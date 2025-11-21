COMISIA EUROPEANA
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, a afirmat joi vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, la București. Oficialul european a avertizat că Uniunea se află „într-un moment crucial” în pregătirea următorului Cadru Financiar Multianual.
„Această conferință vine într-un moment crucial. În timp ce ne pregătim pentru următorul cadru financiar multianual, Europa trebuie să reflecte cu claritate și curaj asupra priorităților pentru anii următori. Iar coeziunea rămâne una dintre aceste priorități”, a declarat Fitto.
Oficialul european a subliniat rolul central al politicii de coeziune în reducerea decalajelor regionale și în consolidarea solidarității europene, evidențiind în același timp progresul economic al României.
„Coeziunea este expresia concretă a solidarității europene. Este politica care transformă valorile europene în acțiune, dând sens promisiunii că nicio regiune și niciun cetățean nu vor fi lăsați în urmă. Nicăieri nu este acest lucru mai evident decât aici, în România. De la aderare, România și-a transformat economia. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 44% din media UE la aproape 80% astăzi. Aceste cifre arată atât progresul, cât și munca care rămâne de făcut”, a afirmat Raffaele Fitto.
Vicepreședintele executiv a subliniat că arhitectura actuală a politicii de coeziune a fost concepută într-un context total diferit, înaintea unor evenimente majore care au schimbat prioritățile Europei, respectiv pandemia COVID-19, războiul de agresiune asupra Ucrainei, creșterile abrupte ale prețurilor la energie și presiunea de a întări competitivitatea și autonomia strategică.
Fitto a remarcat că România, asemenea altor state membre, utilizează această etapă de revizuire a politicii de coeziune pentru investiții în tehnologie și în noile priorități stabilite: apărare, locuințe, apă, energie și competitivitate.
Vorbind despre direcțiile pentru perioada de după 2027, vicepreședintele executiv a explicat că modernizarea politicii de coeziune este esențială pentru ca Uniunea să poată răspunde rapid noilor provocări. El a subliniat că arhitectura viitoarelor programe trebuie să rămână ancorată în principiile de bază ale politicii – adaptarea la realitățile locale, parteneriatul și gestionarea partajată -, dar să fie adaptată pentru a permite o implementare mai eficientă.
„Noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță”, a mai afirmat Fitto, adăugând că „cel puțin 218 miliarde de euro sunt rezervate regiunilor mai puțin dezvoltate”, ceea ce arată continuitatea angajamentului față de comunitățile care au cea mai mare nevoie de sprijin.
În același context, el a prezentat și o serie de inițiative noi pe care Comisia le pregătește pentru perioada următoare. Printre acestea se numără o Agendă pentru Orașe, care va fi lansată în curând pentru a facilita accesul nivelului local la investițiile europene, precum și o strategie dedicată regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România, având în vedere presiunile și vulnerabilitățile cu care se confruntă aceste zone. Fitto a mai menționat că Executivul european lucrează la o inițiativă privind „dreptul de a rămâne”, menită să sprijine oamenii care doresc să-și construiască un viitor în comunitatea lor de origine, dar și la strategii dedicate regiunilor ultraperiferice, insulelor și comunităților de coastă.
În finalul intervenției, Fitto a făcut un apel ferm la responsabilitate comună în perspectiva următorului Cadru Financiar Multianual:
„Avem responsabilitatea și oportunitatea de a pune în aplicare un buget potrivit pentru următorul deceniu. Europa se confruntă cu provocări importante, de la pace la prosperitate. Simplificarea și flexibilitatea vor fi esențiale pentru a elibera productivitatea și pentru a folosi cât mai bine resursele europene”, a conchis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, se află vineri la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială privind Coeziunea și la o conferință la nivel înalt dedicată viitorului Politicii de Coeziune. Evenimentele reunesc lideri europeni și naționali pentru a discuta revizuirea la jumătatea perioadei (mid-term review) și rolul Coeziunii în viitorul Cadrului Financiar Multianual, în special în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung, competitivitatea economică și reziliența regiunilor europene.
În marja reuniunii, Fitto va avea o serie de întâlniri bilaterale, inclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, precum și cu vicepremierul Bulgariei, Tomislav Donchev, cu ministra croată a dezvoltării regionale și fondurilor europene, Nataša Mikuš Žigman, și cu ministrul maltez pentru fonduri europene, Stefan Zrinzo Azzopardi. De asemenea, este prevăzută o discuție cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice, sănătate și combaterea sărăciei.
