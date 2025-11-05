România este o țară sigură și protejată de NATO, i-a asigurat Mark Rutte pe președintele Senatului Mircea Abrudean și pe senatorii români

România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, după convorbiri politice pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România în calitate de înalt oficial aliat.

Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu care a avut convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate. Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia.

În cadrul unor declarații comune de presă cu Rutte, președintele a subliniat că discuțiile au fost „foarte productive” și a evocat organizarea, la București, a Forumului NATO pentru Industrie, „cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la doi ani și suntem fericiți că îl organizăm în România”.

Referindu-se la cooperarea în domeniul apărării, Nicușor Dan a evidențiat implementarea Strategiei Naționale pentru Industria de Apărare 2024–2030. „România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție, în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora”, a afirmat președintele.

Șeful statului a precizat că discuțiile cu secretarul general al NATO au vizat „situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context”, dar și „necesitatea majorării cheltuielilor de apărare”, amintind că aceasta a fost concluzia Summitului de la Haga.

„Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, deci inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot Flancul de Est”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare și va beneficia de „capacități militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, deci inclusiv în România”.

„Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul Estic. Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride şi de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi va fi o țară care contribuie la securitatea euroatlantică”, a declarat Nicușor Dan.

„Concluzia este că țara noastră are aliați şi că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare“, a încheiat președintele.

Întrebat despre retragerea a sute de militari americani din România, Nicușor Dan a făcut trimitere la programul Santinela Estică și la exercițiul militar Dacian Fall, desfășurat pentru a marca avansarea grupului de luptă al NATO de la Cincu condus de Franța la nivel de brigadă. În privința semnificației retragerii trupelor americane, șeful statului a reafirmat că nu există motive de îngrijorare.

„Așa cum domnul Secretar General spune, programul Santinela Estului înseamnă, pe de-o parte, mai multe capabilități militare și, pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Și avem un exemplu zilele astea – acest mare exercițiu militar care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur cu peste 5.000 de militari Aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări, tocmai pentru a descuraja. (…) Așa cum s-a spus, și în Europa, și în România, prezența americană este mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar care se desfășoară acum este o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe militare, și Programul Santinela Estului exact asta vrea să facă, o apărare unitară pe Flancul de Est. Deci, nu există niciun fel de îngrijorare”, a spus șeful statului.

Referitor la diferențele dintre prezența aliată din Polonia și Statele Baltice, comparativ cu cea din România, președintele a respins ideea unui dezechilibru.

„Nu există această împărțire între Nord și Sud nicăieri în planurile NATO, în strategiile NATO, în diferitele întâlniri, în programele NATO, cum este Santinela Estică, în programele Uniunii Europene, care sunt complementare, cum este așa-numitul zid împotriva dronelor sau drone wall. Deci această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la Flancul Estic, pentru că, pentru NATO și pentru Europa, amenințarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul Estic. După cum, dacă va exista o amenințare pe Flancul Sudic, vom avea un răspuns uniform pe Flancul Sudic al NATO”, a detalit el.

Întrebat despre inițiativa Uniunii Europene de creare a unui scut antidronă, Nicușor Dan a precizat că aceasta se desfășoară în strânsă colaborare cu NATO.

„Dacă vă veți uita în documentul pe care Consiliul European l-a adoptat acum 10 zile, acum două săptămâni, acea așa-numită Foaie de parcurs în ceea ce privește Apărarea, veți vedea că la fiecare dintre programele de care vorbește, inclusiv acest program cu privire la drone, se spune explicit în colaborare cu NATO. Adică nu există o competiție între Uniunea Europeană și NATO, dimpotrivă, aceste programe sunt complementare și ele sunt integrate în planul general de apărare al NATO”, a adăugat el.