România înregistrează mai multe restanțe în aplicarea legislației UE privind comercializarea certificatelor de emisii sau aplicarea integrală a sistemelor electronice vamale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, în plenul Parlamentului European, că modul în care se va încheia războiul din Ucraina va modela Europa pentru generațiile viitoare. „Este în joc viitorul Ucrainei – dar și al nostru”, a subliniat ea.

„Optzeci de ani mai târziu, ne aflăm într-un alt moment decisiv din istoria continentului nostru. Războiul din Ucraina se va opri în cele din urmă, iar modul în care se va încheia războiul va modela continentul nostru pentru generațiile următoare. Un acord nefavorabil ar putea să-l încurajeze pe Putin să revină cu noi revendicări. Ar fi o rețetă pentru mai multă instabilitate și nesiguranță. În schimb, o pace justă și durabilă ar putea deschide o nouă eră de prosperitate pentru Ucraina și ar contribui la construirea unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa. O pace justă și durabilă, care să garanteze suveranitatea Ucrainei, să respecte integritatea sa teritorială și să-i susțină aspirațiile europene”, a declarat Ursula von der Leyen.

În discursul său, președinta Comisiei Europene a subliniat că ne aflăm într-un moment de răscruce, iar Europa are un interes vital și trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a consolida poziția Ucrainei.

„Pentru că am văzut cu toții cum negociază Rusia: bombardează, intimidează și îngroapă promisiunile sub ruine. Putin vrea să forțeze Ucraina să accepte ceea ce este inacceptabil. Așadar, sarcina noastră este să sprijinim Ucraina să rămână fermă, să sfideze intimidările lui Putin și să intre în negocieri de pace bazate pe propriile sale condiții”, a adăugat von der Leyen.

Eighty years on, we stand at another decisive moment in the history of our continent.

The war in Ukraine will eventually come to a halt.

And the way it ends will shape our continent for generations to come ↓ https://t.co/aXfcq9w8Up

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2025