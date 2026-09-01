România, Franța, Italia, NATO și UE, solidare cu Germania în urma atacului “hibrid” cu dronă explozivă atribuit Rusiei

NATOU.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union, 2025

România, Franța, NATO și Uniunea Europeană și-au exprimat solidaritatea cu Germania după ce Berlinul a stabilit responsabilitatea Rusiei pentru un atac „hibrid” cu o dronă încărcată cu explozibili, care a vizat aeroportul din Leipzig la începutul lunii august.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis marți că Alianța este alături de Germania după atacul de la Leipzig din 14 august, în urma unei discuții cu cancelarul german Friedrich Merz.

„NATO este alături de Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig din 14 august”, a transmis Rutte pe X, adăugând că Alianța își va proteja membrii „împotriva oricărei amenințări”, inclusiv a acțiunilor ostile precum cele de la Leipzig și din alte zone ale NATO.

Șeful NATO a acuzat Rusia că încearcă să intimideze statele aliate și să slăbească unitatea și determinarea acestora de a sprijini Ucraina, avertizând că aceste eforturi vor eșua.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit, la fel ca și angajamentul nostru de oțel pentru apărarea colectivă a NATO”, a afirmat Mark Rutte.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, după o discuție cu Friedrich Merz, că Uniunea Europeană este „în deplină solidaritate cu Germania în fața acestui atac al Rusiei”.

 

„Vom menține unitatea UE în pofida acestor acte grave și tot mai frecvente”, a transmis von der Leyen, avertizând că Rusia încearcă să răspândească neîncredere și teamă în societățile europene.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat, în cei mai fermi termeni, tentativa Rusiei de a ataca cu o dronă aeroportul din Leipzig și a cerut Moscovei să pună capăt războiului de agresiune împotriva Ucrainei, în loc să escaladeze conflictul.

Costa a reafirmat solidaritatea deplină a UE cu Germania și a subliniat că Uniunea rămâne „puternică și unită”, iar Rusia „nu va triumfa”.

El a dat asigurări că sprijinul european pentru Ucraina rămâne neclintit și că UE va colabora cu Germania și celelalte state membre pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei până când aceasta va da semne că este dispusă să-și schimbe cursul.

Macron: Atacurile hibride rusești se înmulțesc în Europa

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Germania a stabilit responsabilitatea Rusiei pentru incidentele grave produse la Leipzig și a avertizat că atacurile hibride rusești se înmulțesc în Europa.

„Aceste atacuri hibride se înmulțesc în Europa. Nu pot rămâne fără răspuns”, a transmis Macron, exprimând solidaritatea deplină a Franței cu Germania și sprijinul Parisului pentru adoptarea unor noi sancțiuni europene împotriva Rusiei.

Macron a pledat, totodată, pentru unitate și fermitate în fața escaladării și pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei.

Meloni: Securitatea aliaților este securitatea noastră, a tuturor

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat, la rândul său, „deplina solidaritate” cu Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig.

Ea a subliniat că „securitatea aliaților este securitatea noastră, a tuturor” și a avertizat că tentativele de intimidare sau de creare a unor diviziuni între aliați nu vor avea succes. Meloni a pledat pentru un răspuns unit la acțiunile hibride îndreptate împotriva oricărui stat aliat și pentru menținerea unei poziții credibile de descurajare pentru protejarea securității cetățenilor.

Oana Țoiu: România a cunoscut astfel de acțiuni provocatoare ale Rusiei

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a transmis că România este solidară cu Germania și a calificat atacul de la Leipzig drept parte a unei „campanii hibride persistente și periculoase” desfășurate de Rusia împotriva statelor UE și NATO.

„România stă alături de Germania în fața atacului imprudent și iresponsabil al Rusiei de la Leipzig”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a amintit că România s-a confruntat, la rândul său, cu acțiuni rusești pe care le-a calificat drept „imprudente și provocatoare”, în special prin incursiunile unor drone armate în spațiul aerian național.

Oana Țoiu a susținut că încălcările dreptului internațional „nu pot fi ignorate” și a afirmat că acestea trebuie să aibă un cost pentru Rusia.

România susține, de asemenea, măsurile adoptate de guvernul german și sprijină acțiuni colective ferme la nivelul UE pentru a impune costuri Rusiei, inclusiv prin consolidarea și extinderea sancțiunilor.

Subiectul atacului de la Leipzig va fi discutat miercuri la Bruxelles de Ursula von der Leyen și Friedrich Merz și se află, de asemenea, pe agenda reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre UE programată în Irlanda.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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