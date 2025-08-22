FONDURI EUROPENE
România, implicată în patru proiecte dedicate refacerii sănătății apelor Mării Negre și ale Dunării, finanțate de UE cu peste 30 milioane de euro
Uniunea Europeană a anunțat o investiție majoră de 116 milioane de euro în 13 proiecte noi dedicate refacerii sănătății oceanelor și apelor, în cadrul misiunii „Restore our Ocean and Waters”. România este parte a patru dintre aceste proiecte: DanubeLife, SWIM, SoS2LearnDBS și INSPIRI.
Proiectele vizează protecția habitatelor pentru speciile migratoare de pești, reducerea poluării și implicarea comunităților locale în refacerea ecosistemelor acvatice. Ele vor fi implementate în bazinele Mării Negre și Dunării, dar și în alte regiuni europene.
- DanubeLife beneficiază de o finanțare europeană de 7,79 milioane de euro și are ca obiectiv protejarea și restaurarea ecosistemelor de apă dulce din bazinul Dunării, prin soluții bazate pe natură și refacerea coridoarelor de migrație pentru specii precum somonul dunărean, scrumbia de Dunăre sau sturionii.
- SWIM primește 7,52 milioane de euro de la UE și urmărește refacerea habitatelor pentru pești migratori în bazinul Dunării și nord-vestul Mării Negre. Proiectul propune soluții inovatoare, precum pasaje pentru pești, reconectări laterale și repopulări controlate.
- SoS2LearnDBS, finanțat cu 12,5 milioane de euro, se concentrează pe restaurarea ecosistemelor din bazinul Dunării și Mării Negre prin implicarea comunităților locale, promovând soluții inovatoare, educație și acțiuni practice.
- INSPIRI, cu o finanțare de 2,96 milioane de euro, abordează barierele de guvernanță și lipsa de implicare publică, dezvoltând scenarii și viziuni comune pentru viitorul apelor europene. Proiectul folosește și instrumente artistice și narative pentru a crește conștientizarea.
Aceste inițiative fac parte din programul Orizont Europa, prin care UE sprijină soluții la marile provocări societale. Proiectele au fost selectate în urma evaluării independente de către experți, iar România este unul dintre beneficiarii direcți ai acestui efort european de mediu.
Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate, afirmă Bolojan după discuții cu miniștrii sănătății, educației și mediului privind finanțările din PNRR
Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate pentru a crea condiții de dezvoltare pe termen lung și pentru a asigura creșterea economică, a afirmat joi premierul Ilie Bolojan, după prima rundă de întâlniri cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Mediului pentru analiza proiectelor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Discuțiile au vizat atât proiectele care rămân finanțate prin PNRR, cât și identificarea altor surse de finanțare pentru investițiile mature ce nu se pot încadra în acest program, arată Guvernul într-un comunicat.
Conform Palatului Victoria, premierul Ilie Bolojan a subliniat că din PNRR vor fi în continuare finanțate proiectele pentru care lucrările au început și care vor fi finalizate până la 31 august 2026, precum și cele care reprezintă ținte de investiții asumate de România prin acest mecanism european. Pentru celelalte proiecte mature, Guvernul va căuta soluții de finanțare prin bugetul național sau alte programe europene.
„Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate pentru a crea condiții de dezvoltare pe termen lung și pentru a asigura creșterea economică. Singura măsură pe care o putem lua acum este să finanțăm investiții, din orice formă de resurse disponibile. Avem un tablou de bord național ce include toate proiectele pregătite, stadiul de realizare al fiecăruia și toate elementele necesare analizei obiective. Fiecare ministru va stabili portofoliul proiectelor prioritare și etapizarea lor. Fie că avem în vedere construcția sau modernizarea unităților sanitare și de învățământ, fie amenajarea rețelelor de apă și canalizare, este esențial ca peste un an România și cetățenii noștri să poată vedea în viața de zi cu zi că fondurile din PNRR au fost înțelept investite”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
Citiți și Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
În domeniul sănătății, au fost analizate proiectele de construcție și amenajare a unor noi spitale, dotarea cabinetelor medicilor de familie, a ambulatoriilor și a secțiilor de terapie intensivă.
În educație, discuțiile s-au axat pe construcția, modernizarea și renovarea căminelor studențești și a campusurilor universitare, dotarea unităților de învățământ, dar și pe programele pentru combaterea abandonului școlar și sprijinirea copiilor și tinerilor din medii defavorizate.
