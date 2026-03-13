România, Germania și alte șase țări membre solicită înăsprirea măsurilor pentru a împiedica intrarea combatanților ruși în UE 

Cancelarul German Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk și președintele Nicușor Dan se numără printre liderii UE care îndeamnă Bruxelles-ul să înăsprească regulile privind vizele pentru cetățenii ruși cu experiență de luptă în Ucraina, informează Politico Europe.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, opt lideri au avertizat că războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei generează riscuri pe termen lung pentru securitatea internă a spațiului Schengen al UE.

Aceștia susțin că luptătorii demobilizați sau cei care participă în rotație, inclusiv mii de persoane recrutate din închisori, ar putea încerca să călătorească în țările UE, ceea ce ar putea alimenta crima organizată, infracțiunile cu violență sau activități ostile de stat. Ei afirmă că numărul tot mai mare de vize eliberate cetățenilor ruși conferă un caracter de urgență acestei probleme.

„Unul dintre cele mai grave și persistente riscuri îl reprezintă posibila deplasare a foștilor și actualilor combatanți ruși (cetățeni ruși) în spațiul Schengen. Persoanele care au participat la război ca parte a forțelor armate ale statului agresor prezintă riscuri grave pentru securitatea internă, inclusiv prin comiterea de infracțiuni violente, prin rețele de criminalitate organizată, mișcări extremiste sau activități ostile ale statului, în contextul mai larg al acțiunilor hibride ale Rusiei”, este precizat în scrisoarea consultată de Politico.

Conform estimărilor din sectorul turismului, cetățenii ruși au depus între 620.000 și 670.000 de cereri de viză Schengen în 2025, situându-se printre primele cinci naționalități care solicită intrarea în UE. Aproximativ patru din cinci solicitanți au primit viza.

„Prin urmare, orice intrare poate avea consecințe grave pentru securitatea unui stat membru sau a întregului spațiu Schengen”, se menționează în scrisoarea semnată de țările baltice, Finlanda, Suedia, Germania, Polonia și România.

Prin această inițiativă, cele opt țări semnatare solicită Comisiei Europene să elaboreze restricții specifice privind vizele și să analizeze posibilitatea modificării normelor UE pentru a permite interdicții coordonate de intrare.

Bruxellesul a îngreunat și a scumpit deja obținerea vizelor pentru ruși, suspendând acordul de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.

Unele țări membre, precum statele baltice, au mers și mai departe, interzicând sau restricționând sever accesul rușilor pe teritoriul lor.

La finalul anului trecut, Comisia Europeană a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru resortisanții ruși, majoritatea vizelor fiind eliberate pentru șederi mai scurte și cu o valabilitate mai limitată.