“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.

România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 1, 2026

El a precizat că „instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”.

Șeful statului a subliniat că, în actualul context, principala preocupare o reprezintă protejarea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict. „Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict”, a arătat Nicușor Dan.

Totodată, acesta le-a transmis un apel direct românilor din regiune: „Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află”.

În acest sens, președintele a anunțat activarea mecanismelor de intervenție la nivel diplomatic. „La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”, a precizat el.

În final, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României pentru stabilitate și cooperare internațională. „România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”.