În domeniul mediului, accentul a fost pus pe proiecte de apărare împotriva inundațiilor, realizarea cadastrului apelor și managementul apelor uzate.
La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din PNRR.
ICI București, partener într-un proiect european pentru sprijinirea tinerilor șomeri
Pe 30 iunie 2025 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Incluziv – Servicii de ocupare pentru tineri, inclusiv tineri NEET”, derulat de Global Commercium Development SRL, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București.
Proiectul, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, are o valoare totală de aproape 5 milioane de lei și se va desfășura în perioada iulie 2025-decembrie 2027.
Scopul proiectului este sprijinirea a 278 de tineri sub 30 de ani din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin pachete personalizate de consiliere, formare profesională și alte servicii care să le faciliteze accesul pe piața muncii.
Grupul țintă îi include pe tinerii șomeri, persoanele inactive și tinerii NEET (care nu urmează școala, cursuri sau nu au loc de muncă).
Prin acest proiect se urmărește creșterea șanselor de angajare pentru tineri și promovarea echității sociale în zone mai puțin dezvoltate ale țării.
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
Guvernul a adoptat astăzi, 19 august, o Ordonanță de Urgență prin care stabilește criteriile de selecție pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri publice naționale. Potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, această măsură vine pe fondul unei situații „extrem de dificile” pe care a găsit-o: renegocierea de un an de zile a PNRR-ului, o supracontractare masivă de 47,4 miliarde de euro față de anvelopa reală de 21,5 miliarde de euro disponibilă după renegocierea cu Comisia Europeană, dar și situația fiscal-bugetară din prezent.
„Este pentru mine și pentru colegii din guvern un moment hotărător, repet, de transparență, de profesionalism, de a pune ordine în modul în care se finanțează lucrurile pe PNRR. (…) Este important ca risipa, un fenomen care a existat și există în continuare, să o eliminăm. Această ordonanță de urgență continuă procesul pe care l-am demarat prin renegocierea PNRR accelerată și obținerea unui preacord cu Comisia Europeană pe o variantă de PNRR care consumă integral zona de fonduri nereambursabile”, a transmis ministrul Dragoș Pîslaru în cadrul conferinței de presă de la Guvern.
Ce prevede ordonanța:
- Contractele semnate, dar neactivate (fără licitații, fără lucrări) vor fi reziliate.
- Proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30%, vor fi suspendate, cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.
- Proiectele cu progres peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026.
- Ministerele de linie au 15 zile (de la adoptarea OUG) pentru a trimite liste detaliate cu proiectele care respectă aceste criterii, dar și costurile, sursele de finanțare și riscuri asociate neimplementării.
De asemenea, MIPE anunță că din luna septembrie va fi disponobil, în mod transparent, un tablou de bord public, unde fiecare proiect finanțat va putea fi urmărit de cetățeni și mass-media: „Pentru prima dată, după patru ani de la implementarea PNRR, vom avea o listă completă, nu doar titluri generale precum autostrăzi sau spitale.”
În cazul investițiilor care nu pot fi realizate, vor fi analizate pentru a fi transferate către alte programe cu finanțare europeană, bugete locale sau linii de creditare internaționale.
Nu în ultimul rând, Guvernul pregătește o nouă ordonanță, prin care să clarifice fluxurile financiare și să permită conservarea sau mutarea proiectelor pe alte surse.
În ceea ce privește programele naționale de investiții – PNDL 1 și 2, „Anghel Saligny”, dar și alte programe gestionate de Compania Națională de Investiții –, actul normativ introduce reguli speciale pentru anul 2025 privind asumarea de noi angajamente și atribuirea de noi contracte. Așadar, se instituie o limitare strictă a sumelor exprimate în euro pentru toate programele naționale de investiții în anul viitor, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr. 133/2021.
Prin aceste reglementări, Guvernul se angajează că investițiile publice nu vor mai fi gestionate automat, ci pe baza unor criterii de maturitate și sustenabilitate. Obiectivul principal este protejarea echilibrelor macroeconomice și concentrarea resurselor pe proiectele care pot fi finalizate la timp și care aduc rezultate concrete pentru economie și societate: „Ordonanța adoptată astăzi devine astfel un instrument important pentru utilizarea responsabilă și eficientă a fondurilor europene și naționale”, mai transmite MIPE.
