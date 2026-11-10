“România este alături de Bulgaria”: Nicușor Dan, mesaj de solidaritate în urma tragicului accident rutier. Printre răniți se află și un român

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Bulgaria în urma accidentului rutier tragic produs în apropiere de orașul Yambol, soldat cu numeroase victime și persoane rănite.

„Am aflat cu profundă tristețe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, în apropiere de Yambol, care s-a soldat cu numeroase pierderi de vieți omenești și a lăsat multe alte persoane rănite. Transmit sincere condoleanțe familiilor și celor apropiați victimelor și le doresc însănătoșire grabnică tuturor celor răniți. Am fost informat că printre răniți se află și un cetățean român, care primește îngrijiri medicale. România este alături de Bulgaria și de poporul său în aceste momente dificile”, a scris Nicușor Dan, pe X.

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Unsprezece persoane au murit și 48 au fost rănite în urma unui accident în lanț care a avut loc pe ambele sensuri de circulație ale unei autostrăzi din sud-estul Bulgariei, au anunțat marți autoritățile, informează Euronews.

„Bilanțul în acest moment este de 11 morți și 48 de răniți”, a declarat premierul Rumen Radev în fața jurnaliștilor.

Accidentele au avut loc marți dimineață în apropierea orașului Yambol, pe autostrada Trakia care leagă capitala Sofia de Burgas, pe malul Mării Negre. Au fost implicate peste 50 de autoturisme și vehicule grele.

Imaginile filmate cu drona și difuzate de postul de televiziune bulgar Nova arată un carambol uriaș într-o ceață densă, cu camioane, autoutilitare și autoturisme blocate pe toată lățimea carosabilului. Mașinile de pompieri și ambulanțele sunt aliniate de-a lungul drumului, în timp ce echipajele de intervenție, îmbrăcate în veste reflectorizante, se deplasează printre vehiculele avariate.

Potrivit site-ului de știri Novinite, cele două coliziuni în lanț au avut loc la câțiva kilometri distanță una de cealaltă, în apropierea intersecției Zimnitsa, una pe banda de circulație spre Burgas și cealaltă pe cea spre Sofia. Ceața densă a fost principalul factor, conform Novinite, un martor ocular estimând vizibilitatea la aproximativ 30 de metri.

Radev și-a anulat programul din Varna în urma acestei tragedii, imediat după ce s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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