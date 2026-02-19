Connect with us

România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”

3 hours ago

© CaleaEuropeana - Zaim Diana

Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective, ceea ce poate favoriza reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare.

Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este:

  • 55% este acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile din PNV (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib);
  • 47,4% este acoperirea pentru ROR ;
  • 54% este acoperirea pentru vaccinul pneumococic;
  • 6,1% acoperire pentru gripă la nivelul populației generale, pe grupe de vârstă rata este de 2,5% pentru persoane sub 18 ani și 20,2% pentru persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.

„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea ramane una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi.”, a precizat prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, președintele Societatii Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

Aceste procente reflectă ca aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare împotriva unor boli care pot avea o evoluție severă.

Inclusiv vaccinarea împotriva HPV, care previne cancere evitabile, rămâne subutilizată, lăsând generații întregi expuse unor riscuri grave pe termen lung.

Creșterea dramatică a cazurilor de rujeolă reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică

Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de adulți și copii au murit.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.

  • În perioada 2024-2025, România a înregistrat 85,4% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.
  • România are de peste 25 de ori mai multe cazuri decât Italia în perioada menționată.

Vaccinul ROR protejează împotriva a trei boli infecțioase virale: R – rujeolă; O  – oreion și R – rubeolă.

Un alt semnal major de alarmă îl reprezintă evoluția tusei convulsive

Incidența acestei boli a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și 2 decese, ambele la sugari nevaccinați.

Situația vaccinării împotriva gripei sezoniere este la fel de îngrijorătoare

În acest sezon gripal 68 de oameni au murit. Vârful îmbolnăvirilor de gripă a fost înregistrat în săptămâna 51 din 2025 când au fost raportați de 4 ori mai mulți bolnavi comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024, mai exact – 11.174 cazuri de gripă.

„Nivelurile scăzute de acoperire vaccinală pot favoriza creșterea numărului de cazuri de boli prevenibile, afectând în special persoanele vulnerabile și punând presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate”, a declarat prof. univ. dr. Adriana PISTOL, președintele Societatii Române de Epidemiologie.

România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate integral sau parțial pentru persoanele cu boli cronice, grupele la risc și vârstnici. În ciuda acestui acces, vaccinarea rămâne insuficient utilizată, pe fondul dezinformării și al scăderii încrederii în beneficiile prevenției.

Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem.”, a adăugat conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, vicepreședintele Societatii Naționale de Medicina Familiei.

Forumul Român Pro-Vaccinare face apel la autorități, profesioniștii din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică. Printre măsurile susținute de specialiștii din cadrul Forumului se numără: campanii susținute de informare; soluții administrative care să aducă vaccinarea cât mai aproape de oameni, consolidarea dialogului medic–pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.

Despre Forumul Român Pro-Vaccinare

Forumul este o platformă de dialog ce reunește într-un efort comun pro-vaccinare reprezentanți ai societăților medicale și asociațiilor de pacienți, ai industriei farmaceutice, membri ai comunității academice și de cercetare, autorități centrale si locale, și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Forumul Român Pro-Vaccinare își propune să contribuie la conturarea și implementarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea, promovarea și aplicarea strategiilor de prevenție prin vaccinare în România.

Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune

Published

6 hours ago

on

February 19, 2026

By

© CaleaEuropeana.ro

De la 12 ianuarie 2025, Regulemantul (UE) 2021/2282 privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) a devenit aplicabil, marcând începutul unei noi etape în cooperarea europeană în domeniul medicamentelor inovatoare. Implementarea regulamentului este realizată cu ajutorul Grupului de Coordonare al statelor membre privind HTA, din care face parte și România, fiind reprezentată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). Astfel, începând cu anul trecut, analiza clinică a anumitor medicamente nu mai este realizată separat de fiecare stat, ci în comun, la nivel european, prin mecanismul Joint Clinical Assessment (JCA). 

Primul raport anual de activitate publicat de Comisia Europeană, analizat de CaleaEuropeană.ro, explică principalele etape de evaluare ale unui medicament inovativ în cadrul JCA, cum se sincronizează Unitatea HTA a Comisiei Europene cu Agențiea Europeană a Medicamentelor (EMA) și ce beneficii rezultă pentru pacienți din acest nou mod de lucru. 

