocieri trebuie să țină cont…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 16, 2025
În ceea ce privește Rusia, președintele român a indicat că acest stat trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile să înceteze.
“Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace”, a adăugat Nicușor Dan.
“Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, a conchis el.
Poziția liderului de la București aduce un ecou suplimentar declarației adoptate de principalii lideri europeni după summitul dintre liderii Statelor Unite și Rusiei.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație, în timp ce Trump, într-o schimbare majoră de abordare, a propus ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului”.
Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române”
Ziua Marinei este o zi a unității naționale și atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj transmis vineri cu prilejul festivităților din Portul Constanța, la care șeful statului a absentat.
”Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii, de aceea sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, se arată în mesajul președintelui, citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, la festivitățile organizate în Portul Constanța, conform Administrației Prezidențiale.
Șeful statului subliniază importanța Mării Negre, în contextul internațional actual, punând accent pe necesitatea continuării eforturilor de modernizarea a forțelor navale.
”Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni sunteți dedicați unei profesii dificile de aceea vă mulțumesc și dumneavoastră și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei este foarte important în a contribui împreună cu aliații și partenerii noștri la întărirea securității spațiului euro-atlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români”, a punctat el.
Președintele le-a transmis marinarilor că statul român va continua procesul de modernizare a Forțelor Navale Române.
Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați. În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a mai transmis Nicușor Dan.
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.
Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, la Constanța, înaintea festivităților organizate de Ziua Marinei, că bugetul de înzestrare a Armatei Române este exceptat de la măsurile de austeritate, subliniind că aceste cheltuieli sunt stabilite și agreate la nivelul NATO, relatează Agerpres.
„Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul de la Haga, toţi aliaţii NATO au decis că trebuie să se echipeze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare. Și aici vorbim şi de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi şi înzestrezi şi cumperi echipament de ultimă generaţie, însă cea mai importantă resursă în orice armată a lumii sunt militari şi oamenii aceştia trebuie să fie bine motivaţi, bine pregătiţi, bine înzestraţi, să aibă un plan de carieră corect şi aici trebuie să ne uităm”, a afirmat Moșteanu.
Acesta a explicat că procentul de 5% din PIB asumat de România pentru apărare este împărțit în două mari segmente.
„Am agreat cu aliaţii NATO că vom cheltui cu toţii, până în 2035, 5% pentru apărare, împărţit în două segmente importante – 3,5% cheltuielile de apărare aşa cum le vedem cu toţii acum, dedicate armatei – cheltuieli de personal, cheltuieli de înzestrare şi operaţionalizare, şi 1,5% în cheltuieli conexe militare şi civile. Vorbim aici de infrastructuri pe care le utilizează şi civilii şi militarii, vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură energetică, capacităţi de stocare energetică, de luptă cibernetică şi protecţie cibernetică”, a declarat oficialul.
Întrebat dacă a venit cu vești bune pentru înzestrarea Marinei Militare, ministrul a respins ideea unor anunțuri punctuale.
„Ministrul nu e Moş Crăciun şi nu vine cu bani şi zice ‘Ia uitaţi ce v-am adus eu aici, trei rachete şi mai ştiu eu ce’. Există un plan de înzestrare a Armatei Române, un plan multianual, pe mulţi ani de zile, agreat cu aliaţii NATO şi noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziţie, semnate contracte.”
