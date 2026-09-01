România, Franța, Italia, NATO și UE, solidare cu Germania în urma atacului “hibrid” cu dronă explozivă atribuit Rusiei

România, Franța, NATO și Uniunea Europeană și-au exprimat solidaritatea cu Germania după ce Berlinul a stabilit responsabilitatea Rusiei pentru un atac „hibrid” cu o dronă încărcată cu explozibili, care a vizat aeroportul din Leipzig la începutul lunii august.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis marți că Alianța este alături de Germania după atacul de la Leipzig din 14 august, în urma unei discuții cu cancelarul german Friedrich Merz.

„NATO este alături de Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig din 14 august”, a transmis Rutte pe X, adăugând că Alianța își va proteja membrii „împotriva oricărei amenințări”, inclusiv a acțiunilor ostile precum cele de la Leipzig și din alte zone ale NATO.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August. The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

Șeful NATO a acuzat Rusia că încearcă să intimideze statele aliate și să slăbească unitatea și determinarea acestora de a sprijini Ucraina, avertizând că aceste eforturi vor eșua.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit, la fel ca și angajamentul nostru de oțel pentru apărarea colectivă a NATO”, a afirmat Mark Rutte.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, după o discuție cu Friedrich Merz, că Uniunea Europeană este „în deplină solidaritate cu Germania în fața acestui atac al Rusiei”.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport. I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia. We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

„Vom menține unitatea UE în pofida acestor acte grave și tot mai frecvente”, a transmis von der Leyen, avertizând că Rusia încearcă să răspândească neîncredere și teamă în societățile europene.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat, în cei mai fermi termeni, tentativa Rusiei de a ataca cu o dronă aeroportul din Leipzig și a cerut Moscovei să pună capăt războiului de agresiune împotriva Ucrainei, în loc să escaladeze conflictul.

Costa a reafirmat solidaritatea deplină a UE cu Germania și a subliniat că Uniunea rămâne „puternică și unită”, iar Rusia „nu va triumfa”.

El a dat asigurări că sprijinul european pentru Ucraina rămâne neclintit și că UE va colabora cu Germania și celelalte state membre pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei până când aceasta va da semne că este dispusă să-și schimbe cursul.

We condemn in the strongest possible terms Russia’s attempted drone attack at Leipzig Airport. Russia must stop its war of aggression against Ukraine, instead of escalating. The EU stands in full solidarity with Germany. The EU remains strong and united and Russia will not… — António Costa (@eucopresident) September 1, 2026

Macron: Atacurile hibride rusești se înmulțesc în Europa

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Germania a stabilit responsabilitatea Rusiei pentru incidentele grave produse la Leipzig și a avertizat că atacurile hibride rusești se înmulțesc în Europa.

„Aceste atacuri hibride se înmulțesc în Europa. Nu pot rămâne fără răspuns”, a transmis Macron, exprimând solidaritatea deplină a Franței cu Germania și sprijinul Parisului pentru adoptarea unor noi sancțiuni europene împotriva Rusiei.

Macron a pledat, totodată, pentru unitate și fermitate în fața escaladării și pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei.

L’Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août. Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent rester sans réponse. La France est pleinement solidaire de l’Allemagne et soutient l’adoption de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2026

Meloni: Securitatea aliaților este securitatea noastră, a tuturor

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat, la rândul său, „deplina solidaritate” cu Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig.

Ea a subliniat că „securitatea aliaților este securitatea noastră, a tuturor” și a avertizat că tentativele de intimidare sau de creare a unor diviziuni între aliați nu vor avea succes. Meloni a pledat pentru un răspuns unit la acțiunile hibride îndreptate împotriva oricărui stat aliat și pentru menținerea unei poziții credibile de descurajare pentru protejarea securității cetățenilor.

Italy stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig. The security of our Allies is the security of us all. Attempts to intimidate us or to drive a wedge between Allies will not succeed: hybrid actions against any one of us are a matter of… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 1, 2026

Oana Țoiu: România a cunoscut astfel de acțiuni provocatoare ale Rusiei

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a transmis că România este solidară cu Germania și a calificat atacul de la Leipzig drept parte a unei „campanii hibride persistente și periculoase” desfășurate de Rusia împotriva statelor UE și NATO.

„România stă alături de Germania în fața atacului imprudent și iresponsabil al Rusiei de la Leipzig”, a transmis Oana Țoiu.

Romania stands in solidarity with Germany in the face of Russia’s reckless and irresponsible attack in Leipzig. This attack is part of a persistent and dangerous hybrid campaign perpetrated by Russia against EU and NATO countries in clear violation of international law.… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 1, 2026

Ministrul a amintit că România s-a confruntat, la rândul său, cu acțiuni rusești pe care le-a calificat drept „imprudente și provocatoare”, în special prin incursiunile unor drone armate în spațiul aerian național.

Oana Țoiu a susținut că încălcările dreptului internațional „nu pot fi ignorate” și a afirmat că acestea trebuie să aibă un cost pentru Rusia.

România susține, de asemenea, măsurile adoptate de guvernul german și sprijină acțiuni colective ferme la nivelul UE pentru a impune costuri Rusiei, inclusiv prin consolidarea și extinderea sancțiunilor.

Subiectul atacului de la Leipzig va fi discutat miercuri la Bruxelles de Ursula von der Leyen și Friedrich Merz și se află, de asemenea, pe agenda reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre UE programată în Irlanda.