România evită suspendarea fondurilor UE și își recâștigă credibilitatea, afirmă Bolojan după ce Comisia Europeană a suspendat temporar procedura de deficit excesiv
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit „un semnal foarte important” din partea Comisiei Europene, care a decis să nu propună suspendarea fondurilor europene pentru România, confirmând măsurile fiscale și bugetare adoptate în ultimele luni de Guvern au început să producă efecte.
Bolojan subliniază că acest mesaj reprezintă o validare a direcției urmate de Guvern.
„Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene. (…) Comisia confirmă că acțiunile noastre au fost eficiente”, afirmă premierul, precizând că procedura de deficit excesiv rămâne suspendată, evitând astfel sancțiuni care ar fi afectat finanțarea europeană.
Totodată, deficitul bugetar arată o tendință de scădere, care, potrivit evaluărilor europene, se va menține în anii următori.
Șeful Executivului notează că ritmul de creștere a cheltuielilor publice este „ținut sub control” și se menține aproape de plafonul recomandat de Comisie, în timp ce investițiile din fonduri europene vor continua.
Premierul îi adresează mulțumiri comisarului Valdis Dombrovskis pentru dialogul constant și sprijinul acordat României în această perioadă, apreciind că evaluarea de la Bruxelles reprezintă „o veste bună” și o confirmare că deciziile luate în ultimele luni au fost corecte, chiar dacă dificile.
„Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea”, afirmă Bolojan.
În același timp, premierul subliniază că mesajul Comisiei Europene este unul ferm și că eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate. El arată că Guvernul are în vedere aplicarea integrală a măsurilor planificate, îmbunătățirea colectării veniturilor, reducerea cheltuielilor și plasarea disciplinei bugetare „pe primul loc”.
„Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, transmite Ilie Bolojan, în încheierea mesajului său.
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
În privința economiei, președintele a pledat pentru consolidarea pieței unice ca soluție pentru reziliența și competitivitatea europeană.
“Cine este mic, este mai puțin competitiv decât cine este mare. Și, din cauza asta, Europa a suferit, economia europeană și deci noi toți am suferit foarte mult pentru că suntem încă fragmentați”, a spus el, adăugând că „este interesul nostru al tuturor ca piața unică să devine, să fie consolidată și, prin asta, economia Europei să fie mai competitivă, deci și a noastră”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Referindu-se la dimensiunea de securitate, Nicușor Dan a salutat atenția pe care instituțiile europene o acordă flancului estic, menționând explicit că “necesitatea este mai prezentă în Flancul Estic, și salut preocuparea Comisiei pentru Flancul Estic”.
În acest context strategic, președintele a reafirmat sprijinul României pentru extinderea Uniunii Europene în vecinătatea estică și în Balcanii de Vest.
Potrivit acestuia, “extinderea Uniunii Europene, și în Moldova, și în Ucraina, și în Balcanii de Vest, nu este un act de caritate, este o investiție în securitate, și România va susține acest lucru”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România
Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi lansarea publică a platformei „Tabloul de Bord PNRR”, un instrument digital care permite monitorizarea în timp real a celor peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
„Astăzi lansăm public o platformă îndelung așteptată atât în Guvern, cât mai ales în spațiul public și în societatea civilă: tabloul de Bord PNRR, cu cele peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat ministrul, invitând publicul să exploreze instrumentul, descris drept „universul fondurilor europene”.
Tabloul de bord este disponibil direct pe site-ul oficial al Ministerului: https://mfe.gov.ro.
Lansarea acestei platforme fusese anunțată de ministrul de resort la începutul lunii septembrie, în cadrul unui eveniment consacrat competitivității europene, când Pîslaru a propus și un nou model de investiții bazat pe fondurile din bugetul UE, finanțările din bugetul național și contribuția mediului privat.
Lansarea tabloului de bord are loc cu o zi înainte ca România să găzduiască o reuniune europeană consacrată politicii de coeziune, la care vor participa miniștri de resort din zece țări UE, precum și vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
Pîslaru a subliniat că platforma reprezintă „o bună practică la nivel european și un rezultat de succes pentru România”, oferind acces rapid la informații privind modul de cheltuire a fondurilor europene.
El a reiterat angajamentul de la preluarea mandatului, respectiv că „România nu a pierdut niciun euro din componenta de grant a PNRR-ului. Este vorba de un total 21 miliarde euro”.
Noul instrument digital permite vizualizarea situației proiectelor la nivel de județ și localitate, urmărirea evoluției absorbției și a progresului financiar și tehnic.
„Prin tabloul de bord putem vedea distribuția per județ și pentru fiecare localitate a fiecărui proiect, evoluția în timp a gradului de absorbție, progresul financiar și tehnic înregistrat. De asemenea, tabloul permite filtrarea avansată și căutare semantică în timp real”, a adăugat el.
Ministrul a punctat că platforma asigură pentru prima dată o monitorizare completă a proiectelor PNRR.
„Datorită acestei platforme, avem acum monitorizarea reală a fiecărui proiect din PNRR, ceea ce ne va permite să luăm toate măsurile astfel încât să ne asigurăm că aceste proiecte să ajungă la bun sfârșit”, a mai punctat Pîslaru.
Realizarea platformei a fost descrisă ca un efort amplu.
„Realizarea platformei a fost un exercițiu minuțios, care a necesitat foarte multe eforturi din partea tuturor instituțiilor implicate și prin acesta sunt bucuros că setăm un nou standard de deschidere a banilor publici și a administrației publice”, a mai afirmat ministrul investițiilor și proiectelor europene.
El a subliniat caracterul inedit al demersului, precizând că „este pentru prima dată când avem situația pentru fiecare proiect și — mai mult — în spiritul transparenței și al bunei guvernări — deschidem aceste date publicului larg, jurnaliștilor și oamenilor din societatea civilă”.
Pîslaru a transmis mulțumiri echipelor implicate.
„Pentru realizarea acestei platforme doresc să mulțumesc echipei profesioniste din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, colegilor miniștri și instituțiilor coordonatoare de reformă (…), experților de la Banca Mondială (…), precum și prim-ministrului Ilie Bolojan, care a înțeles imediat importanța acestui efort de transparență”, a completat acesta.
În încheiere, ministrul a afirmat că România are acum șansa de a transforma PNRR într-un model european.
„Avem acum oportunitatea să transformăm PNRR într-un exemplu de succes la nivel european, cu seriozitate și profesionalism”, a conchis el.
