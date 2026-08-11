România, evaluare pozitivă din partea SUA privind transparența fiscală: Țara noastră îndeplinește cerințele minime, conform raportului Departamentului de Stat

România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit evaluării realizate de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii în cadrul Fiscal Transparency Report (FTR) 2026, publicat marți, informează Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

Evaluarea anuală, mandatată de Congresul SUA, analizează măsura în care guvernele asigură accesul public la principalele documente bugetare și dacă acestea sunt suficient de complete și, în general, de încredere. În cadrul evaluării din acest an au fost analizate 140 de guverne și entități (identificate de Congres), dintre care 73 au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală, iar 67 nu au atins acest standard.

România se află în categoria statelor care îndeplinesc cerințele minime stabilite.

„Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice. Transparența nu este doar o cerință procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă. România trebuie să continue să mențină un nivel ridicat de deschidere, asigurând accesul public la date clare și corecte privind gestionarea resurselor financiare ale țării,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Criterii consolidate privind transparența împrumuturilor suverane

Pentru evaluarea din 2026, Departamentul de Stat al SUA a actualizat și a consolidat criteriile de analiză. Printre noile cerințe se numără publicarea termenilor și condițiilor împrumuturilor suverane acordate unor debitori străini, inclusiv informații privind obligațiile și activele constituite drept garanție.

Așa cum subliniază raportul, publicarea transparentă a datelor privind datoria publică este esențială pentru prevenirea condițiilor de împrumut defavorabile și pentru protejarea resurselor naționale împotriva practicilor speculative.

Impactul asupra mediului de afaceri și guvernanței publice

Raportul evidențiază că transparența fiscală reprezintă un pilon esențial al unui management financiar public eficient, contribuind la:

Consolidarea încrederii în piețe și susținerea sustenabilității economice;

Sprijinirea unui mediu favorabil afacerilor, prin reducerea riscurilor de corupție, a infracțiunilor financiare, cum ar fi spălarea de bani sau finanțarea terorismului, și a practicilor neloiale pe piețele internaționale;

Creșterea responsabilității autorităților, oferind cetățenilor o imagine clară asupra bugetului de stat și facilitând dezbaterea publică;

Garantarea utilizării corecte a fondurilor, asigurând partenerii internaționali că resursele și asistența sunt gestionate corespunzător.

Metodologia de evaluare

Evaluarea Departamentului de Stat al SUA s-a derulat în consultare cu alte agenții federale americane și a avut la bază informații furnizate de ambasade și consulate ale SUA, instituții guvernamentale, organizații internaționale și organizații ale societății civile. Perioada analizată pentru ediția din 2026 a fost 1 ianuarie – 31 decembrie 2025.

Îndeplinirea cerințelor minime evaluate de Departamentul de Stat al SUA reconfirmă eforturile constante ale României și ale Ministerului Finanțelor de a asigura accesul liber la informațiile bugetare, de a garanta o guvernanță financiară responsabilă și de a menține un cadru economic predictibil și atractiv pentru investiții.