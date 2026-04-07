România face parte din coaliția internațională pentru securitatea în Strâmtoarea Ormuz, afirmă Nicușor Dan: Avem experiență în deminare, nu este vorba de a ne angrena în conflict

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că autoritățile române analizează posibilitatea participării la o coaliție internațională privind securitatea în Strâmtoarea Ormuz, subliniind că nu se pune problema implicării în conflictul militar din regiune.

Șeful statului a precizat că la nivelul Ministerul Apărării Naționale și al Ministerul Afacerilor Externe au avut loc deja discuții preliminare, în timp ce consultările tehnice între statele implicate continuă.

„Pentru moment s-a constituit o coaliție dedicată acestei probleme, iar România face parte din ea”, a afirmat președintele.

Acesta a insistat că eventualele acțiuni ale coaliției sunt condiționate de o încetare a focului, temporară sau definitivă, în regiune, excluzând orice implicare directă în conflict.

„Nu este vorba de a ne angrena în conflictul existent, ci doar de scenarii tehnice”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește contribuția concretă a României, președintele a arătat că nu au fost stabilite încă detalii privind numărul de militari, echipamentele sau durata unei eventuale misiuni, fiecare stat evaluându-și în prezent capacitățile.

Un posibil rol pentru România ar putea fi în zona operațiunilor de deminare maritimă, în contextul experienței acumulate în cadrul cooperării regionale.

„Avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare și asta poate să fie interesant”, a mai declarat președintele.