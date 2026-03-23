România îl propune pe Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, anunță Nicușor Dan

România îl propune pe Dacian Cioloș, fost prim-ministru și ex-comisar european, pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), a anunțat luni președintele Nicușor Dan, în cadrul unui eveniment găzduit la Palatul Cotroceni dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei.

“În prezent, pentru funcția de secretar general al Francofoniei există doi candidați, ambii provenind din aceeași regiune, Africa Centrală. Faptul că avem o competiție este un semn bun, un semn de democrație, de vitalitate și de interes al statelor și guvernelor membre pentru viitorul francofoniei. În acest context, credem că apariția unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației. Pentru toate aceste elemente, dar și pentru rolul important pe care țara noastră îl are în cadrul francofoniei, am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în această competiție prin lansarea oficială a unei candidaturi – candidatura oficială a domnului Dacian Cioloș, fost prim-ministru și fost comisar european pentru agricultură. Este o opțiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat până acum un secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Este o opțiune cu vocația de a reuni, constructivă și orientată spre viitor. Este momentul ca România să profileze mai puternic”, a anunțat Nicușor Dan.

Alegerea următorului secretar general al OIF pentru mandatul 2007-2030 va avea loc la următorul sommet al Francofoniei, care va avea loc în toamnă, în Cambodgia.

Dacian Cioloș are o vastă experiență politică acumulată la nivel național și european.

Cioloș a fost comisar european pentru agricultură din partea României în mandatul 2010-2014. Ulterior, a fost prim-ministru al României, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, când a condus un guvern tehnocrat după tragedia de la Colectiv.

În 2019, Dacian Cioloș a fost ales europarlamentar pe listele Alianței USR PLUS la alegerile europene din acel an. Din această postură, Cioloș a fost ales președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, al treilea cel mai mare grup politic la acel moment, grație unei alianțe între liberalii europeni și partidul președintelui francez Emmanuel Macron. El a devenit atunci primul român și est-european aflat la șefia unui grup politic din Parlamentul European

Cioloș a condus grupul Renew Europe până în toamna anului 2021, când a demisionat din funcție pentru a se concentra pe conducerea Uniunii Salvați România, după ce a câștigat alegerile pentru șefia partidului.

După ce a demisionat din fruntea USR, la începutul anului 2022, Dacian Cioloș și-a continuat activitatea la nivelul Parlamentului European, unde și-a încheiat mandatul de eurodeputat la finalul legislaturii 2019-2024.



În perioada celor 100 de zile în care Ilie Bolojan a exercitat mandatul de președinte interimar al României, Cioloș a fost consilier onorific pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.