România face un pas important în tratarea marilor arși, anunță ministrul Sănătății: „Centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an”

România face un pas important în tratarea marilor arși, centrul de la Timișoara urmând să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„România face un pas important în tratarea marilor arși: centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic, l-am susținut constant alaturi de echipă și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși”, a transmis Rogobete, pe pagina de Facebook a ministerului.

Potrivit ministrului, stadiul lucrărilor a ajuns la 75–80%, cu structura finalizată integral, iar la arhitectură și instalații progresul fiind de 70%, respectiv 75%.

Alexandru Rogobete a precizat că acest centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație:

58 de paturi pentru UPU-SMURD

12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave

6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici

5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă

o secție ATI cu 27 de paturi

un bloc operator modern cu 25 de săli

De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure, a anunțat ministrul.

„Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede”, a precizat Alexandru Rogobete.

Construirea Centrelor de Mari Arși, alături de Institutul Oncologic din Timişoara, face parte dintr-un program amplu de modernizare a sistemului medical românesc, derulat de Ministerul Sănătății în colaborare cu autoritățile județene.

„Aceste investiții aduc servicii medicale de înaltă performanță mai aproape de pacienți, reduc inechitățile de tratament și consolidează capacitatea de reacție a sistemului sanitar în situații critice. Este un proiect de echipă, coordonat de Ministerul Sănătății și implementat exemplar de echipa din Timișoara. România are nevoie de spitale moderne și sigure, iar acest obiectiv devine realitate pas cu pas”, a punctat ministrul Sănătății.