Join Clinical Assessment, ce este, de fapt? 

JCA reprezintă „motorul” regulamentului HTA. Este o analiză amplă care măsoară eficacitatea relativă a unui medicament (comparativ cu tratamentele existente), calitatea și robustețea datelor clinice, siguranța relativă, dar și rezultatele relevante pentru pacienți. 

Important:

  • Analiza va fi utilizată de statele membre în decizia națională privind stabilirea prețului și rambursarea. 
  • JCA se realizează în paralel cu procedura centralizată de autorizare din cadrul EMA. Această sincronizare JCA-EMA are ca scop reducerea întârzierilor dintre autorizare și evaluare, dar și evitarea solicitărilor duble de către industrie. 
  • JCA nu autorizează medicamentul și nu stabilește prețul. 

În conformitate cu abordarea eșalonată a regulamentului HTA, în perioada 2025-2027, domeniul de aplicare al evaluării clinice comune a medicamentelor se concentrează pe substanțele active noi pentru tratamentul cancerului și pe medicamentele pentru terapii avansate (ATMP).

Cum este evaluat un medicament în cadrul JCA? (5 pași)

  1. Inițiere: EMA notifică depunerea cererii de autorizare. Sunt desemnate două state membre: assessor și co-assessor. 
  2. Scoping: Se stabilește ce va fi analizat (comparatoare, populație, rezultate clinice). Statele membre și experții contribuie cu observații. 
  3. Pregătirea dosarului: Compania transmite documentația conform cerințelor. Comisia verifică conformitatea dosarului. 
  4. Evaluarea prorpiu-zisă: Se redactează raportul de evaluare clinică. Documentele sunt revizuite de statelel membre și experți. Compania verifică exactitatea factuală.
  5. Aprobare și publicare: Raportul este aprobat (endorsement). Devine document oficial utilizat de toate statele membre. 

Primele date pentru 2025: 13 evaluări în curs

În 2025 au fost demerate 13 evaluări clinice comune, dintre care 10 produse oncologice și 3 terapii avansate. 

La finalul anului 2025, nicio evaluare comună nu a ajuns încă la faza finala de endorsment. 4 dintre acestea se aflau în etapa de scoping, 5 în pregătirea dosarului, 3 în verificarea conformității dosarului și 1 în faza de evaluare prorpiu-zisă. 

Fiecare evaluare este condusă de un assessor și un co-assessor din două state diferite. Până la finalul lui 2025, 15 state membre au deținut aceste roluri. Potrivit raportului, România nu a deținut pe perioada anului trecut unul dintre cele două roluri

 

În schimb, țara noastră se regăsește printre statele reprezentate la nivel de experți și pacienți. Pentru fiecare evaluare a fost selectate cel puțin un pacient și un clinician expert. Până la finalul lui 2025, au fost implicați 38 de pacienți și/sau clinicieni. 

JCA rămâne un mecanism care își propune să elimine duplicarea evaluărilor clinice și să accelereze procesul dintre autorizare și rambursare.

JCA armonizează analiza științifică în UE, dar nu poate garanta acces uniform la noiile terapii, în contextul în care decizia de rambursare rămâne națională, iar diferențele bugetare și administrative pot menține decalaje între statele membre. 

Concluzionând, 2025 marchează începutul unei noi arhitecturi europene în evaluarea medicamentelor, cu ajutorul Joint Clinical Assessment. Rămâne de văzut dacă această nouă practică va reuși să se traducă într-un acces mai rapid și echitabil pentru pacienții din toate statele membre, inclusiv din România. 

Reamintim că ultimul „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024” arată că pacienții din România așteaptă mai mult de doi ani de zile până când pot accesa un medicament inovativ, mai exact 828 de zile. De asemenea, pacienții din România au acces la un număr foarte limitat de tratamente inovative, în comparație cu pacienții din Germania sau Italia. În România erau disponibile la 5 ianuarie 2024 doar 33 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 19%. 

Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)

SĂNĂTATE

BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii

Published

2 days ago

on

February 17, 2026

By

© European Union, 2018/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în caz de pandemie.

BE READY va consolida capacitatea UE de a anticipa, preveni și răspunde rapid la epidemii și pandemii, informează instituția într-un comunicat.