„Vă rog să dezbateți și dimensiunea socială a cadrului financiar multianual. Nu acordăm suficientă atenție dimensiunii sociale, politicii sociale, agendei sociale și este de înțeles, sunt priorități arzătoare. E nevoie să ne concentrăm la apărare, la competitivitate, la ceea ce se întâmplă geostrategic pe plan global. În același timp, trebuie să continuăm să arătăm oamenilor că investim în ei, în educația lor, în accesul la servicii medicale, în copii, că ne luptăm cu sărăcia, că nu lăsăm sărăcia, creșterea costurilor vieții să fie transformate în arme împotriva proiectului european”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene către oficialii europeni responsabili de implementarea politicii de coeziune.
În intervenția sa, Mînzatu a subliniat că România reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale impactului politicii de coeziune asupra vieții cotidiene. Ea a explicat că, în cei 18 ani de apartenență la UE, investițiile europene au transformat concret comunitățile: de la infrastructura rutieră și transportul public, până la echipamentele medicale achiziționate prin Fondul Social European, programele de screening, cursurile de formare profesională și sprijinul pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.
„Toate acestea fac parte, până la urmă, din schimbarea în bine a României prin politica de coeziune. Schimbările sunt vizibile, chiar dacă provocările rămân mari”, a arătat Mînzatu.

Ea a evidențiat și disparitățile persistente dintre regiuni, amintind că București-Ilfov se apropie de dublul mediei PIB-ului european, în timp ce regiunea Nord-Est se află la jumătate din această medie. În acest context, a salutat accentul pus de Raffaele Fitto pe sprijinirea regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România.
Mînzatu a reamintit că propunerea Comisiei pentru viitorul Cadru Financiar Multianual include un buget total de aproape 2 trilioane de euro, iar România ar urma să beneficieze de peste 60 miliarde de euro, una dintre cele mai mari alocări naționale. Ea a remarcat, însă, că reacția internă nu a reflectat anvergura acestor sume.
„Sumele contează. Avem nevoie de acești bani și avem nevoie să fim prezenți în dezbaterea privind bugetul european, cu tot profesionalismul și toată responsabilitatea.”
Vicepreședinta executivă a salutat propunerile Comisiei privind o implementare mai coerentă și mai „agilă” a fondurilor europene prin planurile naționale integrate și prin armonizarea regulilor între politicile existente.
Ea a subliniat importanța revenirii finanțării pentru capacitatea administrativă, absentă în actualul exercițiu financiar: „A fost dificil să implementați și PNRR, și politica de coeziune fără sprijin dedicat. De astea există și întârzieri. Propunerea vine acum cu o astfel de abordare”, a transmis oficialul Comisiei.
În încheiere, Mînzatu a pledat pentru găsirea unei modalități de a lupta pentru „dreptul de a sta”, o abordare europeană care să permită cetățenilor să își construiască un viitor în propria comunitate, nu în altă parte.
Ea a amintit că mobilitatea europeană a deschis oportunități importante pentru români, dar a avut și efecte negative, resimțite în comunități și în procesele democratice.
„Oamenii nu vor să plece pentru a obține un serviciu public de calitate, un job de calitate sau acces la educație. Și-ar dori toate aceste lucruri acasă. Și Europa trebuie să contribuie mai mult, mai țintit, la dezvoltarea acestor servicii acasă”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene, insistând că agenda socială trebuie să rămână o componentă esențială a proiectului european.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale, Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire pentru Crize, Roxana Mînzatu, se află astăzi la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială și la o conferință de nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune. Discuțiile acoperă revizuirea la jumătatea perioadei a Politicii de Coeziune și rolul acesteia în viitorul Cadrului Financiar Multianual, cu accent pe dezvoltare durabilă, competitivitate economică și reziliența regiunilor europene.
Pe lângă participarea la dezbateri, Mînzatu va avea o întâlnire bilaterală cu Nataša Mikuš Žigman, ministra dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația.
La nivelul discuțiilor din plen, sunt prezenți și președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru CFM, Dragoș Pîslaru, ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și miniștrii Coeziunii din statele membre participante.
COMISIA EUROPEANA
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică
Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale U E care nu au transmis Comisiei măsurile de transpunere a directivelor UE în legislația lor națională.
Potrivit unui comunicat al executivului european, aceste state membre, printre care și România, nu au transpus integral directiva privind eficiența energetică. Termenul limită pentru transpunere a expirat recent, iar Comisia le solicită să ia măsuri imediate pentru a-și alinia legislația la cerințele UE.
Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor state membre, acordându-le două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor. În cazul în care acestea nu se conformează, Comisia poate trece la etapa următoare și emite un aviz motivat.
Comisia solicită statelor membre să transpună normele consolidate privind eficiența energetică
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru necomunicarea transpunerii integrale a Directivei (UE) 2023/1791 privind eficiența energetică.
