România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”

Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective, ceea ce poate favoriza reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare.

Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este:

55% este acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile din PNV (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib);

47,4% este acoperirea pentru ROR ;

54% este acoperirea pentru vaccinul pneumococic;

6,1% acoperire pentru gripă la nivelul populației generale, pe grupe de vârstă rata este de 2,5% pentru persoane sub 18 ani și 20,2% pentru persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.

„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea ramane una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi.”, a precizat prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, președintele Societatii Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

Aceste procente reflectă ca aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare împotriva unor boli care pot avea o evoluție severă.

Inclusiv vaccinarea împotriva HPV, care previne cancere evitabile, rămâne subutilizată, lăsând generații întregi expuse unor riscuri grave pe termen lung.

Creșterea dramatică a cazurilor de rujeolă reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică

Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de adulți și copii au murit.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.

În perioada 2024-2025, România a înregistrat 85,4% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.

România are de peste 25 de ori mai multe cazuri decât Italia în perioada menționată.

Vaccinul ROR protejează împotriva a trei boli infecțioase virale: R – rujeolă; O – oreion și R – rubeolă.

Un alt semnal major de alarmă îl reprezintă evoluția tusei convulsive

Incidența acestei boli a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și 2 decese, ambele la sugari nevaccinați.

Situația vaccinării împotriva gripei sezoniere este la fel de îngrijorătoare

În acest sezon gripal 68 de oameni au murit. Vârful îmbolnăvirilor de gripă a fost înregistrat în săptămâna 51 din 2025 când au fost raportați de 4 ori mai mulți bolnavi comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024, mai exact – 11.174 cazuri de gripă.

„Nivelurile scăzute de acoperire vaccinală pot favoriza creșterea numărului de cazuri de boli prevenibile, afectând în special persoanele vulnerabile și punând presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate”, a declarat prof. univ. dr. Adriana PISTOL, președintele Societatii Române de Epidemiologie.

România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate integral sau parțial pentru persoanele cu boli cronice, grupele la risc și vârstnici. În ciuda acestui acces, vaccinarea rămâne insuficient utilizată, pe fondul dezinformării și al scăderii încrederii în beneficiile prevenției.

„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem.”, a adăugat conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, vicepreședintele Societatii Naționale de Medicina Familiei.

Forumul Român Pro-Vaccinare face apel la autorități, profesioniștii din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică. Printre măsurile susținute de specialiștii din cadrul Forumului se numără: campanii susținute de informare; soluții administrative care să aducă vaccinarea cât mai aproape de oameni, consolidarea dialogului medic–pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.

Despre Forumul Român Pro-Vaccinare

Forumul este o platformă de dialog ce reunește într-un efort comun pro-vaccinare reprezentanți ai societăților medicale și asociațiilor de pacienți, ai industriei farmaceutice, membri ai comunității academice și de cercetare, autorități centrale si locale, și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Forumul Român Pro-Vaccinare își propune să contribuie la conturarea și implementarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea, promovarea și aplicarea strategiilor de prevenție prin vaccinare în România.