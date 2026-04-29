România face un pas strategic în dezvoltarea infrastructurii AI. Ministerul Energiei și al Finanțelor, cu sprijinul ADR, caută un lider de consorțiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory

Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), au lansat o Expresie de Interes (EOI) pentru identificarea unui Lider de Consorțiu care va contribui la dezvoltarea și implementarea proiectului Black Sea AI Gigafactory.

Potrivit Autorității pentru Digitalizarea României, este vorba despre o inițiativă de anvergură, care vizează construirea unei infrastructuri avansate de calcul pentru inteligență artificială, cu impact la nivel național și regional.

Proiectul urmărește să consolideze poziția României în ecosistemul european al inteligenței artificiale și să transforme regiunea Mării Negre într-un punct relevant pentru infrastructura digitală de nouă generație.

„România face un pas strategic în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială. În această etapă, demersul are rolul de a identifica parteneri cu experiență, capacitate financiară și viziune strategică, capabili să coordoneze un consorțiu și să contribuie la definirea unui concept de investiție realist și scalabil”, transmite ADR.

Potrivit Autorității pentru Digitalizarea României, aceasta este o etapă de consultare a pieței și de preselectare, fără solicitarea unui design tehnic final sau a unor angajamente ferme de finanțare.

Se urmărește, însă, conturarea unei direcții clare de dezvoltare, inclusiv pentru o fază inițială care ar putea ajunge la aproximativ 20.000 de GPU-uri sau echivalente AI.

Termen-limită depunere este 14.06.2026, ora 17:00.

„Un proiect care poate redefini rolul României în economia digitală europeană începe cu acest prim pas”, subliniază ADR.