România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță

România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, a afirmat joi vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, la București. Oficialul european a avertizat că Uniunea se află „într-un moment crucial” în pregătirea următorului Cadru Financiar Multianual.

„Această conferință vine într-un moment crucial. În timp ce ne pregătim pentru următorul cadru financiar multianual, Europa trebuie să reflecte cu claritate și curaj asupra priorităților pentru anii următori. Iar coeziunea rămâne una dintre aceste priorități”, a declarat Fitto.

Oficialul european a subliniat rolul central al politicii de coeziune în reducerea decalajelor regionale și în consolidarea solidarității europene, evidențiind în același timp progresul economic al României.

„Coeziunea este expresia concretă a solidarității europene. Este politica care transformă valorile europene în acțiune, dând sens promisiunii că nicio regiune și niciun cetățean nu vor fi lăsați în urmă. Nicăieri nu este acest lucru mai evident decât aici, în România. De la aderare, România și-a transformat economia. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 44% din media UE la aproape 80% astăzi. Aceste cifre arată atât progresul, cât și munca care rămâne de făcut”, a afirmat Raffaele Fitto.

Vicepreședintele executiv a subliniat că arhitectura actuală a politicii de coeziune a fost concepută într-un context total diferit, înaintea unor evenimente majore care au schimbat prioritățile Europei, respectiv pandemia COVID-19, războiul de agresiune asupra Ucrainei, creșterile abrupte ale prețurilor la energie și presiunea de a întări competitivitatea și autonomia strategică.

Fitto a remarcat că România, asemenea altor state membre, utilizează această etapă de revizuire a politicii de coeziune pentru investiții în tehnologie și în noile priorități stabilite: apărare, locuințe, apă, energie și competitivitate.

Vorbind despre direcțiile pentru perioada de după 2027, vicepreședintele executiv a explicat că modernizarea politicii de coeziune este esențială pentru ca Uniunea să poată răspunde rapid noilor provocări. El a subliniat că arhitectura viitoarelor programe trebuie să rămână ancorată în principiile de bază ale politicii – adaptarea la realitățile locale, parteneriatul și gestionarea partajată -, dar să fie adaptată pentru a permite o implementare mai eficientă.

„Noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță”, a mai afirmat Fitto, adăugând că „cel puțin 218 miliarde de euro sunt rezervate regiunilor mai puțin dezvoltate”, ceea ce arată continuitatea angajamentului față de comunitățile care au cea mai mare nevoie de sprijin.

În același context, el a prezentat și o serie de inițiative noi pe care Comisia le pregătește pentru perioada următoare. Printre acestea se numără o Agendă pentru Orașe, care va fi lansată în curând pentru a facilita accesul nivelului local la investițiile europene, precum și o strategie dedicată regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România, având în vedere presiunile și vulnerabilitățile cu care se confruntă aceste zone. Fitto a mai menționat că Executivul european lucrează la o inițiativă privind „dreptul de a rămâne”, menită să sprijine oamenii care doresc să-și construiască un viitor în comunitatea lor de origine, dar și la strategii dedicate regiunilor ultraperiferice, insulelor și comunităților de coastă.

În finalul intervenției, Fitto a făcut un apel ferm la responsabilitate comună în perspectiva următorului Cadru Financiar Multianual:

„Avem responsabilitatea și oportunitatea de a pune în aplicare un buget potrivit pentru următorul deceniu. Europa se confruntă cu provocări importante, de la pace la prosperitate. Simplificarea și flexibilitatea vor fi esențiale pentru a elibera productivitatea și pentru a folosi cât mai bine resursele europene”, a conchis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, se află vineri la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială privind Coeziunea și la o conferință la nivel înalt dedicată viitorului Politicii de Coeziune. Evenimentele reunesc lideri europeni și naționali pentru a discuta revizuirea la jumătatea perioadei (mid-term review) și rolul Coeziunii în viitorul Cadrului Financiar Multianual, în special în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung, competitivitatea economică și reziliența regiunilor europene.

În marja reuniunii, Fitto va avea o serie de întâlniri bilaterale, inclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, precum și cu vicepremierul Bulgariei, Tomislav Donchev, cu ministra croată a dezvoltării regionale și fondurilor europene, Nataša Mikuš Žigman, și cu ministrul maltez pentru fonduri europene, Stefan Zrinzo Azzopardi. De asemenea, este prevăzută o discuție cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale.