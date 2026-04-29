România este pregătită pentru unirea cu R. Moldova dacă va exista o majoritate peste Prut, declară Nicușor Dan după noile afirmații ale Maiei Sandu favorabile unirii

Corespondență din Dubrovnik

Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mări, că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată și este condiționată exclusiv de voința democratic exprimată a cetățenilor moldoveni.

Întrebat de Calea Europeană despre afirmațiile președintei Maia Sandu, care a readus în spațiul public ideea unirii ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, șeful statului român a invocat consensul politic exprimat anterior la nivel parlamentar.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspiraţiile, dorinţele democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a declarat Nicușor Dan.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reluat zilele trecute subiectul unirii țării sale cu România, considerând că acest proces ar permite o aderare mai rapidă la UE și subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde.

La începutul anului, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

Într-o reacție la aceste afirmații, președintele Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul respectă pe deplin suveranitatea Republicii Moldova și opțiunea exprimată de cetățenii acesteia pentru integrarea în Uniunea Europeană, subliniind că, în prezent, unirea cu România nu reprezintă un scenariu susținut de o majoritate la Chișinău.

Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles, în contextul unei întrebări privind afirmațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la scenariul Republicii Moldova cu România

Întrebat de Calea Europeană dacă unirea Republicii Moldova cu România ar putea constitui un „plan B” în eventualitatea întârzierii procesului de integrare europeană, Nicușor Dan a subliniat că poziția României este una fundamentată pe respectarea voinței majoritare a cetățenilor moldoveni. „În momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran, și suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetățenilor săi”, a afirmat președintele.

Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, afirmase șeful statului, la jumătatea lunii ianuarie, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.