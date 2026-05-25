România găzduiește exercițiul Noble Blueprint organizat de Comandamentul Întrunit al NATO de la Napoli: Este vizată și zona strategică Poarta Focșanilor

Robert Lupițu
România găzduiește, în perioada 25 – 27 iunie 2026, exercițiul multinațional NOBLE BLUEPRINT 2026, organizat sub coordonarea Comandamentului Întrunit Aliat de la Napoli, în cadrul eforturilor NATO de consolidare a capacității de reacție și apărare pe Flancul Estic al Alianței, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Exercițiul are ca obiectiv principal antrenarea și validarea unor secvențe specifice din Planul Regional de Obstacole – Sud-Est (Regional Barrier Plan – South East – RBP-SE), prin sincronizarea și coordonarea activităților de planificare operațională și tactică într-un context aliat și multinațional.

Activitățile planificate includ sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate și contramobilitate, coordonarea acțiunilor între structurile participante, precum și recunoașteri în teren desfășurate în zona Porții Focșanilor.

Poarta Focșanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe Flancul Estic al NATO, având un rol esențial în asigurarea mobilității forțelor aliate și în consolidarea capacității de reacție și apărare în regiunea Mării Negre, arată sursa citată.

Poarta Focșanilor are rolul unui coridor esențial de mobilitate militară între regiunile din estul și sudul țării. Relieful predominant jos favorizează deplasarea unităților mecanizate și desfășurarea operațiunilor de manevră, însă particularitățile geografice canalizează mișcările militare prin acest spațiu, transformându-l într-un punct-cheie pentru controlul operațional al regiunii. Din perspectivă strategică, importanța sa este strâns legată de lanțul Carpaților Orientali, securizarea trecătorilor montane fiind esențială pentru apărarea și utilizarea eficientă a acestui coridor.

Exercițiul NOBLE BLUEPRINT 2026 urmărește creșterea capacității de cooperare dintre structurile participante, perfecționarea proceselor de planificare și coordonare multinațională, precum și consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

