“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune.
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.
El a precizat că „instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”.
Șeful statului a subliniat că, în actualul context, principala preocupare o reprezintă protejarea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict. „Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict”, a arătat Nicușor Dan.
Totodată, acesta le-a transmis un apel direct românilor din regiune: „Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află”.
În acest sens, președintele a anunțat activarea mecanismelor de intervenție la nivel diplomatic. „La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”, a precizat el.
În final, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României pentru stabilitate și cooperare internațională. „România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”.
Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă seară, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, subliniind că România susține eforturile de asigurare a stabilității și securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice.
„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.
Potrivit premierului, personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin.
„Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin”, a subliniat Bolojan.
În final, Bolojan a precizat că autoritățile sunt alături de românii afectați de această situație și că vor continua să monitorizeze evoluțiile.
„Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a conchis premierul.
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor
Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul
Ministrul de externe Oana Țoiu a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică că anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă „un moment de cotitură”, subliniind că reacțiile din rândul tinerilor iranieni transmit un semnal de speranță pentru viitor.
„Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar vocile tinerilor iranieni exprimă speranța unui viitor mai bun”, a afirmat Oana Țoiu. Ea a subliniat că România susține aspirațiile populației iraniene la libertate și siguranță. „România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care şi noi ni le-am câştigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator.”
Oficialul român a atras atenția însă asupra riscurilor de securitate din regiune, în contextul instabilității actuale. „În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră însă, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială”, a declarat ea.
Referindu-se la reuniunea în desfășurare a Consiliul de Securitate al ONU, Oana Țoiu a reafirmat poziția României privind necesitatea menținerii stabilității regionale. „În contextul desfășurării, acum, a reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, reafirmăm poziția României potrivit căreia este esențială asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu. Statele implicate în acțiuni militare au responsabilitatea de a proteja populația civilă.”
Ea a precizat că a purtat discuții cu reprezentanții diplomatici ai României și cu parteneri externi pentru a evalua evoluțiile din teren. „Am avut o discuție aprofundată pe parcursul zilei cu ambasadorii României din regiune, cu privire la situația din teren. De asemenea, am avut schimburi de opinii cu omologi din Europa și din regiune şi împărtăşim îngrijorarea privind prelungirea şi extinderea conflictului.”
În același context, Oana Țoiu a amintit măsurile adoptate la nivel european în ultimele luni. „În ultimele luni, având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancțiuni și am inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, în Consiliul Afacerilor Externe.”
Oficialul a invocat și sprijinul acordat de Teheran Rusiei în războiul din Ucraina. „Nu putem uita uşor nici că Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor rusești utilizate într-un conflict brutal pe continentul european, aşa cum i-am spus şi ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi anul trecut în marja adunării generale ONU la New York.”
În final, Oana Țoiu a anunțat continuarea consultărilor la nivel european. „La ora 18:00, ora României, va avea loc reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, în format online, unde vom continua discuțiile despre căile de dialog diplomatic cu statele din regiune și cu partenerii noștri transatlantici pentru a preveni un conflict pe termen lung.”
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile statului sunt în alertă, în urma conflictului izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții de repatriere, „în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor”.
„Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând, pe de o parte, să fie informați cu privire la ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a spus Bolojan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Consiliul Județean Giurgiu, potrivit Agerpres.
Întrebat despre situația angajaților ambasadelor, prim-ministrul a spus că aceștia „sunt în regulă, la posturi” și le-a mulțumit că își fac datoria.
„Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru”, a afirmat Bolojan.
Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea României în Iran și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