Directiva a fost adoptată în 2023, iar statele membre trebuiau să notifice transpunerea acesteia până la 11 octombrie 2025, cu excepția unor dispoziții specifice, cum ar fi cele privind raportarea, pentru care erau prevăzute termene specifice.
Noile norme stabilesc un obiectiv obligatoriu de reducere cu 11,7 % a consumului final de energie în UE până în 2030 (față de previziunile pentru 2020). Directiva impune, de asemenea, țărilor UE să se asigure că sectorul public dă exemplu, reducând propriul consum final de energie cu 1,9 % în fiecare an (față de nivelurile din 2021) și renovând cel puțin 3 % din clădirile publice anual.
Noile norme promovează, de asemenea, crearea de „ghișee unice” la nivel național, care sunt mecanisme ce oferă consiliere gratuită, îndrumare și sprijin practic pentru măsuri de eficiență energetică și renovare, facilitând acest proces în special pentru gospodăriile vulnerabile și pentru cele care locuiesc în clădiri cu cea mai slabă performanță energetică.
Statele membre trebuie să se asigure că centrele de date raportează datele privind eficiența energetică. Directiva promovează serviciile de eficiență energetică, inclusiv prin intermediul companiilor de servicii energetice și al soluțiilor inovatoare de finanțare.
Până în prezent, numai Cehia a notificat transpunerea integrală a directivei în termenul legal.
Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere celorlalte 26 de state membre. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Comisia. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare”
Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să ajute cetățenii să obțină venituri adecvate la pensionare, prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficiente.
Potrivit unui comunicat al executivului european, acțiunile propuse urmăresc să completeze – nu să înlocuiască – pensiile publice, care reprezintă fundamentul sistemelor de pensii din toate statele membre.
Pachetul de astăzi face parte din Strategia Comisiei privind Uniunea Economiilor și Investițiilor (SIU), care își propune să creeze mai multe oportunități pentru gospodării de a-și crește averea prin piețele de capital, stimulând totodată creșterea economică și competitivitatea UE.
„Obiectivul nostru este clar: fiecare persoană ar trebui să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare. De aceea am avut o abordare cuprinzătoare pentru a consolida pensiile suplimentare, care să completeze, nu să înlocuiască, pensiile publice. Măsurile noastre le vor oferi europenilor instrumente mai bune pentru a-și planifica cu încredere vârsta a treia, deschizând în același timp noi surse de finanțare pentru a susține economia UE. Îi îndemn pe toți actorii implicați, inclusiv statele membre, să ni se alăture, deoarece implementarea eficientă la nivel național va fi esențială pentru atingerea acestor obiective comune”, a declarat Maria Luis Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare şi Uniunea Economiilor și Investițiilor.
Având în vedere schimbările demografice și dinamica pieței forței de muncă, care impun adaptarea sistemelor de pensii, pensiile suplimentare – atât sistemele de pensii ocupaționale, cât și cele personale – pot ajuta cetățenii să obțină venituri mai diversificate la pensie, sporind securitatea și stabilitatea financiară la pensionare.
Acestea pot completa avantajele pensiilor publice care, în multe cazuri, nu vor fi suficiente pentru a menține un nivel de trai adecvat, în special în rândul persoanelor vulnerabile și al femeilor, unde diferența de pensie între bărbați și femei se situează în prezent la 24,5 %.
Sisteme de pensii suplimentare mai solide și mai eficiente pot contribui, de asemenea, la creșterea economică și la competitivitatea Europei, prin mobilizarea economiilor pe termen lung pentru investiții productive.
Obiectivul măsurilor propuse este de a consolida atât cererea, cât și oferta de pensii suplimentare. Inițiativele respectă pe deplin competențele statelor membre de a organiza și concepe sistemele naționale de pensii, precum și autonomia partenerilor sociali în cazul în care aceștia sunt responsabili de instituirea și gestionarea sistemelor de pensii.
Acest pachet se bazează pe și completează celelalte inițiative ale Comisiei în materie de educație financiară anunțate până în prezent, inclusiv cele privind educația financiară și recomandarea privind conturile de economii și de investiții, care vizează în mod colectiv îmbunătățirea bunăstării financiare a cetățenilor UE, în special prin extinderea opțiunilor de a obține randamente mai bune din economiile lor.
