România, inclusă cu două proiecte pentru materiale de construcții și mobilitate electrică în finanțarea europeană destinată tehnologiilor cu emisii nete zero

România figurează cu două proiecte pe lista celor 77 de inițiative europene în domeniul tehnologiilor cu emisii nete zero selectate de Comisia Europeană pentru un sprijin financiar total de 3,4 miliarde de euro din Fondul pentru Inovare. Proiectele vizează producția de plăci minerale cu emisii reduse și dezvoltarea unor sisteme care îmbunătățesc performanța vehiculelor electrice, potrivit documentelor publicate luni de Executivul european.

Este vorba despre TERRA-Q, coordonat de Calamearic SRL și localizat în România, și FLOW4EVE, coordonat de Robert Bosch GmbH, care va fi implementat în Ungaria și România. Lista proiectelor selectate nu precizează valoarea finanțării pentru fiecare dintre cele două inițiative.

Proiectul TERRA-Q urmărește construirea unei instalații la scară industrială pentru producerea în România a unor plăci minerale cu emisii reduse de carbon, folosind materiale reutilizate și un proces de fabricație la temperaturi scăzute.

Tehnologia propusă înlocuiește procesul convențional de ardere a produselor ceramice, desfășurat la temperaturi de 1.200–1.400 de grade Celsius, cu un model de producție complet electrificat, care elimină arderea în cuptor și integrează o proporție ridicată de materiale minerale și materii prime secundare.

Potrivit estimărilor prezentate în fișa proiectului, TERRA-Q ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 80%, evitând circa 33.000 de tone de emisii de CO₂ în zece ani.

La rândul său, FLOW4EVE vizează producția la scară industrială a unui sistem pentru vehicule electrice bazat pe pompe de căldură, care îmbunătățește performanța bateriilor și poate contribui la creșterea autonomiei pe timp de iarnă cu până la 20%.

Arhitectura modulară a sistemului facilitează integrarea și optimizarea capacității bateriilor pentru o gamă mai largă de temperaturi. Totodată, tehnologia permite aplicații prin care energia stocată în bateria vehiculului poate fi utilizată pentru alimentarea locuinței sau livrată în rețeaua electrică.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui lanț valoric situat predominant în UE, crearea de locuri de muncă și consolidarea sectorului auto european. Reducerea estimată a emisiilor este de aproximativ trei milioane de tone de CO₂ echivalent în primii zece ani de funcționare, pentru proiect în ansamblu.

La nivel european, cele 77 de proiecte selectate sunt distribuite în 23 de țări din Spațiul Economic European și acoperă industriile mari consumatoare de energie, energia regenerabilă, stocarea energiei, producția de tehnologii curate, mobilitatea cu emisii nete zero, procesarea și reciclarea materiilor prime critice, combustibilii alternativi avansați și gestionarea industrială a carbonului.

Finanțarea provine din veniturile Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), reinvestite prin Fondul pentru Inovare în tehnologii care sprijină decarbonizarea și competitivitatea industriei europene.

Pentru prima dată, selecția include un proiect de reactor nuclear modular de mici dimensiuni (SMR) și unul de captare directă a CO₂ din atmosferă și stocare permanentă a acestuia. Proiectul nuclear, NetZeroHeat, este localizat în Franța și urmărește furnizarea de energie termică cu emisii reduse de carbon pentru rețeaua de încălzire urbană din Pierrelatte.

De asemenea, șase proiecte selectate vizează materiile prime critice și vor contribui la consolidarea lanțurilor de aprovizionare pentru tehnologii curate, inclusiv magneți permanenți din pământuri rare și baterii.

Comisia estimează că cele 77 de proiecte ar putea evita, împreună, generarea a aproximativ 290 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră, exprimate în CO₂ echivalent, în primii zece ani de funcționare.

Selecția a fost realizată în urma apelului lansat în decembrie 2025, care a atras 358 de candidaturi, cu solicitări totale de finanțare de 17,5 miliarde de euro, peste bugetul inițial disponibil de 2,9 miliarde de euro. Toate cele cinci categorii ale apelului au înregistrat cereri care au depășit fondurile disponibile.

Alte 84 de proiecte au trecut evaluarea, dar nu au primit finanțare din bugetul apelului. Acestea, împreună cu cele 77 de proiecte selectate, vor beneficia de marca de calitate STEP, destinată facilitării accesului la alte surse de finanțare publice și private.

Promotorii proiectelor selectate au fost invitați să înceapă pregătirea acordurilor de grant cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). În această etapă vor fi definitivate bugetele, calendarele, rezultatele tehnice și financiare și responsabilitățile juridice. Rezultatele procesului vor fi anunțate în primul trimestru al anului 2027.

Comisia pregătește o nouă rundă de apeluri pentru începutul lunii decembrie 2026, care va include un miliard de euro pentru producția de tehnologii curate.