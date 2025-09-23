ROMÂNIA
România, în fața celei mai accelerate scăderi demografice din UE: Pact pentru natalitate și îmbunătățirea screening-ului neonatal, soluții propuse
Specialiști din domeniul sănătății, reprezentanți ai autorităților și membri ai Senatului României au discutat, în cadrul unei mese rotunde „Natalitatea, încotro? Politici pentru viitor”, soluții concrete pentru susținerea familiilor, accesul la tratamente moderne împotriva infertilității și îmbunătățirea sănătății mamei și nou-născuților. Discuțiile au abordat politici publice, inițiative legislative și bune practici pentru creșterea natalității, punând accent pe colaborarea dintre autorități, sistemul medical și societatea civilă în vederea continuării unor soluții durabile pentru viitorul demografic al țării noastre, în contextul în care România se confruntă cu una dintre cele mai accelerate scăderi ale populației din Uniunea Europeană.
Este nevoie de politici de sănătate corecte și proactive pentru a răspunde provocărilor demografice și pentru a susține creșterea natalității, prin colaborarea dintre instituții și experți.
„Această masă rotundă este un prilej să privim cu seriozitate problemele demografice și de sănătate și să venim cu soluții proactive. Avem alături experți valoroși, iar dialogul dintre instituții și profesioniști este cheia pentru politici care să răspundă cu adevărat nevoilor societății”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Carmen Orban, președinte Subcomisia pentru populație și dezvoltare.
Creșterea natalității trebuie susținută nu doar prin politici de sprijin direct pentru familii, ci și prin programe de prevenție și educație, care să asigure sănătatea copiilor și a părinților.
„Dacă ne dorim copii sănătoși, trebuie să investim serios în prevenție și educație. Este esențial să dezvoltăm programe care să sprijine cuplurile și familiile, dar și să introducem măsuri legislative care să pună accent pe calitate și pe sănătate publică”, a precizat Prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, președinte Comisia pentru sănătate din Senatul României în intervenția sa.
Natalitatea trebuie sprijinită prin politici de prevenție și programe de sănătate publică, dar fără a pune presiune asupra femeilor. Ministerul Sănătății anunță că are în lucru o strategie națională de prevenție, care va include screening neonatal, oncologic și pentru sănătatea mintală, urmând să fie lansat un program național dedicat începând cu anul viitor.
„România are nevoie de o creștere a natalității, dar acest lucru nu se poate face prin constrângeri sau presiuni asupra femeilor. Avem obligația să respectăm drepturile fundamentale și să investim în prevenție și educație pentru sănătatea mamelor și a copiilor. Ministerul Sănătății va lansa, de la începutul anului viitor, un program național de prevenție care va acoperi oncologia, sănătatea neonatală și sănătatea mintală, cu soluții concrete pentru viitor”, a precizat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, în timpul dezbaterii.
Sprijinirea natalității presupune reconcilierea vieții profesionale cu cea personală, prin politici fiscale stimulative, programe flexibile pentru părinți și un angajament comun al tuturor actorilor politici și sociali. Nicoleta Pauliuc, președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat, a făcut apel la un „pact pentru natalitate”.
„Natalitatea nu este un moft, ci respirația unei națiuni. Avem nevoie de un pact pentru natalitate, un angajament dincolo de partide și cicluri electorale, pentru ca România să devină un loc unde copiii sunt doriți, familiile sprijinite, iar tinerii încurajați să-și clădească viitorul aici, acasă”, a punctat Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.
ROMÂNIA
Șefa diplomației române a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare de la New York
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare, în contextul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care are loc săptămâna aceasta la New York, informează Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat.
Ministrul român a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România, care se află într-o perioadă de mare dinamism, făcând referire la avantajele unui sector ITC în care operează deja atât mari companii digitale globale, cât și companii românești. În context, ea a subliniat beneficiile accesului pe piața de servicii digitale și financiare a UE, alături de talentul și experiența specialiștilor IT și de business din România.
Totodată, șefa diplomației române a menționat existența unui sector antreprenorial local în expansiune geografică și sectorială oferind potențial de creștere, precizând că investitorii financiari globali de talie mare și firmele de capital de risc au o destinație competitivă și un argument solid pentru a investi în sectorul ITC din România.
La eveniment au participat reprezentanți ai marilor companii, precum LinkedIn, Uber, HP, Indorama, S&P, Nasdaq, CoreWeave, Lucid Motors, Sirius, Dow, Sanofi, Cisco.
Ministrul afacerilor externe conduce, în perioada 22-29 septembrie 2025, delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
ROMÂNIA
ICI București a contribuit cu prezentări la lucrările Conferinței Științifice de Toamnă, organizată de AOSR
ICI București a participat, în perioada 17–19 septembrie 2025, la Conferința Științifică de Toamnă, organizată de Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR). Evenimentul, aflat la cea de-a II-a ediție, s-a desfășurat în județul Neamț, având ca temă „Știință, cunoaștere, creativitate, spiritualitate”.
Echipa de cercetători ICI București a contribuit la lucrările conferinței cu prezentări științifice ce au abordat teme de actualitate din domenii precum: BSC AI Factory: Valorificarea inovației în domeniul inteligenței artificiale, Profilul de Securitate Cibernetică al Infrastructurilor Critice care Utilizează Inteligența Artificială, Societatea Cunoașterii în era digitalizării: transformări, provocări și dimensiunea etică, Metrici și metodologii pentru gestionarea procesului de tranziție către zero emisii în orașele inteligente, Inovație digitală pentru diplomație culturală: AI, securitate și mentorat în spațiul balcanic.
Prin aceste contribuții, ICI București își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea cunoașterii și a inovației digitale în România, în strânsă colaborare cu comunitatea academică și științifică națională.
NATO
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național.
Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.
De asemenea, va fi discutat subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România, în fața celei mai accelerate scăderi demografice din UE: Pact pentru natalitate și îmbunătățirea screening-ului neonatal, soluții propuse
Șefa diplomației române a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare de la New York
Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”
Germania își reorientează înarmarea către industria europeană, doar 8% din achiziții vizând armament american
ICI București a contribuit cu prezentări la lucrările Conferinței Științifice de Toamnă, organizată de AOSR
UE și Indonezia au încheiat un acord de liber schimb. Exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 milioane de euro
Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană
Belgia a anunțat că recunoaște oficial statul palestinian: „Continuăm să sprijinim dreptul internațional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor”
Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei
Sikorski către Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați”, așa că nu „vă plângeți” dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.6 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL4 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL4 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”