Beneficiind de o finanțare UE în valoare de 120 de milioane de euro, parteneriatul va lansa apeluri transnaționale comune anuale care vor încuraja colaborarea în Europa și în afara acesteia, cu scopul de a spori cunoștințele și de a consolida pregătirea pentru amenințările emergente la adresa sănătății.

„Pregătirea Europei pentru pandemii trebuie să se bazeze pe fundamente științifice solide. De aceea, punem la dispoziția parteneriatului BE READY 120 de milioane de euro din bugetul programului Orizont Europa. Prin BE READY, acordăm prioritate sănătății cetățenilor noștri, consolidând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul inovării”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.

La rândul său, Hadja Lahbib, comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, a declarat că „BE READY este următorul pas curajos al Europei, care transformă cercetarea în reziliență reală. Acesta plasează cercetarea în centrul pregătirii, astfel încât oamenii să poată obține medicamente, vaccinuri și instrumente vitale mai rapid atunci când survine o criză. Lucrăm la nivel transfrontalier și interinstituțional pentru a construi o Europă mai puternică, pregătită să anticipeze amenințările la adresa sănătății și să reacționeze rapid atunci când sunt în joc vieți omenești.”

Reunind 81 de organizații din 27 de țări, BE READY este coordonat de organizația franceză ANRS-MIE. Acesta reprezintă punctul culminant al investițiilor europene în cercetarea în domeniul pregătirii și răspunsului la pandemii, realizate prin programul-cadru european pentru cercetare și inovare (Orizont Europa), care a alocat peste 1,8 miliarde de euro în acest scop începând din 2020.

Prima cerere de propuneri transnațională comună va fi lansată cu 21 de organizații de finanțare și se va concentra pe cercetarea care vizează o mai bună înțelegere a potențialului pandemic al agenților patogeni emergenți și dezvoltarea de contramăsuri medicale inovatoare.

SĂNĂTATE

PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți

Published

1 week ago

on

February 12, 2026

By

© European Union 2025 - Source : EP

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a votat o rezoluție pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, solicitând Comisiei Europene și statelor membre să își reînnoiască angajamentul politic față de punerea în aplicare deplină a Planului european de combatere a cancerului pe perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034, potrivit comunicatului oficial.

De asemenea, deputații europeni cer ca viitorul buget al UE pe termen lung să dispună de o finanțare dedicată sănătății, pentru pentru a realiza inițiativele emblematice ale UE în domeniul sănătății care necesită continuitate multianuală și capacitate de punere în aplicare.

Deputații europeni mai solicită:

  • Crearea unei infrastructuri de înaltă calitate pentru furnizarea de tratamente, pe baza orientărilor europene și în conformitate cu cele mai recente dovezi științifice.
  • Acces echitabil și la prețuri accesibile la medicamente împotriva cancerului și la medicamente inovative în întreaga UE: „Parlamentul European ia act cu îngrijorare de disparitățile persistente dintre statele membre în ceea ce privește accesul pacienților la astfel de medicamente și terapii, în pofida autorizației de introducere pe piața UE, și constată că acest lucru afectează în special piețele mai mici”.

Citiți și: ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient

Reamintim că în perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.

Astfel, europarlamentarii invită Executivul European ca, în cooperare cu statele membre, să faciliteze achizițiile publice comune voluntare, acolo unde este posibil: „Să promoveze transparența prețurilor în conformitate cu competențele naționale, să sprijine intrarea mai devreme pe piață și să abordeze întârzierile nejustificate dintre autorizarea de către Agenția Europeană pentru Medicamente și accesul pacienților, în special pentru tratamentele oncologice care salvează vieți.”

Totodată, Comisia Europeană este invitată să sprijine statele membre în punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind screeningul pentru cancer și a recomandării privind cancerele care pot fi prevenite prin vaccinare, pentru a sprijini statele să consolideze eforturile de prevenire și depistare timpurie a cancerului.

Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene

Parlamentul European invită Comisia Europeană să își intensifice eforturile de protejare a supraviețuitorilor cancerului din întreaga UE împotriva discriminării financiare, inclusiv prin promovarea efectivă a dreptului de a fi uitat, și îndeamnă statele membre să adopte o legislație obligatorie pentru a consacra acest drept la nivel național.

Inițiator al rezoluției este eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. 

