România este cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, afirmă Nicușor Dan după o întrevedere cu secretarul Armatei Statelor Unite

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că a avut o discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, axată pe teme de securitate de interes comun și pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, cu accent pe domeniile apărării și economiei.

„Mă bucur să discut cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, subiecte de securitate de interes comun și modalități de consolidare a Parteneriatului Strategic durabil România–SUA, cu un accent special pe apărare și economie. Am convenit că este necesar să intensificăm cooperarea pentru a valorifica toate oportunitățile din industria de apărare, inclusiv în domeniul inovării în securitate, cercetării și start-up-urilor”, a transmis șeful statului, într-o postare pe X.

Pleased to discuss with Secretary of the @USArmy Dan Driscoll security topics of shared interest and ways to enhance our enduring RO-US Strategic Partnership, with a special focus on defence and economy. We agreed that there is a need to step up our cooperation in order to take… pic.twitter.com/0VcY4RTeMY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 27, 2026

În mesajul său, președintele a subliniat rolul României ca aliat de încredere al Statelor Unite în regiunea Mării Negre, în contextul creșterii riscurilor de securitate.

„România continuă să fie cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările și riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult și să facă mai mult pentru propria securitate și pentru securitatea Aliaților. Suntem convinși că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum și de securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, acesta a evidențiat necesitatea adaptării la actualul mediu de securitate și valorificarea potențialului existent în cooperarea bilaterală.

„Împărtășim evaluarea că trebuie să diversificăm eforturile pentru a ne adapta mediului de securitate existent. Există în continuare un potențial uriaș în cadrul cooperării noastre bilaterale și suntem pregătiți să intensificăm toate eforturile pentru a obține rezultate mai concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al țărilor și cetățenilor noștri”, a mai transmis președintele României.

Discuția dintre cei doi oficiali are loc pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea în regiunea Mării Negre și al eforturilor de consolidare a cooperării româno-americane în domeniul apărării, inclusiv prin dezvoltarea industriei de profil și a componentelor de inovare și cercetare.