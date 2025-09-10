România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian

România este solidară cu Polonia, care a neutralizat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse în interiorul propriului spațiu aerian, iar, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite “pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.

“A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea“, a adăugat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.

Nicușor Dan a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental. “Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a spus președintele, conform Agerpres.

El a subliniat că România este pregătită în urma legii pe care Parlamentul a aprobat-o și a procedurilor stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), conchide sursa citată.

România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai spus Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

După reuniunea de la nivelul Consiliului Nord-Atlantic al NATO, secretarul general Mark Rutte a condamnat Moscova, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.