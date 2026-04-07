România face parte din coaliția internațională pentru securitatea în Strâmtoarea Ormuz, afirmă Nicușor Dan: Avem experiență în deminare, nu este vorba de a ne angrena în conflict

Robert Lupițu
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că autoritățile române analizează posibilitatea participării la o coaliție internațională privind securitatea în Strâmtoarea Ormuz, subliniind că nu se pune problema implicării în conflictul militar din regiune.

Șeful statului a precizat că la nivelul Ministerul Apărării Naționale și al Ministerul Afacerilor Externe au avut loc deja discuții preliminare, în timp ce consultările tehnice între statele implicate continuă.

„Pentru moment s-a constituit o coaliție dedicată acestei probleme, iar România face parte din ea”, a afirmat președintele.

Acesta a insistat că eventualele acțiuni ale coaliției sunt condiționate de o încetare a focului, temporară sau definitivă, în regiune, excluzând orice implicare directă în conflict.

„Nu este vorba de a ne angrena în conflictul existent, ci doar de scenarii tehnice”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește contribuția concretă a României, președintele a arătat că nu au fost stabilite încă detalii privind numărul de militari, echipamentele sau durata unei eventuale misiuni, fiecare stat evaluându-și în prezent capacitățile.

Un posibil rol pentru România ar putea fi în zona operațiunilor de deminare maritimă, în contextul experienței acumulate în cadrul cooperării regionale.

„Avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare și asta poate să fie interesant”, a mai declarat președintele.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Președintele Senatului, de Ziua Mondială a Sănătății: Susțin dezvoltarea infrastructurii medicale și investițiile majore în sănătate
Ministrul Sănătății pledează pentru extinderea rețelei de centre de mari arși, inclusiv la București, cu sprijinul Băncii Mondiale
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