Măsuri propuse
Recomandare privind sistemele de urmărire a pensiilor, tablourile de bord ale pensiilor și înscrierea automată în sistemele de pensii suplimentare
Comisia recomandă statelor membre:
- Să pună în aplicare, în conformitate cu circumstanțele naționale și respectând pe deplin rolul și autonomia partenerilor sociali și prerogativele de negociere colectivă, înscrierea automată, adică includerea automată a lucrătorilor în sistemele de pensii suplimentare, cu libertatea deplină a persoanelor fizice de a se retrage. Acest demers se va baza pe bunele practici existente în UE și pe lecțiile învățate din alte țări. Aceasta este o modalitate de a crește participarea la sistemele de pensii suplimentare și de a debloca o piață mai mare a pensiilor suplimentare;
- Dezvoltarea în continuare a unor sisteme comprehensive de urmărire a pensiilor, pentru a oferi cetățenilor o imagine clară asupra drepturilor lor la pensie și asupra beneficiilor preconizate în cadrul tuturor sistemelor de pensii. Astfel de sisteme de urmărire vor contribui la soluționarea problemei participării scăzute la sistemele de pensii suplimentare, adesea cauzată de conștientizarea limitată a cetățenilor cu privire la pensia lor viitoare. Aceste sisteme ar trebui să fie compatibile cu Serviciul european de urmărire, sprijinind mobilitatea transfrontalieră
- Dezvoltarea de tablouri de bord naționale privind pensiile, pentru ca factorii de decizie din statele membre să aibă o imagine mai clară asupra acoperirii, sustenabilității și adecvării sistemului lor de pensii multipilon. Aceste tablouri de bord naționale ar fi în cele din urmă integrate într-un tablou de bord privind pensiile la nivelul UE.
Propunere legislativă de modificare a Directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) II
Directiva IFPO II a stabilit standarde comune la nivelul UE pentru a asigura o gestionare și o supraveghere solide ale IFPO, respectând în același timp rolul partenerilor sociali. Cu toate acestea, multe sisteme rămân prea mici pentru a-și diversifica investițiile și a oferi rezultate optime pentru persoanele care economisesc.
Pentru a valorifica potențialul pensiilor ocupaționale, Comisia propune consolidarea și modernizarea cadrului pentru a sprijini mai bine eficiența, amploarea și încrederea în pensiile suplimentare.
Revizuirea îmbunătățește protecția deponenților și elimină barierele din calea consolidării determinate de piață și a altor forme de promovare a economiilor de scară. Aceste măsuri vor ajuta IORP-urile să funcționeze mai eficient, să reducă costurile, să-și diversifice portofoliile de investiții, inclusiv în acțiuni, pentru a obține randamente mai mari din economiile cetățenilor. Acest lucru contribuie, de asemenea, la creșterea oportunităților de finanțare pentru întreprinderile europene.
Propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind un produs paneuropean de pensii individuale (PEPP)
Revizuirea Regulamentului PEPP vizează să facă din produsul paneuropean de pensii individuale (PEPP) o opțiune mai atractivă, mai accesibilă și mai rentabilă pentru persoanele care economisesc. Aceasta va elimina cerințele și caracteristicile de concepție existente care au împiedicat adoptarea PEPP, asigurând în același timp în continuare un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.
Revizuirea introduce un „PEPP de bază” accesibil și ușor de utilizat, investit în active financiare simple și oferit publicului fără consultanță. Persoanele care economisesc vor avea, de asemenea, acces la PEPP-uri „personalizate” care pot include garanții și active mai complexe, necesitând consultanță pentru a se asigura că consumatorii le înțeleg. Astfel, PEPP va putea fi adaptat la diferite preferințe ale investitorilor și va fi adecvat pentru diverse tipuri de furnizori, inclusiv administratori de active și asigurători. PEPP va putea fi utilizat și la locul de muncă și ar putea servi ca instrument de înscriere automată, în cazul în care acest lucru este permis de legislația națională și respectă pe deplin prerogativele și autonomia partenerilor sociali.
Aceste modificări vor reduce barierele în calea furnizării și distribuției, vor lărgi gama de opțiuni pentru persoanele care economisesc, fiind susținute de un tratament fiscal favorabil și coerent, întrucât statele membre vor fi obligate să ofere un tratament fiscal comparabil între produsele naționale de pensii personale.
Clarificarea principiului persoanei prudente
Principiul persoanei prudente reglementează modul în care furnizorii de IORP și PEPP ar trebui să investească și să gestioneze portofoliile lor de active. Cu toate acestea, acest principiu a fost interpretat și pus în aplicare în mod foarte diferit în statele membre, ceea ce a limitat adesea capacitatea sistemelor de pensii de a-și diversifica investițiile, în special în acțiuni. În conformitate cu strategia SIU, comunicarea Comisiei adoptată astăzi clarifică acest principiu, cu scopul de a crește investițiile în acțiuni – atât private, cât și cotate la bursă – pentru a ajuta cetățenii să obțină randamente mai mari pe termen lung din economiile lor și pentru a elibera noi surse de finanțare pentru economia UE.
