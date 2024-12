România, în fața unui duel prezidențial echivalent cu un referendum pentru calea europeană și euro-atlantică a țării sau un salt în necunoscut

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a transmis joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că aliaţii au făcut o „prioritate” din livrarea mai multor sisteme de apărare antiaeriană şi de muniţii Ucrainei şi din a face acest lucru cât mai rapid posibil, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

Mark Rutte l-a sunat pe Volodimir Zelenski pentru a-l informa cu privire la rezultatul reuniunii miniştrilor de externe din NATO din această săptămână de la Bruxelles, conform unui mesaj postat de şeful NATO pe reţele de social media.

„L-am informat pe președintele Zelenski cu privire la reuniunea miniștrilor de externe NATO din această săptămână. Prioritatea noastră este un sprijin sporit pentru Ucraina. Mai multă apărare antiaeriană, mai multă muniţie şi cât mai rapid”, a scris Rutte, pe platforma X.

În discuţia telefonică avută cu Mark Rutte, Volodimir Zelenski a reiterat „importanţa invitării Ucrainei în NATO” şi întărirea în timp util a brigăzilor ucrainene de luptă cu muniţie, arme şi echipamente, precum şi „consolidarea apărării Ucrainei împotriva terorii aeriene ruse în această iarnă”.

La rândul său, preşedintele ucrainean a menţionat că a discutat cu Rutte şi despre o coordonare a poziţiilor celor două părţi pentru a „aduce o pace justă şi stabilă” în Ucraina.

„Am vorbit cu Mark Rutte și i-am mulțumit pentru găzduirea la Bruxelles a reuniunii Consiliului Ucraina-NATO la nivelul miniștrilor de externe. Am reiterat importanța invitării Ucrainei în NATO și a asigurării consolidării în timp util a brigăzilor noastre de luptă cu muniție, arme și echipamente, precum și a consolidării apărării Ucrainei împotriva terorii aeriene ruse în această iarnă. Ne coordonăm pozițiile pentru a aduce mai aproape o pace justă și stabilă. Sprijinirea Ucrainei este crucială nu numai pentru ţara noastră, ci şi pentru toţi partenerii din Europa, deoarece securitatea unuia este baza pentru securitatea tuturor”, a scris Volodimir Zelenski, pe aceeaşi rețea de socializare.

